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ЗСУ відкинули рашистів з першої лінії оборони на Херсонщині, - депутат облради Хлань

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб,зсу

Російські окупанти на Херсонщині укріплюються на другій та третій лінії оборони.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".

"ЗСУ відкинули окупанта з першої лінії оборони, якою вони хизувалися, що їхня оборона непохитна. Зараз ворог укріплюється на другій та третій лінії оборони. ЗСУ завдавали влучних ударів по складах, які знаходяться в тилу. У Новій Каховці, три рази поспіль, було влучне попадання по складах з боєприпасами ворога. Біля Софіївки, біля села Давидів Брід були контрнаступальні дії. Там ворог закріплюється на узбережжі річки Інгулець", - розповів він.

За словами Хланя, на Херсонщині ЗСУ мали перевагу над ворогом.

"По всій лінії фронту ми мали перевагу два тижні. Це координувалося разом з партизанським рухом, який посилюється на окупованій Херсонщині та діє разом з ЗСУ. Двотижневі перемоги дають впевненість, що отримавши важке озброєння, яке необхідно для контрнаступу, ми почнемо визволяти нашу рідну землю", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ успішно проводять контратаки на Херсонщині та Запоріжжі, - Інститут вивчення війни

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
у тупих нікчемних азіатських рабів орків, 3 лінії оборони за 3 місяці, на чужій території, з обмеженими можливостями... В Героїчних Європейських Цивілізованих Просвітлених Нерабів Боневтіків за 3 роки - Про!бали, не на часі, какая разніца - на своїй території з необмеженими можливостями- НУЛЬ ВСЬОГО!
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20.06.2022 11:45
+21
Слава ЗСУ! Слава Героям! Слава Україні! Мочіть хлопіці цю кацапсячу сволоту!
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20.06.2022 11:46
+21
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20.06.2022 12:12
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у тупих нікчемних азіатських рабів орків, 3 лінії оборони за 3 місяці, на чужій території, з обмеженими можливостями... В Героїчних Європейських Цивілізованих Просвітлених Нерабів Боневтіків за 3 роки - Про!бали, не на часі, какая разніца - на своїй території з необмеженими можливостями- НУЛЬ ВСЬОГО!
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20.06.2022 11:45 Відповісти
Там тебе мабуть бракує. Ти б їм дав і вже давно був би в Сєвастополі...
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20.06.2022 11:47 Відповісти
Ти хто? Троль Подоляка?
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20.06.2022 11:51 Відповісти
Хама-Арии!
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20.06.2022 11:59 Відповісти
Усіляк, хто не фанатик Порошенко, той Троль Подоляка.
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20.06.2022 12:27 Відповісти
тут усіх, хто адекватно мислить, або має думку з різних витоків інформації зедебіли називають порохоботом
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20.06.2022 16:16 Відповісти
Дивно, але тут я бачу зовсім зворотнє - у кожному п'ятому коментарі, якщо не частіше, хтось когось назіває "зебілом", "зедебілом". А навпаки - "порохобот" дуже рідко бачу.
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21.06.2022 06:26 Відповісти
Причем тут был бы он там или не был? Был не он, а другие, и они ничего не сделали, ни одной линии обороны, хотя гордо заявили, что знали о нападении ещё год назад.
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20.06.2022 11:52 Відповісти
Чё Вы злитесь? В принципе он прав
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20.06.2022 11:52 Відповісти
А по суті, вірно підмічено про три лінії оборони орків. Нема чого заперечувати.
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20.06.2022 11:54 Відповісти
Ти хто? Троль Подоляка?
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20.06.2022 11:55 Відповісти
Тут на початках було дохєра недиванних експертів, які аж окропом сцяли, доводячи, що "в голой степи делать оборонительные позиции смысла нет!" ( дискусія йшла про вільний вихід орків з Криму 24.02.2022 та відсутність ешалонованої оборони з нашого боку).
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20.06.2022 11:52 Відповісти
Хрень повна, більшість резервів чомусь йде саме на Херсонський напрямок.
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20.06.2022 13:55 Відповісти
Не надо передёргивать,нет смысла при полном превосходстве противника в воздухе ,артилерии,поддержки с моря, и с крыма, ракетном вооружении.
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20.06.2022 13:22 Відповісти
Херсонщина, то не тільки голий степ. Є багато місць, де можна було би довго відбивати наступ, досить великої армії. Чим тепер рашисти і займуться
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20.06.2022 13:44 Відповісти
Є багато місць, де можна було би довго відбивати наступ, досить великої армії.

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Теоретически,вы ведь не знаете количество войск обороны,количество вооружения обороны,да и с учётом, что минные поля были рассекречены.
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20.06.2022 13:56 Відповісти
Я добре знаю місцевість
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20.06.2022 14:10 Відповісти
Это же не партизанская война и не 1943г,ту местность знают все.
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20.06.2022 14:50 Відповісти
Ну так реально нема сенсу, он першу, в принципі саму сильну пройшли потихеньку, і що?
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20.06.2022 13:56 Відповісти
у коміком все зрозуміло ... тепер кину камінь в город рошена ... скільки генерал Гелатей, який збирався особисто проводити парад в Севастополі, зробив бетоних споруджень у Херсонській області за часів свого панування? ... цей балабол мабуть хотів прикрасити танки квітками й кульками, та колоною проїхати прямо з Херсону через весь степовий та ггірський Крим?
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20.06.2022 11:59 Відповісти
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20.06.2022 12:12 Відповісти
нафіг ти пишеш тролю обісраному - йому те до дупи...
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20.06.2022 12:14 Відповісти
Я не знаю,что это за военный у которого арта заряжает стволы 15 минут.
А вы знаете,какой огневой урон могли нанести войска с крыма за 15 минут и одним спаленым танком остановить наступление,он в окопе то хоть сидел?
Не надо постить таких экспертов.
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20.06.2022 13:33 Відповісти
воннафіг, обісраний
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20.06.2022 12:13 Відповісти
Ти як там? Твій камінь прилетів тобі у лоба. Гулю треш, чи свідомість втратив?
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20.06.2022 12:25 Відповісти
Смысла нет сейчас муссировать эти темы. Будет день и будет пища! После Перемоги за все ответят боневтики!
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20.06.2022 12:03 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Героям! Слава Україні! Мочіть хлопіці цю кацапсячу сволоту!
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20.06.2022 11:46 Відповісти
Знищуйте хлопці карателів рашистів, нещадно знищуйте. путлер капут. Слава Україні!
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20.06.2022 11:47 Відповісти
Нужно взорвать мосты и у рашистов начнется паника как у крыс увидевших на пороге хозяина
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20.06.2022 11:51 Відповісти
Кому нужно?
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20.06.2022 13:56 Відповісти
канешна видкынула! у нас жеж биологическое оружие есть!!!

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/5531

(ВСУ - вы лучшие!!! самые-самые!! Храни вас Господи)
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20.06.2022 11:52 Відповісти
Я не понял фразу что они они отошли закрепляются на реке Ингулец. Они там и были все 4 месяца, то есть никуда и не отходили
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20.06.2022 11:53 Відповісти
З першої лінії оборони відійшли на другу...
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20.06.2022 11:56 Відповісти
С каких н.п. 1 линии орки отошли и в какие н.п. 2 линии пришли?
Даже про Давидов Брод, недавно по картам он был наш, а теперь новость что орки отошли с 1 линии, поэтому закрепляются в Давыдов Броде. Это как так?
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20.06.2022 12:06 Відповісти
Что это за статья контраверсийная такая :кто и кого там отбросил и контратаковал если враг закрепляется в районе Давыдова Брода на реке Ингулец там где недавно наши войска её форсировали
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20.06.2022 12:00 Відповісти
Пока Генштаб или Бутусов не подтвердят, не поверю
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20.06.2022 11:54 Відповісти
Пока что это просто болтовня. Откуда мы их выкинули, с какой первой линии обороны?Даже про Давидов брод оказалось враньем.
Огласите, какие населеннные пункты были освобождены.Пока что, вы просто балаболите.
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20.06.2022 11:56 Відповісти
Просто дуже хочеться вірити... Храни Боже ЗСУ!
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20.06.2022 11:57 Відповісти
З ******** озброєння похєр, яка лінія оборони - тільки Кобзон, квитки - усім...
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20.06.2022 11:57 Відповісти
З ******** так. А що в нас є з ********* і в якій кількості?
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20.06.2022 12:30 Відповісти
Знову цей тупий піздьож,корумпованого лайна.
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20.06.2022 11:57 Відповісти
якийсь там депутат сказав,поки генштаб не скаже і на діпстейт не буде намальовано ніхріна це не правда!
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20.06.2022 12:06 Відповісти
Давидів Брід іще тиждень тому орки відбили назад. Інфа застаріла подається
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20.06.2022 12:12 Відповісти
Его наши войска вроде и не захватывали ,а просто реку перешли в том районе
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20.06.2022 12:28 Відповісти
Орка тіло ляже в грунт!!!(с)
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20.06.2022 12:19 Відповісти
Po mojemu jesli netu rezultata nado meniat komandovanije juznom frontom,a ne nagradi dat kak jest teper.Familiji i to sto te generali byli vsem vlastiam xorosi nevazno,glavnoje rezultat zdelat a ix poka netu.Tut problema ja vizu v nix.Vet za eto vremia vydni komandiri kto umejet vojevat Charkov ,Doneck s rezultatom ,postaviv ix.Zvanije bez vojni vet ne vsio znacit?Bez obyd
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20.06.2022 12:50 Відповісти
По не перевіряній інформації зара іде бій вже у Херсоні (чи то на краю Херсона). Слава ЗСУ!
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20.06.2022 22:49 Відповісти
 
 