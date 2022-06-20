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Молдова (1296) Україна (5215) членство в ЄС (935) Анналена Бербок (326)

Було б цинічно відмовити Україні та Молдові у наданні статусу кандидата на вступ до ЄС, - Бербок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вважає, що Євросоюзу було б цинічно не надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС через неспроможність подолати внутрішні виклики.

Про це Бербок сказала перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За її словами, ЄС завжди зростав у складних ситуаціях, і йому потрібне лідерство, щоб підтримати Україну на цьому шляху до ЄС разом із Молдовою.

"На мій погляд, було б абсолютно цинічно сказати зараз Україні та Молдові: чи не могли б ви постояти за дверима, перш ніж ми вирішимо усі наші домашні завдання. Ми зараз перебуваємо у тому моменті, коли потрібно вирішувати", - сказала Бербок.

Вона додала, що ЄС зараз стоїть перед історичним моментом, і у контексті розширення блоку потрібно брати до уваги реальність, а не сліпо слідувати теорії.

"Я переконана, що зараз ми маємо відповідальність не лише чітко дати зрозуміти Україні: ви є частиною Європи, ми вдячні вам за захист європейських цінностей. А ми маємо прийняти її у наше європейське коло. Логічно, що це важкий процес, але зараз не слід використовувати механічний бездумний процес, а треба використати цей історичний момент", - сказала Бербок, додавши, що у аналогічній ситуації перебуває і Молдова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібна зброя, бо Путіна словами не зупинити, - Бербок

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Тому й легше її приєднати. Україна дуже велика для ЄС, в них є побоювання. Та ще й з такою владою як зараз.
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20.06.2022 11:54
+3
ну не зовсім так, була би різниця як би там теж була рашка і нас ще й з Молдови обстрілювали як зараз з Білорусії?
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20.06.2022 12:01
+2
а ліпше щоб вона дісталася рашці? най вже получають.
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20.06.2022 12:00
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а що Молдова? ... країна яка що є що нема, без різниці
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20.06.2022 11:51 Відповісти
Тому й легше її приєднати. Україна дуже велика для ЄС, в них є побоювання. Та ще й з такою владою як зараз.
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20.06.2022 11:54 Відповісти
ну не зовсім так, була би різниця як би там теж була рашка і нас ще й з Молдови обстрілювали як зараз з Білорусії?
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20.06.2022 12:01 Відповісти
в політичному сенсі Молдова це троянській кінь ... там на наступних виборах можуть легко перемогти заординські партії ... крім того там ще й такі цигани типу гагаузів є, які всі куплені газпромом, ще й на Одесчині свого часи намагалися воду мутити
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20.06.2022 12:08 Відповісти
Типа у нас по другому
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20.06.2022 14:25 Відповісти
запад нам поможе
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20.06.2022 11:54 Відповісти
Ще грузинів забули підтягти, вони ж теж і заяву написали, і рашку *******, ну май-же як олух штольц, та й мікрона нагадують...
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20.06.2022 11:55 Відповісти
Видимо, заметили разницу между Молдовой и Грузией, поэтому последнюю остановили в дверях для более тщательного контроля.
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20.06.2022 12:56 Відповісти
Одного не пойму - причем тут Молдова?
На нашей пролитой крови хочет легко что-то получить?
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20.06.2022 11:55 Відповісти
а ліпше щоб вона дісталася рашці? най вже получають.
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20.06.2022 12:00 Відповісти
Молдова давно работает на направлении евроинтеграции. Тот же безвиз с ЕС ещё в 2014 года, а из Польши туда можно до удостоверению летать (проверенно несколько раз). Ехать - пока нет, Ваши требуют загранпаспорт.
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20.06.2022 12:55 Відповісти
Не обращайте внимания на "мой" немецкий флаг, это рабочая сеть
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20.06.2022 12:57 Відповісти
Носяться з тим статусом як курка з яйцем.
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20.06.2022 11:56 Відповісти
радий за Молдову - проспали і прогуляли весь час за вином і танцями і не переживаючи за окуповане русьнею Предністров'я - і вуаля, приймають до ЄС.

Там до речі ватанів і совкотродерів більше 50% - інфа з перших рук - мої дружина, діти та теща поки що там як біженці - спасибі молдованам, що дали притулок і нормально до них ставляться і мої до них з повагою. Дочка вже трохи розмовляє румунською

Поки конфліктів не було, тому й радий за Молдову від щирого серця.👍
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20.06.2022 12:03 Відповісти
Санду себя и при Додоне неплохо чувствовала
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20.06.2022 12:12 Відповісти
а шо зробила молдова? вона навіть до санкцій не приєдналась
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20.06.2022 12:19 Відповісти
Зважаючи, що Молдова закриває проросійське інформаційне мовлення (Закон був буквально днями прийнято), я думаю, що совкодрочерів там дуже скоро стане меньше.

І так - коли півтора роки тому був на їхніх Президентських виборах - ледь встигав відповідати "Героям слава" на привітання від Молдаван, які бачили що я з України.

Так вже вийшло, що за великим рахунком Молдова має шанс під нашим крилом теж попасти в ЄС, але ж прикривати і вести за собою меньших і слабших - це привілей і обов'язок сильного!

В любому випадку - я буду радий, якщо наш маленький сусід буде разом з нами.
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20.06.2022 12:24 Відповісти
ну а грузины...то да...повернулись жопой до европы...ну то ок...повернутся лицом - и опять всё сначала...на двух стильцах сидеть можно но очень сложно...)
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20.06.2022 13:22 Відповісти
Такое. Это по сути ничего не даёт и ни к чему никого не обязывает. Такой себе будапештский меморандум. Потому никто и не против особ. Тот же безвиз и то сложнее принимался, но там хоть толк какой-то практический был.
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20.06.2022 14:30 Відповісти
 
 