Було б цинічно відмовити Україні та Молдові у наданні статусу кандидата на вступ до ЄС, - Бербок
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Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вважає, що Євросоюзу було б цинічно не надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС через неспроможність подолати внутрішні виклики.
Про це Бербок сказала перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
За її словами, ЄС завжди зростав у складних ситуаціях, і йому потрібне лідерство, щоб підтримати Україну на цьому шляху до ЄС разом із Молдовою.
"На мій погляд, було б абсолютно цинічно сказати зараз Україні та Молдові: чи не могли б ви постояти за дверима, перш ніж ми вирішимо усі наші домашні завдання. Ми зараз перебуваємо у тому моменті, коли потрібно вирішувати", - сказала Бербок.
Вона додала, що ЄС зараз стоїть перед історичним моментом, і у контексті розширення блоку потрібно брати до уваги реальність, а не сліпо слідувати теорії.
"Я переконана, що зараз ми маємо відповідальність не лише чітко дати зрозуміти Україні: ви є частиною Європи, ми вдячні вам за захист європейських цінностей. А ми маємо прийняти її у наше європейське коло. Логічно, що це важкий процес, але зараз не слід використовувати механічний бездумний процес, а треба використати цей історичний момент", - сказала Бербок, додавши, що у аналогічній ситуації перебуває і Молдова.
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На нашей пролитой крови хочет легко что-то получить?
Там до речі ватанів і совкотродерів більше 50% - інфа з перших рук - мої дружина, діти та теща поки що там як біженці - спасибі молдованам, що дали притулок і нормально до них ставляться і мої до них з повагою. Дочка вже трохи розмовляє румунською
Поки конфліктів не було, тому й радий за Молдову від щирого серця.👍
І так - коли півтора роки тому був на їхніх Президентських виборах - ледь встигав відповідати "Героям слава" на привітання від Молдаван, які бачили що я з України.
Так вже вийшло, що за великим рахунком Молдова має шанс під нашим крилом теж попасти в ЄС, але ж прикривати і вести за собою меньших і слабших - це привілей і обов'язок сильного!
В любому випадку - я буду радий, якщо наш маленький сусід буде разом з нами.