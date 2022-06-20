Броньовані машини швидкої, десятки тисяч тактичних аптечок та медичне обладнання: Допомога Фондів Віктора та Олени Пінчуків лікарням під час війни

Благодійні Фонди Віктора та Олени Пінчуків і компанія Інтерпайп розповіли про масштаби допомоги лікарям та медичним закладам під час війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Фонду.

Так, для захисту медиків та бійців під час евакуації із гарячих точок та поля бою було придбано і доставлено із Великобританії 10 броньованих машин "швидкої" допомоги, що відповідають стандарту STANAG 4569.

Також було передано понад 50,5 тисяч трикомпонентних тактичних аптечок. До кожної такої аптечки входить турнікет за стандартом CAT, кровоспинні засоби Celox та бандажі, для надання невідкладної допомоги пораненим безпосередньо на передовій.

"Військовим медикам передано 77,5 тисяч турнікетів та 32 тисячі бандажів для порятунку людей у гарячих точках. Понад 2,5 тисячі повністю екіпірованих тактичних аптечок IFAK передали парамедикам із "Госпітальєрів" та медикам підрозділів тероборони. Також для парамедиків передано 170 реанімаційних рюкзаків", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема 46 лікарень у 17 містах України, що розташовані у прифронтових зонах, одержали необхідне обладнання, медикаменти і витратні матеріали. Так, для Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні, яка надає термінову допомогу важкопораненим дітям, в межах благодійної ініціативи Ukraine Relief Fund придбали наркозну станцію. Для 8 лікарень Сумської, Запорізької, Миколаївської та Харківської областей закуплено мобільні інкубатори для евакуації та безпечного перевезення новонароджених у критичному стані.

Водночас лікарні в Охтирці та Чернігові обладнали автономними генераторами. Лікарням Дніпра, що надають фахову і вузькоспеціалізовану допомогу постраждалим із зони бойових дій із тяжкими пораненнями поставлено, мобільну рентгенсистему з С-дугою, наркозну станцію, апарати ШВЛ для інтенсивної терапії.

"У постійній співпраці з медиками і медичними закладами, Фонди Віктора та Олени Пінчуків продовжують відстежувати нагальні потреби медичних закладів та надавати адресну допомогу саме у тих напрямках, які потребують лікарі саме сьогодні. Робота триває", - зазначили у Фондах.

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