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війна (56620) медицина (1440) Пінчук (165) допомога (5096)

Броньовані машини швидкої, десятки тисяч тактичних аптечок та медичне обладнання: Допомога Фондів Віктора та Олени Пінчуків лікарням під час війни

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

лікарня

Благодійні Фонди Віктора та Олени Пінчуків і компанія Інтерпайп розповіли про масштаби допомоги лікарям та медичним закладам під час війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Фонду.

Так, для захисту медиків та бійців під час евакуації із гарячих точок та поля бою було придбано і доставлено із Великобританії 10 броньованих машин "швидкої" допомоги, що відповідають стандарту STANAG 4569.

Також було передано понад 50,5 тисяч трикомпонентних тактичних аптечок. До кожної такої аптечки входить турнікет за стандартом CAT, кровоспинні засоби Celox та бандажі, для надання невідкладної допомоги пораненим безпосередньо на передовій.

Броньовані машини швидкої, десятки тисяч тактичних аптечок та медичне обладнання: Допомога Фондів Віктора та Олени Пінчуків лікарням під час війни 01

"Військовим медикам передано 77,5 тисяч турнікетів та 32 тисячі бандажів для порятунку людей у гарячих точках. Понад 2,5 тисячі повністю екіпірованих тактичних аптечок IFAK передали парамедикам із "Госпітальєрів" та медикам підрозділів тероборони. Також для парамедиків передано 170 реанімаційних рюкзаків", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема 46 лікарень у 17 містах України, що розташовані у прифронтових зонах, одержали необхідне обладнання, медикаменти і витратні матеріали. Так, для Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні, яка надає термінову допомогу важкопораненим дітям, в межах благодійної ініціативи Ukraine Relief Fund придбали наркозну станцію. Для 8 лікарень Сумської, Запорізької, Миколаївської та Харківської областей закуплено мобільні інкубатори для евакуації та безпечного перевезення новонароджених у критичному стані.

Водночас лікарні в Охтирці та Чернігові обладнали автономними генераторами. Лікарням Дніпра, що надають фахову і вузькоспеціалізовану допомогу постраждалим із зони бойових дій із тяжкими пораненнями поставлено, мобільну рентгенсистему з С-дугою, наркозну станцію, апарати ШВЛ для інтенсивної терапії.

"У постійній співпраці з медиками і медичними закладами, Фонди Віктора та Олени Пінчуків продовжують відстежувати нагальні потреби медичних закладів та надавати адресну допомогу саме у тих напрямках, які потребують лікарі саме сьогодні. Робота триває", - зазначили у Фондах.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Навіть Пінчуки вже "тіпа патріоти".
А що Коломойський?
А йому ПОХ, у нього кишеньковий НеВтік є!
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20.06.2022 12:05
+10
ну міг би й краще допомогти Україні, враховуючи скільки висмоктав, це навіть на сплату податків не схоже.
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20.06.2022 12:04
+9
Якщо не " не кричать в каждом СМІ", то лизунці - Подоляк, Тимошенко, Єрмак з Арестовичем і Ко розкажуть, що це все заслуга найЗеленішогоБоНеВтіка.
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20.06.2022 12:24
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ну міг би й краще допомогти Україні, враховуючи скільки висмоктав, це навіть на сплату податків не схоже.
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20.06.2022 12:04 Відповісти
Навіть Пінчуки вже "тіпа патріоти".
А що Коломойський?
А йому ПОХ, у нього кишеньковий НеВтік є!
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20.06.2022 12:05 Відповісти
Таких людей взагалі не повинно існувати,у майбутній Україні ☝️
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20.06.2022 12:08 Відповісти
главное громко об этом кричать и в каждом сми. а через недельку-другую еще раз напомнить
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20.06.2022 12:11 Відповісти
Якщо не " не кричать в каждом СМІ", то лизунці - Подоляк, Тимошенко, Єрмак з Арестовичем і Ко розкажуть, що це все заслуга найЗеленішогоБоНеВтіка.
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20.06.2022 12:24 Відповісти
Мама видела пинчука, в Кенсингтоне вчера. На расслабоне, на лице все гуд, без стрессов.. .
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20.06.2022 12:16 Відповісти
Сейчас я, плять, расплачусь!!!! Да эту суку надо повесить одним из первых вместе с кучмой и всем семейством!!!!!!
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20.06.2022 12:21 Відповісти
Накрав мільярди доларів,а дає копійки,через таких благодійників маємо війну
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20.06.2022 12:30 Відповісти
Ты смотри, какие щедроты от Пынчуков.
Напомню - эта сладкая парочка и их батяна Чучма обворовали Украину на многие миллиарды долларов.
Могли бы и самолеты купить. И системы ПВО.
Ан нет. Аптечку купили. Хорошо, что не пластмассовые ложки и вилки.
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20.06.2022 12:32 Відповісти
Ага, надо все отобрать и поделить!
Не большой поклонник Кучмы, но при нем кацапню даже к Тузле не подпустили...
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20.06.2022 13:41 Відповісти
Жлоби ! Аптечки, щоб не обідити козломордих окупантів.
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20.06.2022 12:38 Відповісти
Ой, мля пынчуки раскошелились....не прошло и пол года!!!!! Могли бы самолеты и ракеты подогнать !!!!
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20.06.2022 12:40 Відповісти
До крикунов ещё не дошло что без тактических аптечек ваши же раненные на фронте быстро окочурится?
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20.06.2022 12:50 Відповісти
До нас це дійшло,ще вісім років тому,заткни їбало шептун.
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20.06.2022 12:53 Відповісти
может лучше купить оружие, допустим С 300, всего за полмиллиарда спие#нных долларов, и не будет раненных
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20.06.2022 12:59 Відповісти
так всі знають як кучма-собака і пінчук-пес спиз...ли ''криворіжсталь'' за 4 млрд гривень а ТИМОШЕНКО повернула народу України за 25 млрдів
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20.06.2022 13:00 Відповісти
Юля! Юля!
Це не про мене, я Пасічна.
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20.06.2022 17:10 Відповісти
і це все? от уроди. навіть Ахметов , на якого дорікали і звинувачували (справедливо) виявився більшим патріотом , допоміг і допомагає більше. об'єм його допомоги сягає більше 100млн. доларів. свого часу дружина Пінчука купила маєток в Лондоні за 800млн. фунтів, а скільки в них нерухомості і інщої власності в Україні яка не використовується? Друзенко використовує один з його маєтків ,в якому він не жив і не живе,під базу Добровольчого госпіталя, який рятує наших бійців. так він погрожує йому і вимагає звільнити приміщення.
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20.06.2022 13:04 Відповісти
Купил так, чтобы потом кацапы не критиковали (как минимум), что купил оружие.
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20.06.2022 13:50 Відповісти
Чиста гуманітарка, це не допомога бізнесмена, країна котрого воює.
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20.06.2022 14:05 Відповісти
Який маладец, прям, герой нашего врємєні!
А якщо ще й порівняти з Коломойшею, то ващє!
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20.06.2022 17:09 Відповісти
 
 