Випускники можуть скласти тестування для вступу до українських вишів в Німеччині, - МОН

В основну сесію абітурієнти здаватимуть національний мультипредметний тест в тимчасових екзаменаційних центрах Мюнхена, Гамбурга, Кельна, Лейпцига та Франкфурта, а в додаткову - в університетах Берліна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, в Німеччині потенційні учасники НМТ підтвердили намір скласти тестування в: Берліні - 3986 осіб; Мюнхені - 3318.

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Університети Німеччини та одна некомерційна організація надали приміщення, обладнання та допомагають із пошуком фахівців. Проведення НМТ для українських вступників, які вимушено перебувають в Німеччині, відбудеться в:

Гамбурзькому університеті;

Кельнському університеті;

Лейпцизькому університеті;

Культурному центрі GOROD (місто Мюнхен);

Університеті Гете (Франкфурт);

Університеті Гумбольдта, Вільному університеті, Технічному університеті (Берлін).

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"Якщо ви перебуваєте в Берліні, то маєте можливість пройти тест у додаткову сесію НМТ. Для цього потрібно пропустити етап підтвердження участі (20 червня – 7 липня), натомість пройти два етапи підтвердження в додатковій сесії (8-18 липня, а також 1-10 серпня).

Потенційні учасники, які мають можливість поїхати до Гамбургу, Кельну, Лейпцигу, Мюнхену або Франкфурту, можуть обрати місто на власній Інформаційній сторінці з 20 червня до 7 липня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 червня завершується додатковий період реєстрації для участі у НМТ.