Якщо ми не отримаємо зброї - воюватимемо лопатами, тому що це війна за наше існування, - Кулеба

Навіть у разі припинення постачання західних озброєнь Україна продовжить воювати проти Росії, бо це війна за існування.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у токшоу на німецькому каналі ARD, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt.

За його словами, ніхто на Заході не має вірити в те, що українці будуть охочіше йти на поступки без постачання озброєння.

"Якщо ми не отримаємо зброї, добре, тоді ми воюватимемо лопатами, але ми захищатимемося, тому що ця війна - війна за наше існування", - наголосив український міністр.

За словами Кулеби, що раніше Захід передасть озброєння, то меншими будуть втрати України.

"Якщо зброю відправлять пізніше, ми все одно скажемо "дякую", але тоді багато чого буде витрачено даремно. Чим пізніше вони надішлють нам зброю, тим більше людей загине і тим більше людей стане жертвами російських звірств і тим більше українських територій буде завойовано росіянами", - додав Кулеба.

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