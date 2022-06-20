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Якщо ми не отримаємо зброї - воюватимемо лопатами, тому що це війна за наше існування, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Навіть у разі припинення постачання західних озброєнь Україна продовжить воювати проти Росії, бо це війна за існування.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у токшоу на німецькому каналі ARD, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt.

За його словами, ніхто на Заході не має вірити в те, що українці будуть охочіше йти на поступки без постачання озброєння.

"Якщо ми не отримаємо зброї, добре, тоді ми воюватимемо лопатами, але ми захищатимемося, тому що ця війна - війна за наше існування", - наголосив український міністр.

За словами Кулеби, що раніше Захід передасть озброєння, то меншими будуть втрати України.

"Якщо зброю відправлять пізніше, ми все одно скажемо "дякую", але тоді багато чого буде витрачено даремно. Чим пізніше вони надішлють нам зброю, тим більше людей загине і тим більше людей стане жертвами російських звірств і тим більше українських територій буде завойовано росіянами", - додав Кулеба.

Читайте також: Деякі керівники в Африці, Азії та на Близькому Сході пропонували нам припинити чинити опір Росії, - Кулеба

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+31
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20.06.2022 12:06
+20
На подобный вопрос, простой ответ. У Украины нет оружия - у мира нет хлеба. Исключительно простая взаимосвязь И не только хлеба.
Но похоже мир хочет удостоверится в этом, когда уже будет поздно.
Хлеб не нефть, не посеяв вовремя и не собрав вовремя - его не будет целый год.
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20.06.2022 12:04
+16
Боневтік вже лопатами воював. Черга за Кулебою?
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20.06.2022 12:05
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На подобный вопрос, простой ответ. У Украины нет оружия - у мира нет хлеба. Исключительно простая взаимосвязь И не только хлеба.
Но похоже мир хочет удостоверится в этом, когда уже будет поздно.
Хлеб не нефть, не посеяв вовремя и не собрав вовремя - его не будет целый год.
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20.06.2022 12:04 Відповісти
схоже Світ крім залежності від енергоносіїв, хоче собі ще й залежність від продуктів харчування. Але ж русскіє рукожопи і хліб вирощувати ніколи не вміли. Бо Землю треба любити, а от любити русскіє не можуть ні кого.
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20.06.2022 12:07 Відповісти
Русскіє вміють робити тільки такі речі як красти, убивати, безмірно пити алкоголь, буянити і матюкатись. А ще ******* на дурничку пожерти і насрати собі в тарілку на столі. Правда я так і не зрозумів що спільного мають у РФ між собою чукча і чеченець? Напевне букву Ч
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20.06.2022 12:15 Відповісти
Возможно, нужно, чтобы начался мор в странах Африки и т.д, тогда Европа забьет тревогу, ливера шольца и иже с ним зеленые сметут одним махом. Начнется такая миграция нелегалов, что Сирракузы просто перестанут существовать. Понятно, чего добивается лаптеногая орда. Непонятно, чего Европа телится с оружием....
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20.06.2022 12:14 Відповісти
Боневтік вже лопатами воював. Черга за Кулебою?
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20.06.2022 12:05 Відповісти
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20.06.2022 12:06 Відповісти
Певно і лопати не наготували.
Зеля буде воювати лижними паличками і плавками. Шампурами з шашликів.
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20.06.2022 12:08 Відповісти
В чому ми не отримаємо ?
Хто завадить ?
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20.06.2022 12:07 Відповісти
Кулеба має про інше розповідати.

Якщо Україна не витримає - то наступна ціль: коридор 60 км до Кенігсбергу, тобто війна в Польші та Литві. І це така очевидна ціль, що кожен зрозуміє.

У німців є вибір: або сьогодні постачати зброю Україні, або завтра будуть проти русні в Польщі воювати.
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20.06.2022 12:09 Відповісти
не будуть вони воювати проти своїх ординських друзів, Польщу скоріше поділять навпіл
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20.06.2022 12:14 Відповісти
Уже Чехословакию делили в 1939. Все понимают, что потом было.
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20.06.2022 13:26 Відповісти
Уявляю квартальний батальйон з лопатами в окопі.
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20.06.2022 12:09 Відповісти
А я не уявляю! Всі зелено-квартальні благополучно в разі чого нариють собі "окопи" на теплих тропічних пляжах подалі від війни! Якщо вже не нарили.
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20.06.2022 12:19 Відповісти
Куля в лоба на новый лад ? Какие вы герои нужно было показывать ДО вторжения .
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20.06.2022 12:12 Відповісти
Найновіша зброя ЗЕлених - в дії . !!
. .
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20.06.2022 12:13 Відповісти
Дорог нет - плохо.
Дороги сделали - тоже плохо.
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20.06.2022 12:15 Відповісти
Дело не в самих дорогах. Дело в финансировании армии и выполнение гособоронзаказа. Если у МО забирают деньги на дороги, то как это назвать? Подготовкой к войне?
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20.06.2022 12:28 Відповісти
А хто заважав військовим удавити це зелене кодло?
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20.06.2022 13:17 Відповісти
То нехай твої діти лопатами воюють. Вже був один такий, куля в лоб. А другий парад перемоги проводив в Севастополі.
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20.06.2022 12:14 Відповісти
Хто ми,татаров з гогішвілі,чи подоляк з арахамі,воени блд,іди воюй лопатами підар,і так майже все за свої купляли
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20.06.2022 12:15 Відповісти
якщо ми будемо воювати лопатами, ми загинемо усі, зараз треба без зайвого галасу домовлятися з представниками Респ. партії США, тому що від них залежить старт справжнього ленд-лізу
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20.06.2022 12:15 Відповісти
Отаке воно - обличчя нашої дипломатії! Всі свої про@оби скинути на союзників, нахабно плюнути їм в очі, витерти об них свої брудні черевики, ще й не цуратися відверто тупих заяв!
В цей же час нєкто єрмак вперто продавлює капітуляцію під виглядом якихось двосторонніх договорів та іншої маячні!
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20.06.2022 12:31 Відповісти
кулєба, баран, не прикривайся словом "ми". бери лопату, і йди воюй, чючєло йбане.
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20.06.2022 12:16 Відповісти
в такому разі весь Кагал офісу Зелі - арахамії, шефіри, ермаки, резьникі разом зі своїми синами повинні з лапатами йти в перших рядах хорошими і новими асфальтовими дорогами в атаки - вони відповідальні були за підготовку країни до війни
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20.06.2022 12:16 Відповісти
Кулеба також працює лопатою - своїм язиком. Зрозуміло, що будем битись чим є. Але питання до влади. Де зброя? Чим ви думали, коли союзники попереджали про напад? Чому не можете озброїти резервістів навіть стрілецькою зброєю? Навіть сраних Калашнікових не виявилось, тому що все з складів вкрали та перепродали. Я вже не кажу про банальні каски та бронежилети, які волонтери зі всього світу пробують завозити для бійців. Тепер річ йде про лопати. Впевнений, сам пан Кулеба ні лопату ні Калашніков у свої білі ручки не візьме.
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20.06.2022 12:18 Відповісти
Асфальтом, млять, будемо воювать, тому що і лопат не закупили.... кінчені зелені потвори
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20.06.2022 12:20 Відповісти
Милиони держ чиновників, судей, набу, перша черга на війну, можна з лопатами
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20.06.2022 12:21 Відповісти
Всі жиди України через їх патріотизму пійдут воювати лопатами.
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20.06.2022 12:21 Відповісти
Интересно, а у этого засранца лопата имеется?????
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20.06.2022 12:25 Відповісти
а куда подевался игорь и его кумир фельдхерр грицацуев? оба ушли на фронт?
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20.06.2022 12:25 Відповісти
Договорились, доболтались, допи...делись, довеселились. А как все начиналось, просто фонтан радостей...
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20.06.2022 12:29 Відповісти
У Кулеби на дипломатичному фронті головна зброя язик як лопата от звільни Мельника за невдале викаристання свого язика і це буде покращення в забеспечені зброєю.
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20.06.2022 12:30 Відповісти
это как детский анекдот. тах тах, ты убит... иди нахрен я самолёт, бжжжж.
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20.06.2022 12:31 Відповісти
Я понимаю его идею, но это не сработает . Жирная Европа только за свою жопу тресется, ей насрать на смерти украинцев. И постановка вопроса должна быть другая - нет оружия для Украины = нет зерна для Африки = есть фашисткая орда кацапов для Европы. ДумайТЕ.
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20.06.2022 12:41 Відповісти
Вы реально думаете что их волнует Африка? А в захват Европы кацапами там никто не верит.
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20.06.2022 12:54 Відповісти
Тому що украінці для них - ніхто. Великого прибутку з України вони не мають, таких ділових економічних зв'язків як з московією з Україною нема, тому ми тільки заважаєм заходу вести справи з московією.
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20.06.2022 13:23 Відповісти
Майже як азіров.
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20.06.2022 12:43 Відповісти
Так немає лопат, з Китаю незавезли бо порт в Одесі заблоковано, а ті що були то вже стерти об асфальт при будівництві доріг
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20.06.2022 12:49 Відповісти
Куля в лоб так куля в лоб. Цитати невисоких.
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20.06.2022 12:50 Відповісти
Говорите прямо: тогда мы пошлем рядовых украинцев воевать лопатами.
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20.06.2022 13:01 Відповісти
Точно. А попереду лідор наш на білому лісапеті з Кошовим.
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20.06.2022 13:22 Відповісти
якось так собі висловлювання, як для міністра закордонних справ. У нього ж задача домовитись. Як він домовиться - це вже його проблеми. Якщо від нього тільки сльози і немає результату, то він повинен піти.
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20.06.2022 13:32 Відповісти
Заберіть у цього під@п@са мікрофон
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20.06.2022 14:53 Відповісти
 
 