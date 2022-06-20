Якщо ми не отримаємо зброї - воюватимемо лопатами, тому що це війна за наше існування, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Навіть у разі припинення постачання західних озброєнь Україна продовжить воювати проти Росії, бо це війна за існування.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у токшоу на німецькому каналі ARD, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt.
За його словами, ніхто на Заході не має вірити в те, що українці будуть охочіше йти на поступки без постачання озброєння.
"Якщо ми не отримаємо зброї, добре, тоді ми воюватимемо лопатами, але ми захищатимемося, тому що ця війна - війна за наше існування", - наголосив український міністр.
За словами Кулеби, що раніше Захід передасть озброєння, то меншими будуть втрати України.
"Якщо зброю відправлять пізніше, ми все одно скажемо "дякую", але тоді багато чого буде витрачено даремно. Чим пізніше вони надішлють нам зброю, тим більше людей загине і тим більше людей стане жертвами російських звірств і тим більше українських територій буде завойовано росіянами", - додав Кулеба.
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Но похоже мир хочет удостоверится в этом, когда уже будет поздно.
Хлеб не нефть, не посеяв вовремя и не собрав вовремя - его не будет целый год.
Зеля буде воювати лижними паличками і плавками. Шампурами з шашликів.
Хто завадить ?
Якщо Україна не витримає - то наступна ціль: коридор 60 км до Кенігсбергу, тобто війна в Польші та Литві. І це така очевидна ціль, що кожен зрозуміє.
У німців є вибір: або сьогодні постачати зброю Україні, або завтра будуть проти русні в Польщі воювати.
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Дороги сделали - тоже плохо.
В цей же час нєкто єрмак вперто продавлює капітуляцію під виглядом якихось двосторонніх договорів та іншої маячні!