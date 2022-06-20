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Ознак наступу військ РФ на Запоріжжі немає, фіксується прибуття військової техніки окупантів, - секретар міськради Куртєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

запорізька,гулйяполе

Протягом найближчого часу окупанти будуть вести наступальні дії в напрямках Оріхова, Гуляйполя чи Кам'янського.

Про це у Telegram повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, війська РФ продовжують зосереджувати техніку та живу силу у Василівському і Пологівському районах і здійснюють артилерійські обстріли населених пунктів, які знаходяться поблизу лінії розмежування.

"Також наша розвідка продовжує отримувати інформацію про переміщення техніки окупантів. Зокрема зафіксовано прибуття військової техніки та особового складу противника у село Березівка Пологівського району. А у селі Заповітне Василівського району було зафіксовано рух колони вантажівок у напрямку Енергодару. Окрім того, є інформація про рух колони військової техніки і бензовозів між населеними пунктами Василівського району", - додав Куртєв.

Також читайте: ЗСУ успішно проводять контратаки на Херсонщині та Запоріжжі, - Інститут вивчення війни

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Какой инфрормативный заголовок статьи. Признаков наступления нет. Но прибывает техника противника. Интересно, с какой целью?
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20.06.2022 12:25
+4
Чому кожне гімно,розповідає про дії військових???забороніть цим підарасам взагалі рот розкривати!!!
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20.06.2022 12:20
+3
"Приёмы ведения войны основаны на обмане. Поэтому, когда мы способны атаковать, мы должны выглядеть так, будто не способны, а когда мы задействуем силы, мы должны выглядеть неактивными; когда мы рядом, мы должны заставить врага поверить, что мы далеко, когда мы далеко, то должны заставить его поверить, что мы близко."

Сунь-Цзы, 6-5 век до н.э.
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20.06.2022 12:19
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"Приёмы ведения войны основаны на обмане. Поэтому, когда мы способны атаковать, мы должны выглядеть так, будто не способны, а когда мы задействуем силы, мы должны выглядеть неактивными; когда мы рядом, мы должны заставить врага поверить, что мы далеко, когда мы далеко, то должны заставить его поверить, что мы близко."

Сунь-Цзы, 6-5 век до н.э.
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20.06.2022 12:19 Відповісти
Книжки для них,це щось недосяжне та міфічне,вони їх не читають.
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20.06.2022 12:22 Відповісти
Чому кожне гімно,розповідає про дії військових???забороніть цим підарасам взагалі рот розкривати!!!
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20.06.2022 12:20 Відповісти
це дивлячись кого ти вважаєш окупантом. не бачу нічого поганого коли пишуть про переміщення расіян
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20.06.2022 12:24 Відповісти
Для цього є відповідні служби,куди може писати,той хто бачить переміщення кацапів.
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20.06.2022 12:30 Відповісти
https://t.me/glavredinfo/40454
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20.06.2022 12:21 Відповісти
Перед 24 лютого теж не бачили ознак наступу, хоч накопичення біля кордонів було!
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20.06.2022 12:22 Відповісти
Може це ознака підготовки орків до контраступу ЗСУ на Мелітополь, який вже анонсували усі, кому не лінь?
Ні?
Не думали у цьому напрямку?
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20.06.2022 12:22 Відповісти
Какой инфрормативный заголовок статьи. Признаков наступления нет. Но прибывает техника противника. Интересно, с какой целью?
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20.06.2022 12:25 Відповісти
тобто накопичення наступальної техніки вже не вважається підготовкою до наступу. жодних ознак немає
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20.06.2022 12:25 Відповісти
****** и как эту стаьтью с таким заголовком понимать
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20.06.2022 12:30 Відповісти
.
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20.06.2022 12:31 Відповісти
⚡️На окупованому острові Зміїний щось горить і вибухає, - повідомляє "Думская"

Італійський військовий експерт Томас Тейнер припускає, що можливе перше бойове застосування американських M142 HIMARS Україною Більшість вибухів спричинили горіння російських *********** після поразки їх ракетами M31
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20.06.2022 12:34 Відповісти
Вроде бы это не на самом острове ,а просто те самые вышки бойка обстреляли
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20.06.2022 13:54 Відповісти
Ознак наступу немає, є ознаки підготовки до наступу...
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20.06.2022 12:45 Відповісти
 
 