Вчителів з Новосибірська хочуть відправити на окуповані території Запорізької області, - мер Федоров
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Для навчання дітей на окупованих територіях Запорізької області набирають вчителів у Новосибірську.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Вчора було повідомлено, що з Новосибірська набирають вчителів, яким пропонується переїхати до окупованих територій Запорізької області, щоб навчати наших дітей", - зазначив очільник міста.
За словами Федорова, це загрозлива ситуація, тому що зрозуміло, чому навчатимуть українських дітей вчителі з Новосибірська.
"Тому вкрай важливим є те, щоб вже 1 вересня діти йшли до українських шкіл, тому ми всі сподіваємось на наші героїчні Збройні Сили", - наголосив він.
Федоров зауважив, що у Мелітополі 90% вчителів відмовились співпрацювати з окупантами, і це є безперечний показник патріотизму українських педагогів.
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- Тому що він барига та мародер на крові
А так история повторяется,было в села Западной Украины, откуда в 1947 г. депортировали сотни тысяч украинцев в Сибирь, а еще 47 тысяч НКВДшники и МГБшники расстреляли во второй половине 1940-х гг., тоже ведь направляли "учителей", стоит ли удивляться, что в тех селах присланных "учителей" местное население отправляло в пекло, а потом были репрессии против тех, кто к нейтрализации "учителей" не имел никакого отношения.
Этих оккупантов ведь тоже могут убивать, те кто потерял после нападения Орды своих близких, что вероятно, если сдуру кто-то из Мордора приедет
И опять оккупанты будут хватать, убивать и сажать из мести первых попавшихся людей, к своему несчастью, очутившихся на оккупированной пидаром-украиноненавистником ****** территории. По моему ***** и его подручным нужен фон, создание условий, чтобы можно было убивать на захваченной территории под каким-то предлогом как-можно больше украинцев, для этого и щепотку своих дебилов на убой не жаль прислать.
Россиянам не надо ни каких предлогов, чтобы убивать украинцев на оккупированных территориях.
Или вы уже забыли, что они делали в начале этой фазы войны в киевских предместьях?
Сколько убитых мирных жителей они после себя оставили?
в рай. ну а до ватников по всему миру (а позже и на исторической родине) таки очередь дойдет, имхо, несмотря на уж очень толерантность украинцев.
Поселили ее и такую же принудительно отправленную девушку, только учительницу работать в сельской школе, к местной бабушке.
Сначала бабушка предупредила, что тут для них опасно, кругом в лесах бандеровцы, за промывание мозгов советской пропагандой могут и убить.
Через неделю к ним ночью пришли люди с оружием с УПА и сказали, чтобы уезжали домой.
Так они утром схватили вещи и бегом на вокзал - и домой. Потом в МГБ сказали, что пусть лучше садят в лагерь, но в Западную Украину продвигать "советский мир" они не поедут.