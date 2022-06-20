УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12555 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
6 323 32
війна (56620) Мелітополь (737) Росія (47279) вчитель (319) Федоров Іван (561)

Вчителів з Новосибірська хочуть відправити на окуповані території Запорізької області, - мер Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Для навчання дітей на окупованих територіях Запорізької області набирають вчителів у Новосибірську.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Вчора було повідомлено, що з Новосибірська набирають вчителів, яким пропонується переїхати до окупованих територій Запорізької області, щоб навчати наших дітей", - зазначив очільник міста.

За словами Федорова, це загрозлива ситуація, тому що зрозуміло, чому навчатимуть українських дітей вчителі з Новосибірська.

"Тому вкрай важливим є те, щоб вже 1 вересня діти йшли до українських шкіл, тому ми всі сподіваємось на наші героїчні Збройні Сили", - наголосив він.

Федоров зауважив, що у Мелітополі 90% вчителів відмовились співпрацювати з окупантами, і це є безперечний показник патріотизму українських педагогів.

Також читайте: Херсон та Мелітополь можуть звільнити в найближчі тижні, - мер Мелітополя Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
і чому ці касабскі ушлепки навчать? яз гівна бюст путлера зробити?
показати весь коментар
20.06.2022 12:35
+8
Вони тут здохнуть від спеки.
показати весь коментар
20.06.2022 12:35
+5
та там такі підорви, вони будуть вчити всьому, що в шкільній програмі буде написано. буде написано бюст з гівна значить буде бюст з гівна, то такі істоти, що їх ніщо не обурить, крім небезпеки їх сраці звісно ж.
показати весь коментар
20.06.2022 12:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і чому ці касабскі ушлепки навчать? яз гівна бюст путлера зробити?
показати весь коментар
20.06.2022 12:35 Відповісти
та там такі підорви, вони будуть вчити всьому, що в шкільній програмі буде написано. буде написано бюст з гівна значить буде бюст з гівна, то такі істоти, що їх ніщо не обурить, крім небезпеки їх сраці звісно ж.
показати весь коментар
20.06.2022 12:37 Відповісти
Я б їх тожевчителями не називав , вони більш підходять то серійних вбивць говного мозок малолітніх . Припускаю у вас є свої ідеї
показати весь коментар
20.06.2022 12:39 Відповісти
Те, що не зробив російський багнет, зробить російський вчитель, чиновник та піп. (С)
показати весь коментар
20.06.2022 15:53 Відповісти
а щоб ці шлюхі ще в Новосибірську обісралися.
показати весь коментар
20.06.2022 12:35 Відповісти
Вони тут здохнуть від спеки.
показати весь коментар
20.06.2022 12:35 Відповісти
їм це за щастя, переїхати з північного гівна, в теплу Європейську Україну, подалі від сталінських бараків і очкових туалетів
показати весь коментар
20.06.2022 12:39 Відповісти
Мелітополь, це одне з найкращих міст на Землі. Все росте, найкращі черешні, абрикоси тощо. Море близько, тепло... Звісно з радістю припреться з кацапських йіпеней різна наволоч.
показати весь коментар
20.06.2022 12:39 Відповісти
нах казаламордих діток вчить, валєжнек вони і так збируть.... всіх вчителів - в Україну
показати весь коментар
20.06.2022 12:40 Відповісти
пропали в тамошних школах унитазы ((
показати весь коментар
20.06.2022 12:40 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2022 12:41 Відповісти
Знову немитих мокшан на нашу землю завозять. Сподіваються що через років 30 їхні діти будуть заявляти - мы тут всегда жили, мы исторический народ с исконным языком...
показати весь коментар
20.06.2022 12:43 Відповісти
війна тому не закінчується тому що Зеленський на ній наживається!

- Тому що він барига та мародер на крові
показати весь коментар
20.06.2022 12:46 Відповісти
Наших людей рашисты вывозят в глубокие ***** а из рашистских ****** завозят орков в Украину. Ничего не поменялось со времен сталинского режима.
показати весь коментар
20.06.2022 12:52 Відповісти
Нужно срочно освобождать нашу землю и наших людей. Чтобы рашисты не сделали с них зомбаков как на даунбасе и не отправили против нас же воевать
показати весь коментар
20.06.2022 12:54 Відповісти
Может дебилы не отправят, и может дебилы не поедут, но может быть и то, и другое, дебилы с логикой не дружат..
А так история повторяется,было в села Западной Украины, откуда в 1947 г. депортировали сотни тысяч украинцев в Сибирь, а еще 47 тысяч НКВДшники и МГБшники расстреляли во второй половине 1940-х гг., тоже ведь направляли "учителей", стоит ли удивляться, что в тех селах присланных "учителей" местное население отправляло в пекло, а потом были репрессии против тех, кто к нейтрализации "учителей" не имел никакого отношения.
Этих оккупантов ведь тоже могут убивать, те кто потерял после нападения Орды своих близких, что вероятно, если сдуру кто-то из Мордора приедет
И опять оккупанты будут хватать, убивать и сажать из мести первых попавшихся людей, к своему несчастью, очутившихся на оккупированной пидаром-украиноненавистником ****** территории. По моему ***** и его подручным нужен фон, создание условий, чтобы можно было убивать на захваченной территории под каким-то предлогом как-можно больше украинцев, для этого и щепотку своих дебилов на убой не жаль прислать.
показати весь коментар
20.06.2022 13:00 Відповісти
Ой, какие у вас мудрые и запутанные построения.
Россиянам не надо ни каких предлогов, чтобы убивать украинцев на оккупированных территориях.
Или вы уже забыли, что они делали в начале этой фазы войны в киевских предместьях?
Сколько убитых мирных жителей они после себя оставили?
показати весь коментар
20.06.2022 13:09 Відповісти
Мои объяснения вовсе не запутанные, а построенные на том что Мордор делал раньше, налаживая "мирную" жизнь, а сколько вам лет девочка? Если вы чего-то не знаете, это не значит что этого не было.
показати весь коментар
20.06.2022 13:13 Відповісти
Мадам, и уважаемые модеры, и при чем, преступления орков, которые они творили 4-5 недель на территории Бучанской громады, послем чего она была освобождена, имеют отношение к долгосрочной практике Мордора на оккупированных территориях, по моему вы с мухами, если пожаловались на меня, а они с мухами, за удаленный мой вам корректный ответ.
показати весь коментар
20.06.2022 13:30 Відповісти
Черт так и знал, модераторы, удалите мои оба ответа даме.
показати весь коментар
20.06.2022 13:31 Відповісти
Ваш пост не видаляли, просто вони з запізненням йдуть.
показати весь коментар
20.06.2022 14:45 Відповісти
фон не нужен. в Буче и т.п. - был "фон"? только за Мариуполь всех кацаповоенных и так нужно отправить в рай. ну а до ватников по всему миру (а позже и на исторической родине) таки очередь дойдет, имхо, несмотря на уж очень толерантность украинцев.
показати весь коментар
20.06.2022 14:15 Відповісти
Ну звичайно, що ми будемо влаштовувати їм пекло! Чи ми маємо їхніх замполітів і вчиТелиць, які прийшли по крові наших громадян і воїнів, зустрічати з квітами і добровільно давати їм зомбувати наших дітей?
показати весь коментар
20.06.2022 16:18 Відповісти
Отак-от і з'явилися у нас "російськомовні регіони" і любителі волати "ху*ло, спасі нас!".
показати весь коментар
20.06.2022 13:13 Відповісти
Еще когда был СССР рассказывала соседка, как ее с Днепропетровска после окончания медучилища в 50-х годах принудительно послали отрабатывать 2 года на Западную Украину. Она очень не хотела туда ехать - но отказаться было никак нельзя - в тоталитарном СССР за отказ угробят.
Поселили ее и такую же принудительно отправленную девушку, только учительницу работать в сельской школе, к местной бабушке.
Сначала бабушка предупредила, что тут для них опасно, кругом в лесах бандеровцы, за промывание мозгов советской пропагандой могут и убить.
Через неделю к ним ночью пришли люди с оружием с УПА и сказали, чтобы уезжали домой.
Так они утром схватили вещи и бегом на вокзал - и домой. Потом в МГБ сказали, что пусть лучше садят в лагерь, но в Западную Украину продвигать "советский мир" они не поедут.
показати весь коментар
20.06.2022 13:18 Відповісти
Досить показово, сказали щоб їхали додому, а не вбили".
показати весь коментар
20.06.2022 14:46 Відповісти
приедут не приедут, а главное территорию освободить, а не зомбованное население. Если население против своей страны и за оккупанта, то не х..р такое население нужно.
показати весь коментар
20.06.2022 13:49 Відповісти
Імперська політика ординців не змінилася - ще під час окупації Литви, Польщі в другій половині 19 ст. царський таємний радник Корнілов казав: "Что не доделал русский штык - доделает русский чиновник, русская школа и русский поп".
показати весь коментар
20.06.2022 13:55 Відповісти
политика не изменилась, но ситуация изменилась. скрепы отвалились, христианско-мусульманско-атеистическая система оказалась говном (потому что нужно что-то одно), образование и пропаганда на нуле потому что интернет, ну и чиновники не фонтан.
показати весь коментар
20.06.2022 14:20 Відповісти
Це тільки так здається. Вони постійно творять міф "билого вєлічія", але насправді вони завжди були шматком лайна. І скрєпи, і методи, і пропаганда ті самі.
показати весь коментар
20.06.2022 15:48 Відповісти
А учить будут морадерить, насиловать и убивать под знаменем ленина-путина-гундяя ? И останутся тут жить, вместо убитых, депортированных и сбежавших от смерти украинцев ? У нас же есть свои учителя, нахрена нам оккупационные. Всех утилизировать поголовно, предотвратив замещение этноса.
показати весь коментар
20.06.2022 14:32 Відповісти
Перед отправкой российских учителей в Украину, пусть учителя себе подберут деревянный Макинтош.
показати весь коментар
20.06.2022 15:46 Відповісти
 
 