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Перейшли на бік ворога. Шістьом правоохоронцям з Бердянська повідомлено про підозру, - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дбр

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру у державній зраді шістьом правоохоронцям з Бердянська, які перейшли на бік ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

" Чоловіки за власним бажанням почали службу в місцевому окупаційному правоохоронному органі на тимчасово непідконтрольних територіях Запорізької області. Правоохоронці підозрюються у державній зраді", - йдеться у повідомленні.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна. Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює Запорізька обласна прокуратура.
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Партизани з ними розберуться…
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20.06.2022 12:41 Відповісти
В Бердянске по всей видимости их нет
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20.06.2022 12:51 Відповісти
Будут (с)
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20.06.2022 13:00 Відповісти
Несколько взрывов в порту намекают на обратное.
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20.06.2022 16:35 Відповісти
Прізвища мусорів в студію...чому не кажуть.
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20.06.2022 12:47 Відповісти
Так як колаборант апріорі не може бути обмінним фондом, а лише жерти на нарах баланду за рахунок податків громадян України, їх треба просто знищувати (без варінтів)
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20.06.2022 12:49 Відповісти
Мусор є мусор.....
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20.06.2022 13:11 Відповісти
 
 