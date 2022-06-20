3 137 7
Перейшли на бік ворога. Шістьом правоохоронцям з Бердянська повідомлено про підозру, - ДБР
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Працівники ДБР заочно повідомили про підозру у державній зраді шістьом правоохоронцям з Бердянська, які перейшли на бік ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомляють у пресслужбі ДБР.
" Чоловіки за власним бажанням почали службу в місцевому окупаційному правоохоронному органі на тимчасово непідконтрольних територіях Запорізької області. Правоохоронці підозрюються у державній зраді", - йдеться у повідомленні.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна. Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює Запорізька обласна прокуратура.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Rulya Kosh
показати весь коментар20.06.2022 12:41 Відповісти Мені подобається 3
John Cane 6e99dba6
показати весь коментар20.06.2022 12:51 Відповісти Мені подобається 0
Салаутдин
показати весь коментар20.06.2022 13:00 Відповісти Мені подобається 0
Койот Восточноукраинский
показати весь коментар20.06.2022 16:35 Відповісти Мені подобається 0
Бруно Адольфович
показати весь коментар20.06.2022 12:47 Відповісти Мені подобається 11
Mr. Andrii M
показати весь коментар20.06.2022 12:49 Відповісти Мені подобається 9
Вал Кочин
показати весь коментар20.06.2022 13:11 Відповісти Мені подобається 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...