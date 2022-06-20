Усі парки та сквери Києва обстежено на вибухонебезпечні предмети, закритими залишаються 8 зон, - КМВА

Всі парки та сквери у Києві обстежено на вибухонебезпечні предмети, у 8 із них ще не можна гуляти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у телеграмі.

Доріжками улюблених парків відтепер можна гуляти спокійніше, за винятком тих зон, які залишаються закритими, а це:

частина парку "Лиса гора"

частина парку "Кіото"

парк "Борців за свободу та незалежність"

парк "Деснянський"

парк "Муромець"

частина парку на острові Труханів

частина парку "Пуща-Водиця"

частина Маріїнського парку

Всі інші парки - безпечні для відвідування.

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Зазначається, що нетехнічне обстеження лісо-паркових зон на виявлення вибухонебезпечних предметів проводили ідентифікатори ВНП Головного управління ДСНС України у Києві спільно із Мобільним рятувальним центром швидкого реагування.