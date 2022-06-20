"Спеціальна сервісна група" ліквідувала російських військових з "мародерським минулим" у кафе окупованого Херсона, - ОК "Південь"

В окупованому Херсоні розстріляли співробітників оперативного підрозділу армії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Оперативного командування "Південь".

"Днями в окупованому Херсоні співробітники оперативного підрозділу рашистських військ шикарно замовили собі в одному із закладів харчування на набережній міста шашлик. Враховуючи поведінку даних клієнтів, їх мародерське минуле і негідне походження, для обслуговування таких особливих гостей прибула спеціальна сервісна група, яка відкрила рахунок за допомогою автоматної черги. Два чеки по 200, та 1 - 300", - йдеться у повідомленні.

Поранений тепер перебуває в одній з лікарень тимчасово окупованого Криму, зазначається у повідомленні.

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