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"Спеціальна сервісна група" ліквідувала російських військових з "мародерським минулим" у кафе окупованого Херсона, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,кафе

В окупованому Херсоні розстріляли співробітників оперативного підрозділу армії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Оперативного командування "Південь".

"Днями в окупованому Херсоні співробітники оперативного підрозділу рашистських військ шикарно замовили собі в одному із закладів харчування на набережній міста шашлик. Враховуючи поведінку даних клієнтів, їх мародерське минуле і негідне походження, для обслуговування таких особливих гостей прибула спеціальна сервісна група, яка відкрила рахунок за допомогою автоматної черги. Два чеки по 200, та 1 - 300", - йдеться у повідомленні.

Поранений тепер перебуває в одній з лікарень тимчасово окупованого Криму, зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Херсон та Мелітополь можуть звільнити в найближчі тижні, - мер Мелітополя Федоров

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+64
Самая шикарная реакция на попытку рассчитаться в рублях.
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20.06.2022 13:00
+57
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20.06.2022 13:00
+48
М'ясо єсть вредно,і апасна для здаровья,Слава Україні!
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20.06.2022 13:00
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М'ясо єсть вредно,і апасна для здаровья,Слава Україні!
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20.06.2022 13:00 Відповісти
Саме так має бути не тільки з московськими вошами, а і з українськими гнидами
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20.06.2022 14:07 Відповісти
Я бы сказал чужое мясо есть вредно.
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20.06.2022 14:36 Відповісти
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20.06.2022 13:00 Відповісти
Самая шикарная реакция на попытку рассчитаться в рублях.
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20.06.2022 13:00 Відповісти
Смачного, 3.14дори...
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20.06.2022 13:00 Відповісти
а пістолі з глушаками вже скасували чи що?

Напевно аматори працювали - просто не байдужі громадяни, а хотілося б що б ССО
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20.06.2022 13:01 Відповісти
в тому і прикол, що голосно і нагло, серед біла дня, можна сказати на очах у всіх, там, де опера нічого не мали би боятися.
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20.06.2022 13:20 Відповісти
І відтепер "ачко уже перекусило лом" (с)
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20.06.2022 13:54 Відповісти
А можно было безопасно тихо и спокойно отправить к кобздону отравив им жратву.
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20.06.2022 13:04 Відповісти
в аду таки должен состоятся референдум о статусе рускага языа просто обязан
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20.06.2022 13:04 Відповісти
Думаю, для росіян там вже давно підготований спец-батальйон україномовних чортів.....
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20.06.2022 13:55 Відповісти
Реклама для сепаров -
"Ми думаємо про вас і заощаджуємо ваш час.
Для цього розробили кілька варіантів готового меню для ваших заходів ! " (с)
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20.06.2022 13:05 Відповісти
Кількість хароших росіян збільшується.
Файно є!
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20.06.2022 13:08 Відповісти
Ахтунг! Партизанен!
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20.06.2022 13:13 Відповісти
"Специальная сервисная группа". 👍😀😘
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20.06.2022 13:15 Відповісти
Вилками закололи
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20.06.2022 13:37 Відповісти
Да, обслужили по высшему разряду! 😍
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20.06.2022 16:39 Відповісти
жеріть, не обляпайтесь, підари))
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20.06.2022 13:19 Відповісти
Все як заповідали пращури!

мертвий кацап - найкращій кацап
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20.06.2022 13:27 Відповісти
побільше б такого сервісу для окупантів,
бандерівські офіціянти
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20.06.2022 13:28 Відповісти
Special serviss team , dastavka do Kabzonu bezplatno ! 👨‍🍳
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20.06.2022 13:30 Відповісти
Цей ненав'язливий український сервіс! Расповсюджуйте його, множте...
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20.06.2022 13:30 Відповісти
Двох обслужили по повній, а з третім трохи недопрацювали!
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20.06.2022 13:31 Відповісти
Нормально. Вбитого просто закопали, пораненого треба возити, лікувати, потім платити пенсію по інвалідності. А воно буде жити ще декілька років з мішечком замість січового міхура і думати "нахєра вот ето всьо мнє било надо?" + наглядна агітація для інших.
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20.06.2022 13:52 Відповісти
розмова з кацапом-мародером повинна тривати не довше автоматної черги.) Ніяких глушників все гарно зробили. Нехай при слові "шашлик" ссуться, падлюки.)
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20.06.2022 13:47 Відповісти
Шашличку захотілося падлам. Грац "сервісній службі". Так тримати. Про вас книжки напишуть і кіно знімуть.
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20.06.2022 13:57 Відповісти
Быстрый и Ненавязчивый сервис.. Огласите весь список услуг, пжалста.
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20.06.2022 14:00 Відповісти
Выбор услуг невелик: 200, в крайнем случае 300.
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20.06.2022 16:41 Відповісти
от і добре
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20.06.2022 14:09 Відповісти
русозвери бомбят у нас элеваторы, угоняют с/х технику, вывозят зерно, обрекая на голод миллионы невинных людей. а сами жрут шашлыки. Убивать только за желание пожрать на чужой земле и чужими продуктами. Респект кухарям !!!
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20.06.2022 14:28 Відповісти
Ось що значить в піст м'ясо жерти...
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20.06.2022 14:33 Відповісти
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21.06.2022 06:44 Відповісти
Героям слава!!!
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20.06.2022 14:54 Відповісти
Можно это было сделать без такой «рекламы» и шумихи в прессе. Никто не подумал, что с работниками кафе теперь орки делают?
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20.06.2022 15:15 Відповісти
Можно подумать, орки не знают что у них произошло.
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20.06.2022 16:33 Відповісти
Браво!!!
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20.06.2022 15:18 Відповісти
Оце по нашому, креативне обслуговування!
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20.06.2022 17:24 Відповісти
сервіс для кацапстанськиx свинособак
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20.06.2022 17:27 Відповісти
СЛАВА ХЕРСОНСКИМ ПАРТИЗАНАМ!
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20.06.2022 18:52 Відповісти
 
 