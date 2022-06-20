Захисники Маріуполя живі, процес щодо звільнення не зупиняється ні на годину, - Єрмак

Головне управління розвідки Міністерства оборони України продовжує займатися питанням звільнення українських захисників Маріуполя, а також двома британцями і громадянином Марокко, яких росіяни захопили в полон і погрожують стратити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

Єрмак наголосив, що про деталі краще знає ГУР, але підтвердив, що це питання постійно на контролі.

Голова ОП не зміг сказати, в яких умовах утримують полонених "азовців" і якими можуть бути терміни повернення захисників Маріуполя додому.

"Непросте питання, займаємося. Сьогодні це головне завдання, в тому числі ГУРу. Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких вони умовах, ми наразі не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі", - зазначив він..

За його словами, ГУР постійно тримає це на контролі, з деякими з них є зв’язок, і процес щодо їх звільнення не зупиняється ні на годину.

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"Я дуже сподіваюсь, що наразі він ввійде в свою активну фазу, і ми почнемо повертати наших героїв до України", - додає Єрмак.