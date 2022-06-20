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Захисники Маріуполя живі, процес щодо звільнення не зупиняється ні на годину, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азов,евакуація

Головне управління розвідки Міністерства оборони України продовжує займатися питанням звільнення українських захисників Маріуполя, а також двома британцями і громадянином Марокко, яких росіяни захопили в полон і погрожують стратити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

Єрмак наголосив, що про деталі краще знає ГУР, але підтвердив, що це питання постійно на контролі.

Голова ОП не зміг сказати, в яких умовах утримують полонених "азовців" і якими можуть бути терміни повернення захисників Маріуполя додому.

"Непросте питання, займаємося. Сьогодні це головне завдання, в тому числі ГУРу. Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких вони умовах, ми наразі не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі", - зазначив він..

За його словами, ГУР постійно тримає це на контролі, з деякими з них є зв’язок, і процес щодо їх звільнення не зупиняється ні на годину.

Також читайте: "Суди" над захисниками Маріуполя - середньовічне варварство для пропаганди усередині РФ, - Венедіктова

"Я дуже сподіваюсь, що наразі він ввійде в свою активну фазу, і ми почнемо повертати наших героїв до України", - додає Єрмак.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+37
До чого тут дєрмак?
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20.06.2022 13:06
+35
І сюди влізло, гнида....
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20.06.2022 13:05
+32
Дерьмак посередник? Не варто уточнювати з якої сторони.
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20.06.2022 13:06
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І сюди влізло, гнида....
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20.06.2022 13:05 Відповісти
Ага, особенно, если в деле дерьмак
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20.06.2022 13:06 Відповісти
До чого тут дєрмак?
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20.06.2022 13:06 Відповісти
Він же проводив евакуацію.
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20.06.2022 15:23 Відповісти
Дерьмак посередник? Не варто уточнювати з якої сторони.
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20.06.2022 13:06 Відповісти
Командири вже на москві у лефортово,що верзе ця жидівська курва?
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20.06.2022 13:07 Відповісти
Сам шеф Ермак ,Крестный отец мальчика Зе сказав
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20.06.2022 13:07 Відповісти
к сожалению - это хорошая мина при плохой игре
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20.06.2022 13:07 Відповісти
Так ГУР или Ермак занимаются нашими бойцами, оказавшимися по вине наших рулевых длбв в такой непростой ситуации, или Ермак рассказывает о ГУРе, который якобы чем-то занимается? У нас на 4-й месяц войны наладится взаимодействие и адекватная информ-политика или будет продолжаться лебедь-рак-щука?...
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20.06.2022 13:08 Відповісти
Наші ракетчики курили не біля Зміїного, а курили біля вишок Бойко. Ракетний удар по вишкам трішки завадив газовидобуванню в українському Чорному Морі зі сторони росіян

Гончаренко
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20.06.2022 13:08 Відповісти
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20.06.2022 13:09 Відповісти
Всім зрозуміло, що звільнити неможливо (хіба що ми великий штаб у полон візьмемо і обміняємо).
Так до чого ці заяви?!!
Краще би ви закликали ООН та Червоний Хрест до перевірок та контролю за дотриманням Рашкою Женевської Конвенції!!!
Більше користі було би.
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20.06.2022 13:11 Відповісти
Спецоперація з евакуації захисників Маріуполя під керівництвом Президента УкраЇни
Евакуація в тюрму Лефортово
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20.06.2022 13:11 Відповісти
Присутність зрадника на перемовинах має надихати ?
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20.06.2022 13:23 Відповісти
Ермак и Баканов со своими подельниками Татаровым, Портновым, Шефирами/Миндичами, после нашей победы над врагом(кацапами) должны сидеть в тюрьме за сдачу Юга Украины и сотрудничества с врагом.
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20.06.2022 13:29 Відповісти
Прочитала інтерв"ю Єрмака і стало незрозуміло: хто у нас президент, а хто керівник канцелярії президента. Написала і задумалась, а хто керівник адміністрації путіна? Чи повинна людина на цій посаді бути попереду президента?
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20.06.2022 13:34 Відповісти
Що тут незрозумілого? Зеля працює президентом в офісі Єрмака.
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20.06.2022 14:41 Відповісти
єрмак прям затичка в любій бочці
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20.06.2022 13:35 Відповісти
Лучше-бы Дерьмак пояснил почему "эвакуация" защитников Мариуполя затянулась на неопределенный срок, а сами защитники почему-то оказались в рашистских тюрьмах !
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20.06.2022 13:39 Відповісти
А до чого тут Ермак? Это он их в плен сдал? Может ещё у уборщицы спросить, секретарь офиса, в любой бочке затычка! Может он, по привычке, вместо Зе этот предательский приказ о сдаче воинов подписал? Если затрудняешься что то коннкретное сказать, чого вылез, остальные не хотят
ответственность делить? Не власть, а общество трусливых мальчиков. Откуда знаешь, что они живы? Или пациент скорее жив, чем мёртв? Условий там не знаешь?: "курортные"!
Такие же условия народ обещает тебе, если дожевёшь...
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20.06.2022 13:52 Відповісти
Ждём героев домой
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20.06.2022 13:56 Відповісти
Ермак должен быть утилизирован и как можно быстрее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.06.2022 14:27 Відповісти
Думаю, що треба припинити показувати на люди і озвучувати таких істот, як єрмаки, арахамії, подоляки, арестовичі. Все, до чого вони торкаються, куди їдуть, що говорять і роблять - розвалюється вхлам і йде на користь ворогу. Вони діють на українців огидніше і токсичніше за всю московсську пропаганду.
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20.06.2022 14:29 Відповісти
Кто разрешил дерьмаку открывать рот !!!
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20.06.2022 14:40 Відповісти
73%
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20.06.2022 14:43 Відповісти
Вагнеровци аплодируют)
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20.06.2022 15:05 Відповісти
Konstantin Kozemyaka

Сьогодні видання Лівий Берег - LB.UA опублікувало інтерв'ю з керівником ОПУ Андрієм Єрмаком (посилання у першому коменті). Сенсу переповідати зміст не бачу. Є лише одне запитання: навіщо журналісти легітимізують людину зі статусом завгоспа, беручі в нього інтерв'ю і намагаючись отримати відповіді на запитання, що в компетенції Президента, міністра МЗС, секретаря РНБО... але ж ніяк не керівника ОПУ?

З усіма цими позаштатними радниками, завгоспами ситуація як в приказці - мед, гімно і бджоли.
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20.06.2022 15:08 Відповісти
Його легітимізував особисто Зеленський, тому тепер завгосп світить своє *бало на всіх державних і міжнародних зустрічах. За такою широкої присутності і "всеядності" у всіх питаннях стосовно внутрішньої і зовнішньої політики держави він зараз реально представляє вся і всіх включно з нашим недорослем-президентом. Це просто констатація фактів, журналісти ні до чого.
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20.06.2022 15:44 Відповісти
А звідки завгосп президента знає, що вони живі, може батечко проінформував, він мабуть повинен знати, колишніх там не буває.
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20.06.2022 15:22 Відповісти
Данілов, утилізуй Єрмака, як Подоляка - множенням на нуль.
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20.06.2022 15:24 Відповісти
Данілов зараз сам бореться за виживання, щоб самого не утилізували.
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20.06.2022 15:46 Відповісти
Все в такому ж "захваті", як і коли здавали в "евакуацію" .
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20.06.2022 15:26 Відповісти
особистий контроль зеленського? ну ну
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20.06.2022 18:47 Відповісти
 
 