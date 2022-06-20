Захисники Маріуполя живі, процес щодо звільнення не зупиняється ні на годину, - Єрмак
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України продовжує займатися питанням звільнення українських захисників Маріуполя, а також двома британцями і громадянином Марокко, яких росіяни захопили в полон і погрожують стратити.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню "Лівий берег".
Єрмак наголосив, що про деталі краще знає ГУР, але підтвердив, що це питання постійно на контролі.
Голова ОП не зміг сказати, в яких умовах утримують полонених "азовців" і якими можуть бути терміни повернення захисників Маріуполя додому.
"Непросте питання, займаємося. Сьогодні це головне завдання, в тому числі ГУРу. Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких вони умовах, ми наразі не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі", - зазначив він..
За його словами, ГУР постійно тримає це на контролі, з деякими з них є зв’язок, і процес щодо їх звільнення не зупиняється ні на годину.
"Я дуже сподіваюсь, що наразі він ввійде в свою активну фазу, і ми почнемо повертати наших героїв до України", - додає Єрмак.
Будь ласка, зачекайте...
Гончаренко
Так до чого ці заяви?!!
Краще би ви закликали ООН та Червоний Хрест до перевірок та контролю за дотриманням Рашкою Женевської Конвенції!!!
Більше користі було би.
Евакуація в тюрму Лефортово
ответственность делить? Не власть, а общество трусливых мальчиков. Откуда знаешь, что они живы? Или пациент скорее жив, чем мёртв? Условий там не знаешь?: "курортные"!
Такие же условия народ обещает тебе, если дожевёшь...
Сьогодні видання Лівий Берег - LB.UA опублікувало інтерв'ю з керівником ОПУ Андрієм Єрмаком (посилання у першому коменті). Сенсу переповідати зміст не бачу. Є лише одне запитання: навіщо журналісти легітимізують людину зі статусом завгоспа, беручі в нього інтерв'ю і намагаючись отримати відповіді на запитання, що в компетенції Президента, міністра МЗС, секретаря РНБО... але ж ніяк не керівника ОПУ?
З усіма цими позаштатними радниками, завгоспами ситуація як в приказці - мед, гімно і бджоли.