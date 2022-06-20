ПАРЄ проведе спеціальні дебати щодо блокади Чорного моря та її наслідків
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Парламентська асамблея Ради Європи проведе спеціальні дебати щодо блокади Чорного моря та її наслідків.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook член української делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
"Це була моя пропозиція, яку підтримала Група консерваторів у ПАРЄ, і тепер нас підтримала більшість делегатів. Тобто дебати відбудуться", - написав депутат.
Дебати відбудуться у межах літньої сесії ПАРЄ, яка відкривається у понеділок.
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