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ПАРЄ проведе спеціальні дебати щодо блокади Чорного моря та її наслідків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

парє

Парламентська асамблея Ради Європи проведе спеціальні дебати щодо блокади Чорного моря та її наслідків.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook член української делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Це була моя пропозиція, яку підтримала Група консерваторів у ПАРЄ, і тепер нас підтримала більшість делегатів. Тобто дебати відбудуться", - написав депутат.

Дебати відбудуться у межах літньої сесії ПАРЄ, яка відкривається у понеділок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мільйони тонн пшениці залишаються заблокованими в Україні, а в решті світу люди страждають від голоду. Це справжній воєнний злочин", - Боррель

Автор: Наталя Джума
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20.06.2022 13:48 Відповісти
дебаты - это круто...., одной мне кажется, что эти люди даром едят свой хлеб...
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20.06.2022 13:56 Відповісти
О як їм припікає. Бояться що голодні попхнуть до них.
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20.06.2022 13:56 Відповісти
А про Азовское море уже и не говорят?
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20.06.2022 14:04 Відповісти
Галактический сенат
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20.06.2022 14:08 Відповісти
 
 