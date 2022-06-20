ПАРЄ проведе спеціальні дебати щодо блокади Чорного моря та її наслідків

Парламентська асамблея Ради Європи проведе спеціальні дебати щодо блокади Чорного моря та її наслідків.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook член української делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Це була моя пропозиція, яку підтримала Група консерваторів у ПАРЄ, і тепер нас підтримала більшість делегатів. Тобто дебати відбудуться", - написав депутат.

Дебати відбудуться у межах літньої сесії ПАРЄ, яка відкривається у понеділок.

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