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Зеленський провів розмову з Дудою: Скоординували позиції перед самітом Тримор'я

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленский,дуда

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою, під час якої лідери двох країн скоординували позиції перед самітом Тримор'я.

Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Подякував за незмінну вагому оборонну допомогу, а також за підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Скоординували позиції перед самітом Тримор'я", - зазначив Зеленський.

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Автор: Ірина Дашківська
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Дуда - моцний друг...міцно тримає Зелю за руку)
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20.06.2022 13:51 Відповісти
Згодна на 100 відсотків!
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20.06.2022 14:02 Відповісти
 
 