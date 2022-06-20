Зеленський провів розмову з Дудою: Скоординували позиції перед самітом Тримор'я

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою, під час якої лідери двох країн скоординували позиції перед самітом Тримор'я.

Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Подякував за незмінну вагому оборонну допомогу, а також за підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Скоординували позиції перед самітом Тримор'я", - зазначив Зеленський.

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