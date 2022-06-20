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Зеленський провів розмову з Дудою: Скоординували позиції перед самітом Тримор'я
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою, під час якої лідери двох країн скоординували позиції перед самітом Тримор'я.
Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Подякував за незмінну вагому оборонну допомогу, а також за підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Скоординували позиції перед самітом Тримор'я", - зазначив Зеленський.
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Світлана febb5df7
показати весь коментар20.06.2022 13:51 Відповісти Мені подобається 4
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Світлана febb5df7
показати весь коментар20.06.2022 14:02 Відповісти Мені подобається 0
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