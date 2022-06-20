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"Книга катів українського народу": в Україні створили базу російських воєнних злочинців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

книга,катів,кати

Упорядники книги запрошують громадян, які постраждали від російських окупантів, надавати свідчення вчинення загарбниками воєнних злочинів проти мирних мешканців України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

"Вчинення воєнних злочинів проти України представники росії розпочали 24 лютого 2022 року. Згідно з даними Генерального прокурора України наразі розслідують понад 1700 справ про воєнні злочини РФ. Зафіксовані численні випадки руйнувань житлової інфраструктури, вбивств мирних жителів та мародерства з боку російських військових на тимчасово захопленій українській території", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не відповідає на запити розслідувачів ООН щодо воєнних злочинів в Україні

Проєкт "Книга катів українського народу" збирає докази злочинів та інформацію про тих, хто їх скоїв. Сайт містить детальну та верифіковану інформацію. Тут буде кожен причетний до злочинів проти українського народу.
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це все кати України
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20.06.2022 13:58 Відповісти
Кравчук,чучма,янек,ермак,буканов и т.д.
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20.06.2022 15:04 Відповісти
А боневтік хто, захисник?
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20.06.2022 20:07 Відповісти
Треба окрему графу (Ліквідовані рашисти) завести. Дуже цікаво як швидко туди попаде шарік.
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20.06.2022 14:06 Відповісти
Українському моссаду до виконання.
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20.06.2022 14:09 Відповісти
№ 1 ПУТЛЕР *****, Патрушев, + …………80%рашистов поддержавших ГЕНОЦИД украинцев
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20.06.2022 14:21 Відповісти
Мабуть до книги "Перемог і досягнень" я не доживу.
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20.06.2022 15:34 Відповісти
 
 