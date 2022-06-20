Україна щодня недоотримує $170 млн надходжень через заблоковані РФ порти, - представниця МЗС Трофімцева
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Україна недоотримує валютних надходжень $170 млн щодня через порушені ланцюги поставок експорту за заблоковані порти.
Про це повідомила посол з особливих доручень при МЗС Ольга Трофімцева, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
"Ми недоотримуємо через зупинку експорту $170 млн на день через блокування морських портів", - сказала вона під час брифінгу в медіацентрі.
Однак це не остаточна сума, зазначила Трофімцева.
"Сюди ще слід додати збитки від крадіжок українського зерна і продукції сталелітійної промисловості на окупованих територіях. Плюс беремо до уваги шкоду від руйнувань логістичних, виробничих, елеваторних потужностей", - вказала посол при МЗС.
Відтак, загальна шкода, завдана повномасштабною війною Росії проти України українському експорту - щонайменше $6 млрд.
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