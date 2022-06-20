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​Україна щодня недоотримує ​​​​$170 млн надходжень через заблоковані РФ порти, - представниця МЗС Трофімцева

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одесса,порт

Україна недоотримує валютних надходжень ​$170 млн щодня через порушені ланцюги поставок експорту за заблоковані порти.

Про це повідомила ​посол з особливих доручень при МЗС Ольга Трофімцева, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Ми недоотримуємо через зупинку експорту ​$170 млн на день через блокування морських портів", - сказала вона під час брифінгу в медіацентрі.

Однак це не остаточна сума, зазначила Трофімцева.

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"Сюди ще слід додати збитки від крадіжок українського зерна і продукції сталелітійної промисловості на окупованих територіях. Плюс беремо до уваги шкоду від руйнувань логістичних, виробничих, елеваторних потужностей", - вказала посол при МЗС.

Відтак, загальна шкода, завдана повномасштабною війною Росії проти України українському експорту - щонайменше $6 млрд.

Автор: Анна Судак
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этих тряхните дэцл и $ перекроете эти 170 лямов
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20.06.2022 14:05 Відповісти
теперь будем знать, что поступление только от портов больше 60 млрд$ в год! так мы богатая страна!!!! пока ФИкаломойский не будет в тюрьме, ОПУщеным не верю!
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20.06.2022 17:12 Відповісти
и еще, пусть Запад подумает передать нам какие-то трактора самоходы для разминирования полей, которые запускать по полю перед его обработкой живыми людьми
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20.06.2022 14:08 Відповісти
А Мордор получает от экспорта только нефти и газа 1 млрд$/день.
Прикольные такие санкции против агрессора ...
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20.06.2022 15:27 Відповісти
 
 