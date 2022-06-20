Рятувальники знайшли тіло третього загиблого внаслідок ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині, - Резніченко

Ракетний удар по нафтобазі у Новомосковському районі на Дніпропетровщині забрав життя трьох людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно рятувальники знайшли тіло третього загиблого. Вогнеборці продовжують утихомирювати полум’я. Працюють уже понад 42 години", - йдеться у повідомленні.

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