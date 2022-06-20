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Рятувальники знайшли тіло третього загиблого внаслідок ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині, - Резніченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс,нафтобаза

Ракетний удар по нафтобазі у Новомосковському районі на Дніпропетровщині забрав життя трьох людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно рятувальники знайшли тіло третього загиблого. Вогнеборці продовжують утихомирювати полум’я. Працюють уже понад 42 години", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загиблих від ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині вже двоє

Автор: Ірина Дашківська
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когда в Синельниково нефтебазу орки взорвали, окончательно затушить только дожди смогли, через месяцок
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20.06.2022 14:05 Відповісти
Царство небесне невинно убієнному рашистами мирному громадянину,нашому співвітчизнику,який просто працював,забезпечуючи свою сім'ю.Царство небесне всім загиблим у цій боротьбі світла з темрявою!
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20.06.2022 14:07 Відповісти
господин зе,по мосту ответочка будет???
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20.06.2022 14:11 Відповісти
так Арестович вже по моему раз 5 сказать фейгину в різні дні що ми його не взірвемо мов це фортеця тільки поцарапаемо і не реально взорвати
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20.06.2022 14:30 Відповісти
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20.06.2022 14:44 Відповісти
 
 