Україна може легко впоратися з вимогами ЄС щодо реформ, - посол Німеччини Фельдгузен
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Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Україна може легко впоратися з вимогами ЄС щодо реформ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Я думаю, що Україна може легко з ними впоратися, бо це справді вимоги, які вже існують довгі роки. Є вже прогрес. Можливо, не той прогрес, якого хотіли б самі українці, особливо у сфері судової реформи... Ми, ваші партнери, особливо Група семи, постійно в контакті щодо цих питань з українським урядом", - сказала Фельдгузен на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у понеділок.
Дипломатка наголосила, що для неї найважливішим питанням завжди була судова реформа в Україні.
"Ми досить успішно здійснили реформу децентралізації. Я думаю, що це справді історія успіху. Але судова реформа - це друга реформа, яка справді змінюватиме країну. Всі роки, які я працюю в Україні, я спостерігала за кроками, що були зроблені, я робитиму це й надалі", - розповіла вона.
Фельдгузен зазначила, що судова реформа – "це ніколи не було просто".
"Але якщо є політична воля, там можна дуже багато зробити", - вважає вона.
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Рехвормы, рехвормы…
Я их не совсем понимаю. Суды мы реформировали всем на зависть, медицинская реформа - тоже удалась на славу, антикоррупционных органов - больше, чем во всей Европе. Шо им ещё надо?