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Україна може легко впоратися з вимогами ЄС щодо реформ, - посол Німеччини Фельдгузен

Новини Цензор.НЕТ Політика України

фельдгузен

Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Україна може легко впоратися з вимогами ЄС щодо реформ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що Україна може легко з ними впоратися, бо це справді вимоги, які вже існують довгі роки. Є вже прогрес. Можливо, не той прогрес, якого хотіли б самі українці, особливо у сфері судової реформи... Ми, ваші партнери, особливо Група семи, постійно в контакті щодо цих питань з українським урядом", - сказала Фельдгузен на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у понеділок.

Дипломатка наголосила, що для неї найважливішим питанням завжди була судова реформа в Україні.

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"Ми досить успішно здійснили реформу децентралізації. Я думаю, що це справді історія успіху. Але судова реформа - це друга реформа, яка справді змінюватиме країну. Всі роки, які я працюю в Україні, я спостерігала за кроками, що були зроблені, я робитиму це й надалі", - розповіла вона.

Фельдгузен зазначила, що судова реформа – "це ніколи не було просто".

"Але якщо є політична воля, там можна дуже багато зробити", - вважає вона.

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Топ коментарі
+7
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20.06.2022 14:30
+5
Фрау Анка - це справжя патріотка України. На відміну від берлінської меркельсько-шрьодорсько-шольцовської кодли...
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20.06.2022 14:28
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Какому же зеленскому захочется в тюрьму? Потому не все так просто...
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20.06.2022 14:26 Відповісти
Фрау Анка - це справжя патріотка України. На відміну від берлінської меркельсько-шрьодорсько-шольцовської кодли...
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20.06.2022 14:28 Відповісти
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20.06.2022 14:30 Відповісти
Портібні реформи рівня Ізраїлю, Пакистану. Люди живуть в якомусь ілюзорному світі, як і тилова Україна 8 років жила.
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20.06.2022 14:32 Відповісти
Да-да, реформы. Какой дурак из украинских чиновников отдаст даром «курицу, несущую золотые яйца»? Подлейшее Киевтеплоэнерго добавило в платежи новую статью: оплата за пользование полотенцесушителем. С двухсотквартирного дома дополнительно в карман монополист ложит примерно 400-450 евро. Мелочи, скажете? Так, кроме этого, они закладывают в тарифы ещё 150-200 тысяч гривень «на внутридомовых потерях»; плату за обслуживание теплосчётчика (которая сама по себе превышает стоимость покупки нового прибора)… и т.д. и т.п. Под шумок во время войны набивают карманы.
Рехвормы, рехвормы…
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20.06.2022 14:32 Відповісти
плата за довжину теплотраси до точки приєднання скро юуде за Альхенами не заржавіє. Це ж підрозділ второго дома Старсобеза
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20.06.2022 15:04 Відповісти
та дерьмак з братом, как помощником в четыре руки разделается с требованиями ес. и шоб другим не повадно было замахиваться на уровень коррупции и отсутствие реформ.
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20.06.2022 14:35 Відповісти
Госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Украина может легко справиться с требованиями ЕС по реформам.

Я их не совсем понимаю. Суды мы реформировали всем на зависть, медицинская реформа - тоже удалась на славу, антикоррупционных органов - больше, чем во всей Европе. Шо им ещё надо?
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20.06.2022 14:36 Відповісти
не знаю що їм там надо, а нам треба щоб це все правильно працювало.
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20.06.2022 15:01 Відповісти
Нажаль поки у влади зелена шобла, яка бабло тире на дороги навіть під час війни, про які реформи може йти мова ...
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20.06.2022 14:41 Відповісти
Сьогодні би навіть Польщу не прийняли в ЄС.Бо стільки всього змінилося.
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20.06.2022 14:42 Відповісти
да-да, Польша виявился не піддатливою на дитктатуру фріків. А у нас олігархи, вони все прийняти нас будуть змушувати, бо їм головне не ми, а щоб можна було й далі олігархами бути. А це не проблема, в ЄС теж олігархи є. Ось ці промислові групи які тиснуть на уряд - це і є олігархи.
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20.06.2022 15:03 Відповісти
Я полностью с ней согласен. Объясню почему. Наша страна находится в свободном падении уже тридцать лет, а если взять СССР, то, наверное, с семидесятых. В отличии от Европейских стран, где надо было адаптировать законодательство под экономику, наша экономика намного проще. А то что проще - легче исправить. Проблема исключительно в том что стратегов у руля сейчас нет, так что они будут косячить, но реформы сделать и они могут. Если захотят.
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20.06.2022 14:47 Відповісти
їх і ніколи так не буде, олігархи не допустять щоб ми з під їх лап вислизнули.
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20.06.2022 15:04 Відповісти
Мне хочется верить, что мы через год выберем в Раду каких-то нормальных экономистов и социологов вместо текущих Слуг с их интеллектом амебы, но до тех пор даже эта Рада может двигатся в направлении ЕС.
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20.06.2022 14:50 Відповісти
та вони зараз погодяться на все що їм не принципіально а чи на користь нам то ще подивитися.
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20.06.2022 15:05 Відповісти
Могла б, якби не Єрмаки з Татаровими.
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20.06.2022 15:08 Відповісти
Для цього треба усунути зелену шушваль від влади.
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20.06.2022 17:35 Відповісти
 
 