На кордоні з Польщею відкрито рух оновленим пунктом пропуску "Краківець – Корчова"

Проєкт"Відкритий кордон" започатковано в рамках домовленостей Президента України Володимира Зеленського та Президента Польщі Анджея Дуди та погоджено на засіданні українсько-польських міжурядових консультацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Мінінфраструктури.

Роботи над збільшенням пропускної спроможності на пункті стартували всього 10 днів тому. Зокрема, збільшено кількість смуг для вантажівок з 4-ти до 10-ти та створено додаткові павільйони для митного та паспортного контролю.

"В умовах блокади морських портів потужна логістика на західних кордонах є безальтернативною умовою для функціонування економіки України. Саме тому ми створили проєкт "Відкритий кордон", покликаний суттєво збільшити пропускну спроможності автомобільних пунктів пропуску та покращити логістику на напрямку Україна – ЄС. Очікуємо, що оновлення пілотного пункту "Краківець – Корчова" збільшить його пропускну спроможність щонайменше на 50%.

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Аналогічні проєкти збільшення пропускної спроможності ми також будемо реалізовувати на кордонах з іншими західними сусідами. Уже ведемо перемовини про приєднання до "Відкритого кордону" Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови" – прокоментував Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Повідомляється, що сторони збільшили кількість прикордонників та митників на пункті пропуску. Для їх роботи польська сторона надала спеціальні контейнерні модулі. Проєкт "Відкритий кордон" передбачає ліквідацію вузьких місць на західному кордоні та покращення логістики на напрямку Україна - ЄС.

Міністр зауважив, що необхідність проєкту викликана блокадою українських портів та наступним різким зростанням навантаження на сухопутні пункти перетину кордону. В зв’язку з цією ситуацією черги становлять від 3 до 25 км на певних ділянках кордону.