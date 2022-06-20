Прем’єр Грузії Гарібашвілі: Україні та Молдові дають кандидатство в члени ЄС лише через війну. Не заздрю їм

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що ЄС пропонує кандидатський статус для України і Молдови як підтримку у складній ситуації, в якій вони опинилися, та що він "не заздрить" їм.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новости-Грузия".

"Європейські колеги казали мені, і я казав відкрито, що Україні цей статус дають тому, що вона у стані війни. Ви бачили кілька днів тому, що національні лідери підтверджують цей факт, що рішення прийняли тому, що Україна у стані війни, і в особистих розмовах зі мною говорили, що Молдова також у складному становищі. Тож я дійсно не заздрю ані Україні, ані Молдові", - сказав він.

Прем’єр Грузії водночас привітав Україну та Молдову і побажав їм "миру і об’єднання країни".

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