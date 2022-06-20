РФ не має права погрожувати Литві, Москва повинна звинувачувати лише себе, - Кулеба
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Москва має звинувачувати лише себе за наслідки неспровокованого та невиправданого вторгнення в Україну.
Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"РФ не має права погрожувати Литві. Москва має звинувачувати лише себе за наслідки неспровокованого та невиправданого вторгнення в Україну. Ми вітаємо принципову позицію Литви та твердо підтримуємо наших литовських друзів", - йдеться в повідомленні.
Раніше губернатор Калінінградської області РФ Антон Аліханов заявив, що Литва перестала пропускати через свою територію транзитні поїзди з товарами, які потрапили під санкції ЄС.
У Раді Федерації заявили, що якщо ЄС негайно не виправить ситуацію, то РФ буде "розв'язано руки для вирішення питання будь-якими способами".
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це як нахабно залізти у вулик вкрасти меду і жалітися чому бджоли жалять
новость от 2014!!!!! года...
Срок аренды, на который Калининградская область была передана России, истек в 1996 году
Лауринас Кащюнас, аналитик Центра исследования Восточной Европы заявил, что Россия нарушила очередное международное соглашение, а именно - Потсдамский договор. Согласно этому договору, Калининградская область (часть Восточной Пруссии) была передана СССР на 50 лет, до 1996 года. По словам эксперта, Великобритания и США могли бы поднять этот вопрос, однако развитие событий по такому сценарию маловероятно.
В свою очередь, преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Томас Янелюнас считает, что возвращение к вопросу возврата Германии Калининградской области недопустимо, так как это будет расценено как открытая политическая провокация.
Однако, отмечает он, в свете последних событий в Украине, положение России может сильно пошатнуться, и тогда, возможно, Великобритания и США вспомнят про Потсдамский договор, передает Новый регион.
Как известно, Калининградская область географически отрезана от России, и ее жители чаще бывают в Европе, чем в других областях РФ.
***https://nv.ua/world/kyonigsberg-nash-rossiya-mozhet-lishitsya-kaliningradskoy-oblasti-13404.html