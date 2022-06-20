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РФ не має права погрожувати Литві, Москва повинна звинувачувати лише себе, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

литва,військові

Москва має звинувачувати лише себе за наслідки неспровокованого та невиправданого вторгнення в Україну.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"РФ не має права погрожувати Литві. Москва має звинувачувати лише себе за наслідки неспровокованого та невиправданого вторгнення в Україну. Ми вітаємо принципову позицію Литви та твердо підтримуємо наших литовських друзів", - йдеться в повідомленні.

Раніше губернатор Калінінградської області РФ Антон Аліханов заявив, що Литва перестала пропускати через свою територію транзитні поїзди з товарами, які потрапили під санкції ЄС.

У Раді Федерації заявили, що якщо ЄС негайно не виправить ситуацію, то РФ буде "розв'язано руки для вирішення питання будь-якими способами".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова комісії Радфеду РФ Клімов про блокаду Калінінграда: Якщо ЄС не виправить ситуацію - у РФ будуть розв'язані руки для її вирішення "будь-якими способами"

Автор: Богдан Гуньковський
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все правильно,
це як нахабно залізти у вулик вкрасти меду і жалітися чому бджоли жалять
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20.06.2022 14:45 Відповісти
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20.06.2022 14:54 Відповісти
Бо бджоли - фашисти, я ж просто хтів на халяву чужого меду, не віноват... (с)
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20.06.2022 15:18 Відповісти
ВОТ ЧТО НАДО ЗНАТЬ О РОССИИ И ЕЕ ТИПА ОБАЛООСТИ КАЛИНИНГРАД...
новость от 2014!!!!! года...
Срок аренды, на который Калининградская область была передана России, истек в 1996 году
Лауринас Кащюнас, аналитик Центра исследования Восточной Европы заявил, что Россия нарушила очередное международное соглашение, а именно - Потсдамский договор. Согласно этому договору, Калининградская область (часть Восточной Пруссии) была передана СССР на 50 лет, до 1996 года. По словам эксперта, Великобритания и США могли бы поднять этот вопрос, однако развитие событий по такому сценарию маловероятно.

В свою очередь, преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Томас Янелюнас считает, что возвращение к вопросу возврата Германии Калининградской области недопустимо, так как это будет расценено как открытая политическая провокация.

Однако, отмечает он, в свете последних событий в Украине, положение России может сильно пошатнуться, и тогда, возможно, Великобритания и США вспомнят про Потсдамский договор, передает Новый регион.

Как известно, Калининградская область географически отрезана от России, и ее жители чаще бывают в Европе, чем в других областях РФ.

***https://nv.ua/world/kyonigsberg-nash-rossiya-mozhet-lishitsya-kaliningradskoy-oblasti-13404.html
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20.06.2022 14:55 Відповісти
Відповідно до Потсдамської угоди 1945 року північна частина Східної Пруссії (приблизно одна третина всієї її території) була передана Радянському Союзу, інші дві третини передані Польщі. Шматок північного берега Данцига (Гданська) на Балтійському морі був переданий Польщі, Північно-східна область Мемеля (Клайпеди) була передана Литві, середина - Калінінградська область (колишня Кенісбурзька область Східної Пруссії) - перейшла під протекторат РРФСР.
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20.06.2022 15:38 Відповісти
Якщо у кацапні від санкцій бомбить , значить хороші санкції . Треба продовжувати їх і "усугублять". А той Аліханов (скрєпно рузгє фамілія ) хай собі на прутень солі насипе . І розв'яже свої зв'язані руки , щоб присісти негайно на пляшку.
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20.06.2022 14:59 Відповісти
Эта Литва настоящий пионер. У нее единственной взаимный санкционный режим с Китаем. Хотя никто ее об этом не просил.
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20.06.2022 15:00 Відповісти
А зробити відповідну заяву офійно, а не в твіттері, слабо?
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20.06.2022 15:01 Відповісти
Литва в НАТО, тому чупачупснуть
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20.06.2022 15:16 Відповісти
 
 