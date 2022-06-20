Родина намагалася виїхати на автомобілі з окупованого села на Харківщині та підірвалась на міні: чоловік загинув, жінка госпіталізована

У Золочівській громаді Харківської області родина, намагаючись виїхати з окупованого села, підірвалася на ворожій міні. В результаті чоловік загинув, а його дружина отримала травми.

Про це йдеться у повідомленні Золочівської селищної ради, передає Цензор.НЕТ.

"Днями війна принесла ще одну трагедію Золочівській громаді. На ворожій міні підірвався автомобіль із нашими земляками з села Турове. Голова родини загинув на місці, дружина отримала поранення і була доставлена в лікарню, дитина, на щастя, не постраждала і знаходиться з матір'ю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що родина намагалася евакуюватися на власному автомобілі з окупованого населеного пункту на безпечну територію.

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