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Родина намагалася виїхати на автомобілі з окупованого села на Харківщині та підірвалась на міні: чоловік загинув, жінка госпіталізована

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міни

У Золочівській громаді Харківської області родина, намагаючись виїхати з окупованого села, підірвалася на ворожій міні. В результаті чоловік загинув, а його дружина отримала травми.

Про це йдеться у повідомленні Золочівської селищної ради, передає Цензор.НЕТ.

"Днями війна принесла ще одну трагедію Золочівській громаді. На ворожій міні підірвався автомобіль із нашими земляками з села Турове. Голова родини загинув на місці, дружина отримала поранення і була доставлена в лікарню, дитина, на щастя, не постраждала і знаходиться з матір'ю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що родина намагалася евакуюватися на власному автомобілі з окупованого населеного пункту на безпечну територію.

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Автор: Анна Судак
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