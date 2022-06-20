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Роспропаганда відчайдушно намагається сформувати враження, що весь світ закликає Україну здатися Кремлю, - Центр протидії дезінформації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пропаганда,фейк,путін

Російська пропаганда маніпулює заявою очільниці Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трас щодо повернення України до переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на телеграм-канал Центру протидії дезінформації при РНБО.

Кремлівські медіа поширюють дезінформацію про те, що очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії наполягає на поверненні України до переговорів із Росією та підключенні до переговорного процесу країн Балтії та Польщі.

У ЦПД заявили, що насправді 16 червня Трас заявила про підтримку України Урядом Великої Британії та наголосила, що їхня країна "не може допустити, щоб Україну змусили відмовитись від території".

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Водночас, глава британського МЗС наголосила, що завершення війни відбуватиметься за столом переговорів, і зараз Велика Британія працює над тим, щоб до переговорного процесу були залучені Польща та країни Балтії.

У ЦПД попереджають, що Росія продовжує маніпулювати висловлюваннями представників країн-союзників України. У такий спосіб вона намагається сформувати враження, що весь світ закликає Україну здатися шляхом перемовин на вигідних для кремля позиціях.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+15
Вобще по барабано шо там кацапсячі ********** блазні патякають...
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20.06.2022 15:15
+9
Зеля з Єрмаком теж там підробляють ?
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20.06.2022 15:15
+9
РАІССЯ ГІМНО
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20.06.2022 15:18
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Вобще по барабано шо там кацапсячі ********** блазні патякають...
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20.06.2022 15:15 Відповісти
Зеля з Єрмаком теж там підробляють ?
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20.06.2022 15:15 Відповісти
з офісною абізянкою, яка третьою буде.
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20.06.2022 15:20 Відповісти
РАІССЯ ГІМНО
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20.06.2022 15:18 Відповісти
навіть якби Бог закликав мене віддати дочку на розвагу бандитам, ніщо б не примусило мене це зробити. А світ... то таке. Якусь смішну дезу вони придумали
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20.06.2022 15:21 Відповісти
в Україні цією відповідальною прорашистською куйнею займаються рашистські аненти в ОП-арахімія,подоляк.верещук.єрмак і ще менш дрібніші "слуги" фсб.котрі на місцях здають цілі області
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20.06.2022 15:22 Відповісти
ХЗ... Вон читаю, что вопреки ожиданиям о максимум 20 местах в парламенте, Ле Пен получает около 90 мест. Так что призывы по поводу прекращения войны наверняка будут. Западная Европа привыкла жить спокойно за счёт буфера. Скоро бюргеры и мусье начнут ныть, а не слишком ли много они помогают.
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20.06.2022 15:24 Відповісти
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20.06.2022 15:25 Відповісти
Весь світ допомагає Україні озброєнням, продуктами і водить все нові і нові санкції проти Росії, вводить ембарго на торгівлю з Росією, закликає Росію капітулювати. Бо Росія напала на Україну і Росія є агресор і окупант
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20.06.2022 15:27 Відповісти
Зрпдофильі должньі подумать .
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20.06.2022 16:05 Відповісти
цих москальських маразматиків давно вже не варто слухати, а тим паче вірити
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20.06.2022 18:00 Відповісти
 
 