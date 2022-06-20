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В Держдумі РФ погрожують завдати ударів по "центрах ухвалення рішень" через обстріл "вишок Бойка"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
В Держдумі РФ заявили, що удар по "вишках Бойка" "розв'язав РФ руки".
Про це заявив депутат Держдуми РФ Михайло Шеремет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Атака на вишки "Чорноморнафтогазу" розв'язала РФ руки, найближчим часом будуть завдані удари у відповідь по центрах ухвалень рішень", - зазначив він.
Топ коментарі
+137 Oleksandr 0ebea29f
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между одессой и крымом где то
https://telegraf.com.ua/static/storage/thumbs/700-*/5/9d/5ccdfd61-2070cf5fe4402933cf26d167b284a9d5.jpg
Российские власти выдвинули ультиматум Евросоюзу, требуя оказать давление на Литву с целью отменить запрет на транзит железнодорожных грузов в Калининградскую область РФ, беспрепятственный сухопутный доступ к которой у Москвы отсутствует. Глава комиссии Совфеда по защите российского госсуверенитета Андрей Климов заявил, что если Брюссель не исправит ситуацию с транспортной блокадой Калининграда, то у Москвы будут "развязаны руки" для решения проблемы любыми доступными средствами. Таким образом, российский политик открыто намекнул на возможность применения военной силы против Литвы, которая входит в НАТО.
"Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами", - заявил российский политик."
И морда у него...в детстве точно роняли не раз(скорее всего специально),игрушки точно были деревянные(скорее всего деревянные,чтобы можно было сильнее ударить по такому ******).
Вот оно и выросло перекошенное, злое и тупое. Прям товарищ страшной бебизяны лаврова.
Зовсім скоро і ми їбонемо по вашим центрам ухвалення рішень!
Температура - 36.6, давление - 80\120. Сердцебиение - ровное, ритмичное, равномерное. Настроение бодрое и спокойное.
Еще что-нибудь?
Це була пристрілка
До чого ?
До мостика ****, до мостика..
Боря...мочи в сортире краснопузую падаль Шариковых РабZeи... не щадя пуза своего...
Там есть такой который знает откудова удары наносят!
"Люди гибнут, но нам больше не стыдно. Я бы хотела, от имени коллег и миллионов человек разделяющих это, сказать вам спасибо"...... - м сімонян , у зверненні до ***** ( на економічному форумі у Підербурзі ..