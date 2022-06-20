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Окупанти створюють штучні черги в ЦНАПи та блокують український мобільних зв’язок, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

розвідка

Окупаційна адміністрація Бердянська створює штучні черги в місцеві ЦНАПи, щоб продемонструвати начебто "бажання" місцевих жителів отримати російські паспорти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

"Усіх, хто стоїть на обліку у військовій комендатурі Бердянська, примусово відправляють до ЦНАП для створення черг перед пунктами фотографування на документи. Громадян, які не погодились стояти в чергах відправляють на громадські роботи", - йдеться у повідомленні.

Українські розвідники додають, що протягом поточного тижня на тимчасово окупованих територіях півдня України спостерігалась робота мобільної групи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби ЗС РФ.

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"Під час роботи зазначених груп на кожній конкретній локації в радіусі від кілометра зникав мобільний зв’язок українських операторів та блокувалась можливість перегляду українських сайтів в мережі Інтернет. Після переміщення групи з локації доступ до українських сайтів відновлювався. Імовірно, що головне завдання зазначених груп – пошук проукраїнськи налаштованих осіб та членів їхніх сімей", - зазначають у ГУР МО.
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Кацапы - это нелюди.
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20.06.2022 15:49 Відповісти
Не надо себя обманывать - люди РЕАЛЬНО стоят в очередях. Возможно, из-за безвыходной ситуации. Но и ватников в Бердянске достаточно. А когда придут ВСУ, они перекрасятся.
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20.06.2022 15:54 Відповісти
Не вірю, що їх примушують. То вони хочуть сраками на трьох стулах сидіти, як і диндирійці, по три пенсії отримувати. Може пора вже позбавляти громадянства і всієї соціалки всих цих хитросраких? Всеж таки цей "банкет" за наш рахунок, нам і так важко, а ще ціх колаборантів годувати.
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20.06.2022 15:59 Відповісти
Штучні - не штучні, то інше питання.
А ватка підтягнулась!
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20.06.2022 16:23 Відповісти
 
 