Окупанти створюють штучні черги в ЦНАПи та блокують український мобільних зв’язок, - ГУР МО
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Окупаційна адміністрація Бердянська створює штучні черги в місцеві ЦНАПи, щоб продемонструвати начебто "бажання" місцевих жителів отримати російські паспорти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.
"Усіх, хто стоїть на обліку у військовій комендатурі Бердянська, примусово відправляють до ЦНАП для створення черг перед пунктами фотографування на документи. Громадян, які не погодились стояти в чергах відправляють на громадські роботи", - йдеться у повідомленні.
Українські розвідники додають, що протягом поточного тижня на тимчасово окупованих територіях півдня України спостерігалась робота мобільної групи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби ЗС РФ.
"Під час роботи зазначених груп на кожній конкретній локації в радіусі від кілометра зникав мобільний зв’язок українських операторів та блокувалась можливість перегляду українських сайтів в мережі Інтернет. Після переміщення групи з локації доступ до українських сайтів відновлювався. Імовірно, що головне завдання зазначених груп – пошук проукраїнськи налаштованих осіб та членів їхніх сімей", - зазначають у ГУР МО.
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А ватка підтягнулась!