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Не думаю, що візит Шольца мав якийсь вплив на рішення Єврокомісії щодо кандидатства України, - посол Німеччини Фельдгузен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

олаф,шольц

Посол Німеччини Анка Фельдгузен вважає, що візит канцлера Олафа Шольца до Києва напередодні ухвалення Єврокомісією висновку щодо статусу кандидата у члени ЄС для України не впливав на це рішення.

Про це дипломатка сказала на онлайн-брифінгу в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Єврокомісія вже декілька тижнів працювала над цим висновком. Я не думаю, що візит канцлера (до Києва. - Ред.) мав якийсь вплив на це рішення Єврокомісії", - сказала посол.

Вона зазначила, що під час візиту і Франція, і Німеччина публічно заявили про підтримку заявки України на членство в ЄС.

Коментуючи інші результати візиту, Фельдгузен зауважила, що дуже важливо, аби всі німецькі політики, які відвідують Київ, на власні очі бачили спричинені російськими військами руйнування в Ірпені.

"Я думаю, що німці мого покоління не можуть навіть уявити, що це можливо у наш час. Я вважаю, що для канцлера було дуже важливо отримати це враження до його переговорів з президентом Зеленським", - сказала дипломатка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може легко впоратися з вимогами ЄС щодо реформ, - посол Німеччини Фельдгузен

Автор: Ірина Дашківська
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ась???
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20.06.2022 15:42 Відповісти
 
 