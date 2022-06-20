Не думаю, що візит Шольца мав якийсь вплив на рішення Єврокомісії щодо кандидатства України, - посол Німеччини Фельдгузен

Посол Німеччини Анка Фельдгузен вважає, що візит канцлера Олафа Шольца до Києва напередодні ухвалення Єврокомісією висновку щодо статусу кандидата у члени ЄС для України не впливав на це рішення.

Про це дипломатка сказала на онлайн-брифінгу в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Єврокомісія вже декілька тижнів працювала над цим висновком. Я не думаю, що візит канцлера (до Києва. - Ред.) мав якийсь вплив на це рішення Єврокомісії", - сказала посол.

Вона зазначила, що під час візиту і Франція, і Німеччина публічно заявили про підтримку заявки України на членство в ЄС.

Коментуючи інші результати візиту, Фельдгузен зауважила, що дуже важливо, аби всі німецькі політики, які відвідують Київ, на власні очі бачили спричинені російськими військами руйнування в Ірпені.

"Я думаю, що німці мого покоління не можуть навіть уявити, що це можливо у наш час. Я вважаю, що для канцлера було дуже важливо отримати це враження до його переговорів з президентом Зеленським", - сказала дипломатка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може легко впоратися з вимогами ЄС щодо реформ, - посол Німеччини Фельдгузен