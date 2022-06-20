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Армія РФ чинить максимальний опір, щоб завадити ЗСУ дійти до кордону на Харківщині, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріли,харківщина

Російські військові чинять максимальний опір Збройним силам України в Харківській області. Українській армії залишилася незначна відстань до кордону з Росією.

Про це в етері національного марафону повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посилнням на Суспільне.

"Залишилося небагато українським Збройним силам, щоб вийти на державний кордон у Харківській області. Як Харків, так і Харківська область були переможно звільнені від ворога, і ця відстань, яка залишається до кордону, ворог на сьогодні чинить максимальні зусилля, щоб Збройні сили України не дійшли до кордону. За це йдуть бої", - сказала вона.

При цьому Маляр сказала, що говорити про перспективи боїв у Харківській області не можна, оскільки ситуація на фронті змінюється щопівгодини.

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"Говорити про перспективи, про прогнози - це справа невдячна, тому що точний прогноз у війні давати не можна, бо динамічна ситуація, змінюється щопівгодини. Єдине що можна говорити - триває активна фаза війни в Україні, в Україні немає сьогодні безпечної області, де б не влучали російські ракети. Під загрозою ракетних обстрілів є практично вся територія", - сказала вона.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+17
Пытаюсь беспристрастно уловить какой то смысл в заявлениях Маляр и каждый раз не могу понять ничего...
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20.06.2022 15:46
+13
ВСУ уже никто не остановит
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20.06.2022 15:34
+13
Всё очень просто, нашим всезнающим менеджерам среднего звена, случайно дорвавшимся до посад , всё равно, что они мелят, главное мелькать в сообщениях, телеэкранах, мониторах, авось пипл запомнит и на выборах опять,по глупости своей, переизберёт, совершенно не думая, что они мололи языками, зато фейс знакомый
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20.06.2022 15:51
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ВСУ уже никто не остановит
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20.06.2022 15:34 Відповісти
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20.06.2022 15:46 Відповісти
гатити артилерією поки орки не побігуть
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20.06.2022 15:43 Відповісти
Це у кацапів океан снарядів, Градів, Ураганів з радянських часів, а у нас після трьох (!) взірваних складів як Богданівка з цим тугенько. До речі аваков який відповідав за охорону цих складів так і не поніс ніякої відповідальності.
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20.06.2022 15:47 Відповісти
Як би мене завтра не обзвонювали білі і всякі інші телефони, я скажу: "Охорона військових арсеналів є нікчемною". Після вибухів в Калинівці військові прокурори в межах кримінального провадження пішли для дослідження і перевірки стану зберігання і охорони інших складів, які ще залишилися. Але за розпорядженням начальника Генерального штабу було заборонено запускати військових прокурорів на територію військових частин", - зазначив головний військовий прокурор.
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20.06.2022 15:54 Відповісти
воїни світла
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20.06.2022 15:43 Відповісти
Після перемоги України треба зробити з бєлгородської області і інших прилеглих до кордону з Україною буферну зону. Це будуть автономні території у складі України
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20.06.2022 15:45 Відповісти
Пытаюсь беспристрастно уловить какой то смысл в заявлениях Маляр и каждый раз не могу понять ничего...
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20.06.2022 15:46 Відповісти
Всё очень просто, нашим всезнающим менеджерам среднего звена, случайно дорвавшимся до посад , всё равно, что они мелят, главное мелькать в сообщениях, телеэкранах, мониторах, авось пипл запомнит и на выборах опять,по глупости своей, переизберёт, совершенно не думая, что они мололи языками, зато фейс знакомый
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20.06.2022 15:51 Відповісти
Дякую!
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20.06.2022 16:32 Відповісти
это у неё/ у них из серии: "желаю, чтоб все ..."
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20.06.2022 16:38 Відповісти
Бла бла бла...
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20.06.2022 15:57 Відповісти
Himars в помощь.
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20.06.2022 16:03 Відповісти
Как ВСУ могут взять под контроль приграничные территории,если рашисты будут стрелять со своей территории??? Нам же кацапщину обстреливать нельзя.
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20.06.2022 16:04 Відповісти
Активна фаза вiдчуваэться по повнiй.
Що вдень , що вночi.
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20.06.2022 16:08 Відповісти
Інформація нібито гарна, але мені здається, що пані Маляр перебуває у паралельному всесвіті. Останніми днями навпаки кажуть про контрнаступ орди на Харків. Чия зараз Тернова, Ізбицьке, Варварівка, Веселе, Мале Веселе, або Рубіжне наприклад... ? Мапи бойових дій дать досить притиречиву інформацію, а офіційних заяв, стосовно цих населених пунктів, останні 5-6 днів не чути. Арестович той взагалі лякає новим натупом рашні.
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20.06.2022 16:45 Відповісти
Довго вони не витримають і розбіжаться !
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20.06.2022 17:17 Відповісти
СДЕЛАЙТЕ УДАР ПО ИХ ТЫЛУ !!!
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20.06.2022 17:27 Відповісти
в союзі було гасло за родіну,

у цих москалів вже нове гасло:
«zа мародерство»
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20.06.2022 17:56 Відповісти
 
 