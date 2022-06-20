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вибух (3757) Донецьк (866) склад (150)

В окупованому Донецьку горить склад боєприпасів, чутно вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В тимчасово окупованому Донецьку чутно вибухи - горить склад боєприпасів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал "Типовий Донецьк".

Вибухи лунають в мікрорайоні Азотний.

"На Азотному продовжує детонувати БК. У деяких будинках повилітали шибки", - йдеться в одному з повідомлень.

Окупанти ніяк не коментують вибухи.

Також читайте: ЗСУ знищили склад боєприпасів у Донецьку, - полковник ФСБ Гіркін

Раніше повідомлялося, що за три дні в окупованому Донецьку знищили щонайменше сім військових складів Росії.

В окупованому Донецьку горить склад боєприпасів, чутно вибухи 01
В окупованому Донецьку горить склад боєприпасів, чутно вибухи 02
В окупованому Донецьку горить склад боєприпасів, чутно вибухи 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+52
слава ЗСУ!
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20.06.2022 15:54
+27
курить вредно
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20.06.2022 15:54
+24
Хотелось бы знать, сколько в Донецке всего складов боеприпасов. Определить, так сказать, фронт работ.
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20.06.2022 16:00
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а треліки південьмашенські
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20.06.2022 15:53 Відповісти
Сьгодні просто свято якесь
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20.06.2022 16:11 Відповісти
Донецк был вторым их покупателем после Днепра.
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20.06.2022 16:25 Відповісти
Старі, без кондиціонерів та інших гараздів.
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20.06.2022 16:27 Відповісти
курить вредно
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20.06.2022 15:54 Відповісти
А для ВСУ - полезно, но исключительно на оккупированных территориях.
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20.06.2022 15:56 Відповісти
слава ЗСУ!
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20.06.2022 15:54 Відповісти
лугандон палає
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20.06.2022 15:55 Відповісти
Это пердаки у рашистов горят
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20.06.2022 15:56 Відповісти
это просто праздник какойто!
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20.06.2022 15:57 Відповісти
Може донецьким ватнікам насточортів "русскій мір", вирішили допомогти.
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20.06.2022 15:58 Відповісти
"за три дні в окупованому Донецьку знищили щонайменше сім військових складів Росії". А з 2014 по 2019 було підірвано 5 найбільших складів *********** ЗСУ. От що значить зробити правильний вибір на виборах
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20.06.2022 15:59 Відповісти
💚🐸
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20.06.2022 16:07 Відповісти
Киш мири ин тухес унд зай гезунд!
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20.06.2022 16:08 Відповісти
Головоломка для зєлєбобіків: IQ 73% = IQ ZE
Alex, ця формула для Вас є образою, ганьбою, похвалою чи гордістю?
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20.06.2022 17:37 Відповісти
а твое падло зеленое сколько людей убило не предупредив о начале войны
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21.06.2022 06:18 Відповісти
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20.06.2022 16:00 Відповісти
Он злодей, если что?
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20.06.2022 16:11 Відповісти
Хотелось бы знать, сколько в Донецке всего складов боеприпасов. Определить, так сказать, фронт работ.
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20.06.2022 16:00 Відповісти
Разведка судя по всему знает раз такая результативность всего за три дня .А пересичному обывателю об этом знать и не нужно (до поры до времени)
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20.06.2022 16:12 Відповісти
"Огласите, весь список, пожалуйста"!(с)
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20.06.2022 16:14 Відповісти
Как много кондиционеров...
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20.06.2022 16:02 Відповісти
Ибо жарковато в ватниках...
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20.06.2022 16:16 Відповісти
Курение опасно для здоровья.
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20.06.2022 16:03 Відповісти
Тролейбуси за 8 років так і не змінили
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20.06.2022 16:05 Відповісти
ЭТО ЯНУКОВИЧ ВИНОВАТ !!!
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20.06.2022 16:08 Відповісти
за восемь предыдущих лет надо наверстать ...чтоб не ******* зря.
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20.06.2022 16:08 Відповісти
Цього літа в лугандоні рясно вродила бавовна
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20.06.2022 16:08 Відповісти
Свободолюбивый нарот Донецкой Народной Республики не хотел говорить на языке Горловской Народной Республики. За это ГНР хочет поставить ДНР на колени.
Но нарот ДНР никто не ....?!?!?!
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20.06.2022 16:17 Відповісти
Ювелирно!
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20.06.2022 16:26 Відповісти
не курить, не сорить..
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20.06.2022 16:29 Відповісти
Азотный - находится ближе к Горловки, то есть обстреливают оттуда русаки. Был последний раз там в мае 2014 года (до штурма аэропорта), никакого русского мира там не было район жил не тужил, основная масса свиней была возле исполкома и на Гурова.
Мусора с ними за руку здоровались, и в итоге сдали все с потрахами. Помню как зашел в один из магазинов на Гурова возле ДонНУ, стоит петушарий полностью в черном с балаклавой на своей пустой башке и колорадкой на плече, смотрит на меня озлобленными глазами, редкостная тварь, таких петухов было в самом городе минимальное количество - человек 100 и положить их всех наглухо труда не составляло. Но город сдали менты, которые стояли на выездах и пропускали свинособак на автобусах. Причем все бывалые мусора видимо сдриснули или залегли на дно. В основном стояли вчерашние школьники в бронижелетах.
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20.06.2022 16:29 Відповісти
чекаємо повідомлення : "воронь перекинувся на інші об'єкти"
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20.06.2022 16:36 Відповісти
Вот выгнали биндеровцев из Донецка и подъезды у людей стали чистые и аккуратные, стены не ободранные. Сразу видно, что деньги, которые появились у города после того, как перестали кормить всю Украину, пошли на ремонт подъездов (в конце ролика видно).
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20.06.2022 16:47 Відповісти
та хаи горит -- лиш би в нас не горіло а то в Дніпрі нєфтєбаза підгоріла-- нахер запаковувати горючку в Харкові Дніпрі не розумніше підвезти лишніи раз.
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20.06.2022 17:03 Відповісти
В донецьку має вибухати все і щодня. Але чого я хочу найбільше то це тотального "плагіату" - трансформації Севастополя в Маріуполь....
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20.06.2022 17:09 Відповісти
красівое!
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20.06.2022 17:14 Відповісти
Героям слава!!!
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20.06.2022 17:40 Відповісти
Молодцы, Слава ЗСУ!
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20.06.2022 17:49 Відповісти
На відосику з Хрустального було видно як їх хвалений Тор утікає від складів, таки не побачили чим і ким.
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20.06.2022 19:19 Відповісти
очень удобно там жить
то рашка обстреливает чтобы не расслаблялись
то склады взрываются
а так по сравнению с любым городом где пытались "освободить" или "уже освободили"
он неприлично целый
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20.06.2022 20:27 Відповісти
Це добре, тиск на Бахмут та від Попаснох - буде менше.
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20.06.2022 21:32 Відповісти
Бавовняний день у "шахтьорській Женеві"...

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21.06.2022 01:44 Відповісти
Радость то какая!
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21.06.2022 11:27 Відповісти
Так девятый же год так---- вроде бы пора привыкнуть. Новость то чепуха!
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20.08.2022 14:13 Відповісти
 
 