В окупованому Донецьку горить склад боєприпасів, чутно вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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В тимчасово окупованому Донецьку чутно вибухи - горить склад боєприпасів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал "Типовий Донецьк".
Вибухи лунають в мікрорайоні Азотний.
"На Азотному продовжує детонувати БК. У деяких будинках повилітали шибки", - йдеться в одному з повідомлень.
Окупанти ніяк не коментують вибухи.
Раніше повідомлялося, що за три дні в окупованому Донецьку знищили щонайменше сім військових складів Росії.
Топ коментарі
+52 stavr
показати весь коментар20.06.2022 15:54
+27 Kiev_Kiev_777
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+24 Elena Zhmariova
показати весь коментар20.06.2022 16:00
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Alex, ця формула для Вас є образою, ганьбою, похвалою чи гордістю?
Но нарот ДНР никто не ....?!?!?!
Мусора с ними за руку здоровались, и в итоге сдали все с потрахами. Помню как зашел в один из магазинов на Гурова возле ДонНУ, стоит петушарий полностью в черном с балаклавой на своей пустой башке и колорадкой на плече, смотрит на меня озлобленными глазами, редкостная тварь, таких петухов было в самом городе минимальное количество - человек 100 и положить их всех наглухо труда не составляло. Но город сдали менты, которые стояли на выездах и пропускали свинособак на автобусах. Причем все бывалые мусора видимо сдриснули или залегли на дно. В основном стояли вчерашние школьники в бронижелетах.
то рашка обстреливает чтобы не расслаблялись
то склады взрываются
а так по сравнению с любым городом где пытались "освободить" или "уже освободили"
он неприлично целый