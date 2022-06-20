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Окупанти викрали списки виборців з Державного архіву Херсонської області, ймовірно, для проведення "псевдореферендуму", - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Слідчі відкрили кримінальне провадження щодо викрадення окупаційною владою виборчої документації з Державного архіву Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у поліції Херсонської області.

" У тимчасово окупованому місті Херсон представники окупаційної влади увірвалися до Державного архіву Херсонської області та викрали виборчу документацію зі списками виборців за 2019 рік. За попередньою версією, персональні дані виборців міста Херсона та області можуть бути використані окупантами для організації псевдореферендуму для зміни територіальних меж України", - йдеться у повідмленні.

Повідомлення про злочин надійшло від представника Державного архіву Херсонської області. 

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" До приміщення архіву прийшли троє невстановлених чоловіків, які мали посвідчення працівника новоствореної окупаційної влади "Військово-цивільної адміністрації Херсонської області". Окупанти погрожували працівникам установи застосуванням автоматичної зброї, таким чином вони незаконно вилучили з архіву 15 коробок з виборчою документацією. Там були і списки виборців з чергових виборів Президента України у 2019 році", - зазначив представник архіву.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.
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Викрали?!
Та вони просто пішли і взяли їх там, де вказали колаборанти та зрадники з СБУ та поліції!
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20.06.2022 15:53 Відповісти
Списки не знищили. Чекали коли за ними прийдуть ?
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20.06.2022 16:00 Відповісти
То есть их и заранее не вывезли, и все 4 месяца не пытались уничтожить?
Все больше ситуация похожа на какой-то договорняк, Херсон в открытую сдали, а нас кормят завтраками "Констранаступления через 2-3 недели. Максимум. Прописью". И так 4 месяца
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20.06.2022 16:02 Відповісти
100% да
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20.06.2022 16:24 Відповісти
А мозгов заранее уничтожить или спрятать архивные документы не хватило ума ******** ,**** сидят как псы и охраняют архив сторожа тупорылые
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20.06.2022 16:23 Відповісти
Зелене шобло, ви зробили це разом!Я впевнений на 100% що не якої деокупації не буде!Будуть роками росказувати як с Кримом і Донбасом " ми вас визволимо", "тримайтесь", "Херсон це Україна" та інші лозунги!Я був на момент окупації в Херсоні, туди просто зайшли без единого пострілу всі силові структури повтікали в Миколаїв!А як кацапи перешли на правий берег, ми Херсонці теж зрозуміти не можемо у нас єдиний міст через Дніпро, ширина берега 1300 м не який понтон їм би не допоміг, чому його не взірвали?
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20.06.2022 16:56 Відповісти
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20.06.2022 17:40 Відповісти
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22.06.2022 01:56 Відповісти
 
 