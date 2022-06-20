Окупанти викрали списки виборців з Державного архіву Херсонської області, ймовірно, для проведення "псевдореферендуму", - Нацполіція

Слідчі відкрили кримінальне провадження щодо викрадення окупаційною владою виборчої документації з Державного архіву Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у поліції Херсонської області.

" У тимчасово окупованому місті Херсон представники окупаційної влади увірвалися до Державного архіву Херсонської області та викрали виборчу документацію зі списками виборців за 2019 рік. За попередньою версією, персональні дані виборців міста Херсона та області можуть бути використані окупантами для організації псевдореферендуму для зміни територіальних меж України", - йдеться у повідмленні.

Повідомлення про злочин надійшло від представника Державного архіву Херсонської області.

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" До приміщення архіву прийшли троє невстановлених чоловіків, які мали посвідчення працівника новоствореної окупаційної влади "Військово-цивільної адміністрації Херсонської області". Окупанти погрожували працівникам установи застосуванням автоматичної зброї, таким чином вони незаконно вилучили з архіву 15 коробок з виборчою документацією. Там були і списки виборців з чергових виборів Президента України у 2019 році", - зазначив представник архіву.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.