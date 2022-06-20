Естонія з 10 липня забороняє приватним особам ввезення санкційних товарів з Росії

Податково-митний департамент Естонії нагадав, що з 10 липня набуде чинності повна заборона на ввезення з Росії довгого переліку підсанкційних товарів, включаючи алкогольні напої, що поширюється, зокрема, на приватних осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR.

Заборона пов'язана з прийнятими на рівні ЄС санкціями з метою запобігання купівлі російських товарів, які приносять Росії суттєвий дохід і тим самим сприяють фінансуванню агресії проти України.

Повний перелік підсанкційних товарів опубліковано, зокрема, на сайті Податково-митного департаменту, в якому порадили звернути особливу увагу на повну заборону ввозити алкогольні напої міцністю менше ніж 80%. Також заборонено імпорт із РФ меблів, деревини, добрив та низки інших товарів, які приватні особи щодня привозили із собою з Росії.

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В естонському департаменті нагадали, що порушення санкцій є злочином, провадження в якому може вести Поліція безпеки (КаПо) та, за рішенням прокуратури, Податково-митний департамент з винесенням остаточного рішення в суді. "Залежно від характеру порушення, у разі першого та ненавмисного порушення, кримінальна справа не порушуватиметься", - додали в податковому органі.

У департаменті також нагадали, що санкції поширюються і на вивезення до Росії низки товарів, віднесених до предметів розкоші, зокрема, певної побутової електроніки.

"Обов'язково наголошую на необхідності для людей серйозно і ретельно перевіряти, що вони купують з Російської Федерації, щоб надалі уникнути проблем", - сказав глава митного відділу естонського податкового органу Еерік Хелдна.

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