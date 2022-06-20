Зробимо все можливе, щоб українці повернулися, щойно Росія забереться з нашої землі, - Зеленський

Рятуючись від війни у 2022 році з України виїхало понад 5 мільйонів громадян, але країна зробить усе можливе для їхнього повернення додому.

Про це у фейсбуці написав Президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"117-й день війни. За цей час понад 5 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки та поїхати за кордон. Принципово не хочу називати їх біженцями. Вірю, що вони повернуться додому. Одразу, щойно Росія забереться з нашої землі. Одразу, щойно буде встановлений мир. Зробимо для цього все можливе", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 20 червня відзначається Всесвітній день біженців.

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