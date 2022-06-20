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Зробимо все можливе, щоб українці повернулися, щойно Росія забереться з нашої землі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці,переселенці

Рятуючись від війни у 2022 році з України виїхало понад 5 мільйонів громадян, але країна зробить усе можливе для їхнього повернення додому.

Про це у фейсбуці написав Президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"117-й день війни. За цей час понад 5 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки та поїхати за кордон. Принципово не хочу називати їх біженцями. Вірю, що вони повернуться додому. Одразу, щойно Росія забереться з нашої землі. Одразу, щойно буде встановлений мир. Зробимо для цього все можливе", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 20 червня відзначається Всесвітній день біженців.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+22
Тарас Чорновіл:

"Борис Джонсон неймовірний! Уже вдруге, як лише бачить загрозу, що Zеленського понесе, куди не слід, кидає всі свої справи й стрімголов мчить до Києва. Минулого разу абсолютно несподіваний візит відбувся відразу після приїзду до Києва канцлера Австрії Карла Негаммера. Тоді були серйозні підстави для занепокоєння в британсько-американської команди союзників України. Ніхто особливо й не приховував, що пан канцлер привіз пропозиції, передані адміністрацією путіна для Zеленського. Ні Негаммер не був прихильником пуйла, не підтримував особисто його посягань та забаганок. Але так заведено в Європі: якщо тобі пропонують якийсь мирний план, навіть, якщо ти його не поділяєш, усе одно маєш передати адресату, для якого це може виявитися важливим. Позицію канцлера ми взнали буквально через день - вона була достатньо жорсткою супроти рашистської агресії та відкритою до побажань України. На жаль, позицію України, згідно вибрику долі уособлювала особа, яка в той час активно шукала способу знову заглянути у свинячі вічка пуйлу й створювала делегації та виписувала відверто зрадницькі й капітулянтські директиви. Ви ж не забули підсумки стамбульських переговорів? А це був той період.

Проблема тоді була не в Негаммері, а в Zеленському. І Джонсон може усміхатися, обнімати, тріпати по щічці. Але він пам'ятає, що саме його розвідка спеціально запрошувала Zеленського, відсікала Єрмака й пояснювала нашому горю, хто в нього московський кріт. Під час минулого приїзду Борис Джонсон зіграв роль пряника, а батогом напевно був телефонний дзвінок від Джо Байдена. Борис же дійсно щиро й без застережень хоче допомогти Україні та побачити поразку московщини. Тому адекватні рішення в Zеленського не вибиває, а купує за військову та фінансову допомогу.

Зараз не встигли вихолонути крісла після Макрона, Шольца, Драгі та Йоганніса, як у Києві вже був прем'єр Британії. Більше того, він зірвав важливу зустріч, призначену саме на сьогодні у Донкастері, де мав виголосити промову перед парламентарями й представниками бізнесу. Для такого поспіху мали бути вагомі причини. Щодо поважних візитерів, то я ще раз наголошую: вони ні на які переговори з путіним Zеленського ні за вуха, ні за інші частини тіла не тягнули. Забудьте цю московську брехню. Вони просто розглядають такий варіант і готові, якщо буде запит, спробувати посприяти організації переговорів із дуже широкими "компромісами". Не треба їх у цьому винити, їхні держави колись так поступали, мабуть при такій кривавій та руйнівній війні вони б самі для себе зараз шукали таких рішень. А те, що наш ворог прагне знищити Україну й українців узагалі, вони лише зараз починають це усвідомлювати.

Але проблема не в наших поважних гостях, біда в нас на Банковій. А в Бориса Джонсона дуже хороша розвідка та вельми вправна дипломатія. Це лише з виду пані Мелінда Сіммонс виглядає такою простакуватою. Свою зарплатню вона відпрацьовує на 1000%. Якщо прем'єр-міністр Великобританії покинув важливі політичні справи й примчав до Києва, значить тут дійсно дехто поплив і, можливо, просив попередніх гостей влаштувати таки йому зустріч із пуйлом. Усе, вже більше ніхто не просить і ніхто не буде влаштовувати. А лідери Франції, Німеччини, Італії та Ромунії й самі все менше схильні довіряти путіну. Просто в Макрона населення хоче бачити президента-миротворця, от він і старається. А ще він вірить, що завжди мають зберігатися привідкриті двері та хтось, хто може стати посередником. Наївно, але шкоди від цього не багато. До речі, ви думаєте йому самому приємно вислуховувати годинні монологи путіна? Я більше 5 хвилин не витримаю. Раз у квітні Макрон навіть зірвався й після чергового дзвінка публічно заявив, що путлєр - патологічний брехун і з ним спілкуватися неможливо.

Для чого Джонсону й Байдену зараз важливо, щоб Zеленський не поплив на завідомо програшні переговори? Бо вони розуміють, що це буде лише передишка й відновлення сил для московії, а далі, дуже скоро знову війна. І, можливо, не лише проти України. Тому їм важливо, щоб раша програла. І нам це дуже важливо. Але дехто при цьому регулярно пливе, коли кріт йому починає нашіптувати на вухо миротворчу пісеньку... Але тоді відразу появляється містер Джонсон. Я направду ним захоплююся!"
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20.06.2022 16:05
+18
ви такі шо зробите... я би і решта не втікла...
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20.06.2022 16:03
+15
далеко не все вернутся в Мариуполь (АзовМаша и Азовстали нет и ну будет), Попасную, Рубежное, Изюм, Северодонецк, Лисичанск... а все можливе ти вже зробив, коли пропонував шашлики в січні, замість підготовки до вторгнення
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20.06.2022 16:11
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ви такі шо зробите... я би і решта не втікла...
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20.06.2022 16:03 Відповісти
*як би
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20.06.2022 16:05 Відповісти
Володимир Олександрович, давайте паралельно наводити порядок з корупцією:
- призначення антикорупційного прокурора;
- римський статут;
- відміна портновського кодексу;
- порядок у врп;
- виборність і відгуки суддів, мерів і депутатів;
- посадки казнокрадів;
- вєто народу України на закони ВР та місцевих рад (через дію);
- перевірка приватизації
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20.06.2022 19:22 Відповісти
Ого... то може вам ще й Єрмака вигнати та забрати в Бєні преференції?
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20.06.2022 23:27 Відповісти
Тарас Чорновіл:

"Борис Джонсон неймовірний! Уже вдруге, як лише бачить загрозу, що Zеленського понесе, куди не слід, кидає всі свої справи й стрімголов мчить до Києва. Минулого разу абсолютно несподіваний візит відбувся відразу після приїзду до Києва канцлера Австрії Карла Негаммера. Тоді були серйозні підстави для занепокоєння в британсько-американської команди союзників України. Ніхто особливо й не приховував, що пан канцлер привіз пропозиції, передані адміністрацією путіна для Zеленського. Ні Негаммер не був прихильником пуйла, не підтримував особисто його посягань та забаганок. Але так заведено в Європі: якщо тобі пропонують якийсь мирний план, навіть, якщо ти його не поділяєш, усе одно маєш передати адресату, для якого це може виявитися важливим. Позицію канцлера ми взнали буквально через день - вона була достатньо жорсткою супроти рашистської агресії та відкритою до побажань України. На жаль, позицію України, згідно вибрику долі уособлювала особа, яка в той час активно шукала способу знову заглянути у свинячі вічка пуйлу й створювала делегації та виписувала відверто зрадницькі й капітулянтські директиви. Ви ж не забули підсумки стамбульських переговорів? А це був той період.

Проблема тоді була не в Негаммері, а в Zеленському. І Джонсон може усміхатися, обнімати, тріпати по щічці. Але він пам'ятає, що саме його розвідка спеціально запрошувала Zеленського, відсікала Єрмака й пояснювала нашому горю, хто в нього московський кріт. Під час минулого приїзду Борис Джонсон зіграв роль пряника, а батогом напевно був телефонний дзвінок від Джо Байдена. Борис же дійсно щиро й без застережень хоче допомогти Україні та побачити поразку московщини. Тому адекватні рішення в Zеленського не вибиває, а купує за військову та фінансову допомогу.

Зараз не встигли вихолонути крісла після Макрона, Шольца, Драгі та Йоганніса, як у Києві вже був прем'єр Британії. Більше того, він зірвав важливу зустріч, призначену саме на сьогодні у Донкастері, де мав виголосити промову перед парламентарями й представниками бізнесу. Для такого поспіху мали бути вагомі причини. Щодо поважних візитерів, то я ще раз наголошую: вони ні на які переговори з путіним Zеленського ні за вуха, ні за інші частини тіла не тягнули. Забудьте цю московську брехню. Вони просто розглядають такий варіант і готові, якщо буде запит, спробувати посприяти організації переговорів із дуже широкими "компромісами". Не треба їх у цьому винити, їхні держави колись так поступали, мабуть при такій кривавій та руйнівній війні вони б самі для себе зараз шукали таких рішень. А те, що наш ворог прагне знищити Україну й українців узагалі, вони лише зараз починають це усвідомлювати.

Але проблема не в наших поважних гостях, біда в нас на Банковій. А в Бориса Джонсона дуже хороша розвідка та вельми вправна дипломатія. Це лише з виду пані Мелінда Сіммонс виглядає такою простакуватою. Свою зарплатню вона відпрацьовує на 1000%. Якщо прем'єр-міністр Великобританії покинув важливі політичні справи й примчав до Києва, значить тут дійсно дехто поплив і, можливо, просив попередніх гостей влаштувати таки йому зустріч із пуйлом. Усе, вже більше ніхто не просить і ніхто не буде влаштовувати. А лідери Франції, Німеччини, Італії та Ромунії й самі все менше схильні довіряти путіну. Просто в Макрона населення хоче бачити президента-миротворця, от він і старається. А ще він вірить, що завжди мають зберігатися привідкриті двері та хтось, хто може стати посередником. Наївно, але шкоди від цього не багато. До речі, ви думаєте йому самому приємно вислуховувати годинні монологи путіна? Я більше 5 хвилин не витримаю. Раз у квітні Макрон навіть зірвався й після чергового дзвінка публічно заявив, що путлєр - патологічний брехун і з ним спілкуватися неможливо.

Для чого Джонсону й Байдену зараз важливо, щоб Zеленський не поплив на завідомо програшні переговори? Бо вони розуміють, що це буде лише передишка й відновлення сил для московії, а далі, дуже скоро знову війна. І, можливо, не лише проти України. Тому їм важливо, щоб раша програла. І нам це дуже важливо. Але дехто при цьому регулярно пливе, коли кріт йому починає нашіптувати на вухо миротворчу пісеньку... Але тоді відразу появляється містер Джонсон. Я направду ним захоплююся!"
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20.06.2022 16:05 Відповісти
всюди зрада... як жити з таким нарративом)
нічого, Порошенко все ж виправить, хто як не він
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20.06.2022 16:18 Відповісти
У пацана бізнес на параші. Йому треба заглянути в очі х-лу, бо без бізнесу залишиться, а працювати в інших країнах рівень розвитку не дозволяє. В цьому немає ніякої зради просто бізнес.
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20.06.2022 16:27 Відповісти
Тарасик работал на рьігов , т.е. на ФСБ. И продолжает , теперь разгон "зрадьі" его задание.
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20.06.2022 17:12 Відповісти
Тарасик хотів бути шпигуном в донецькому таборі - не вийшло. Бандюки розкусили.
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20.06.2022 17:21 Відповісти
Ага, медведчук теж
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20.06.2022 19:39 Відповісти
У мене ще залишилась пам'ять, як Тарас рвав горлянку за Януковича та партію регіонів і батько його мабудь перевертався в труні за позицію свого сина. Янукович втік до Московії і добре себе там почуває, а Тарасик став експердом.
Пішов ти у дупу...
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20.06.2022 19:26 Відповісти
Там де платять там і п.здить.
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20.06.2022 19:50 Відповісти
Если бы ты не продал Юг, то и не было бы этих 5 млн беженцев, максимум 2-3 млн.
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20.06.2022 16:06 Відповісти
Зато "нет паники"...(Буба Криворізька)
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20.06.2022 16:10 Відповісти
далеко не все вернутся в Мариуполь (АзовМаша и Азовстали нет и ну будет), Попасную, Рубежное, Изюм, Северодонецк, Лисичанск... а все можливе ти вже зробив, коли пропонував шашлики в січні, замість підготовки до вторгнення
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20.06.2022 16:11 Відповісти
він мав в окопі сидіти за рік до війни? ви ж явно не з передової коменти строчите.
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20.06.2022 16:19 Відповісти
Реєстрація: 20 червня 2022
---
Зате Олеся в нас на передовій в сраколизанні Зєлі
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20.06.2022 16:35 Відповісти
Подоляцька гвардія?
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20.06.2022 16:49 Відповісти
спать ночью теперь будет не ОК
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20.06.2022 16:18 Відповісти
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20.06.2022 16:13 Відповісти
А куда вернуться? В бездомье, безработье, безбензинье и безгазье?
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20.06.2022 16:18 Відповісти
Не вернуться вже.
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20.06.2022 16:23 Відповісти
Повернуться, туди де є де жити, та заробляти собі на життя. І цього чекає дуже багато роз'єднаних зараз сімей.
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20.06.2022 22:28 Відповісти
Hellis

@13Hellis_13

·
4 год

Причиной запрета мэру Чернигова в Польшу на подписание финансирования восстановления города является то, что это прямые контракты без участия в финансовых потоках Офиса Президента. По этому вопросу к нему приезжали Тимошенко и Арахамия.
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20.06.2022 16:19 Відповісти
... євроЗЕрація
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20.06.2022 16:41 Відповісти
А пам'ятає передвиборну обіцянку, що українці повертатимуться додому.
Вийшло все навпаки. Не в останню чергу завдяки провалу Зеленського.
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20.06.2022 16:20 Відповісти
Та то тю..писали ж шо 7++ лямів виїхало
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20.06.2022 16:23 Відповісти
Якщо Зєлєнський піде на перговори то Україна залишиться і без повернення територій і без репарацій в стані тотальної розрухи. Біженці не повернуться, а навпаки жінки здітьми заберуть за кордон чоловіків тому що після передишки яку отримує на доозброєння *****, наступний наступ за декілька років буде невідворотним і значно сильнішим. Який сенс повертатися в розбиту в хлам країну яку Зє і його кацапські єрмаки продали *****? Під загрозою нової війни тут не можна нічого доброго планувати - знову прийдуть варвари... І хто ж їх буде зупиняти? Старі діди? Я своїх дочок змушу виїхати назавжди з країни яка сьогодні вже потрапила під владу жидобільшовиків. Навішо дочкам народжувати внуків яких чекає війна, ккааліцтво, смерть, розруха а самих дочок "драконівські податки", загибель їх чоловіків і бідність до кінця життя ... Сподіваюсь що українці "забьють зє-єрмаків камінням" раніше ніж вони встигнуть наробити *****...
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20.06.2022 16:40 Відповісти
То починай чистку зі свого найближчого оточення, тоді починай про Україну думати
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20.06.2022 16:51 Відповісти
Якщо Ігарьвалєріч даст команду.
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20.06.2022 19:28 Відповісти
Що заважає зараз надіслати сигнал? Прибрати колоборантів із влади, звільнити хоч би милион дер службовців дармоїдів.
Відкрити фри зону на всю країну? Тощо .
Блазень просто брехло.
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20.06.2022 17:05 Відповісти
Вони навіть не уявляють скільки чоловіків чекають закінчення війни і відкриття кордонів (особливо в ВСУ).
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20.06.2022 17:07 Відповісти
Своїми антиконституційними заборонами на перетин кордону особам лише чоловічої статі вони лише спровокують масову еміграцію після закінчення війни. Хто хоче буде кріпаком і щоб до нього ставились як до худоби лише тому що в нього певний статевий орган.
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20.06.2022 18:22 Відповісти
Зеленський заплатить за все що накоїв, не знаю яким чином ала заплатить...
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20.06.2022 19:29 Відповісти
Куди повертатись? В рабську країну? В якій панує Корупція і Земударастія? Де людей поділено на чорних і білих? Де бідні воюють, а багаті продовжують жирувати на крові? В країну яка годувала півсвіту, але в якій власники землі - селяни є найбіднішіми на теренах Європи? В країну де одним розписом мільйонів людей лишили надії на отримання мізерної пенсії в недалекому майбутньому? Жити в країні де мільони чоловіків визнано рабами без права на працю, на забезпечення себе і свої родини? Навіть нацисти не призивали до лав армії чоловіків старше 45 років... Висновки зробіть самі.
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20.06.2022 20:25 Відповісти
 
 