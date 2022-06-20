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Два кораблі РФ із 28 крилатими ракетами загрожують Україні з Чорного моря, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

море,чорне,російські,кораблі

У Чорному морі корабельне угруповання Російської Федерації зменшилося на один ракетний корабель постійної присутності, станом на сьогодні їх залишилося два.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Оперативного командування "Південь".

"Ворог продовжує ведення бойових дій у тактиці контрбатарейного протистояння.

Продовжує також обстрілювати тилові позиції, звільнені та віддалені від лінії фронту населені пункти. Так протягом ночі гатив по Широківській громаді. Потерпілих немає, пошкоджені житлові будинки. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Ввечері вчора також були обстріли в селі Галицинове. Сталася часткова руйнація житлових будинків, потерпілих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАРЄ проведе спеціальні дебати щодо блокади Чорного моря та її наслідків

У Воскресенській громаді внаслідок обстрілів припинилася подача енерго- та водопостачання. Руйнувань та потерпілих немає. У селах, внаслідок влучань зайнялися поля з озимою пшеницею.

На Херсонщині ситуація стабільно тяжка в Бериславському та Каховському районах. Від бойових дій пошкоджені та знищені будинки цивільних, багато замінованої інфраструктури.

Мирні мешканці продовжують розповідати про мародерства з боку окупантів, погрози фермерам, підприємцям та викрадення людей.

Ворог продовжує тероризувати й Одещину. Крилатими ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу, що розташований в тимчасово окупованому Криму вночі був атакований Білгород-Дністровський район, а вранці - сама Одеса.

В обох випадках силами протиповітряної оборони ракети знищені в повітрі.

Також читайте: РФ переформатовує корабельне угруповання у Чорному морі та робить акцент на підводному флоті, - ОК "Південь"

Тим часом рашистські пропагандисти розганяють теми фейкових влучань по аеродромах та іншій критичній, стратегічній, військовій інфраструктурі області.

Вочевидь, щось в наших діях дуже непокоїть ворогів", - коментують в ОК "Південь".

У Чорному морі зафіксована присутність трьох підводних човнів РФ і такої ж кількості великих десантних кораблів.

Загроза удару 28 крилатими ракетами залишається.

"Контрдиверсійні заходи в регіоні системні та успішні, надійну охорону державного кордону забезпечено", - запевнили в командуванні.

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Автор: Анна Судак
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Але в нас є помічники: Нептун та Гарпун.

Якщо вони вдалять по кориту з Калібрами, цей спалах буде видно в Африці.
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20.06.2022 16:58 Відповісти
Неправильно подаєте інформацію,наче навмисне підтрунюєте. Треба швидше підтрунювати🙂
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20.06.2022 17:09 Відповісти
Гарпун вичікує...
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20.06.2022 17:10 Відповісти
Послати їх на екскурсію до крейсера "моцква"
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20.06.2022 17:11 Відповісти
так, вогонь!!

А новина має бути така : Два кораблі РФ із 28 крилатими ракетами загрожуВАЛИ Україні з Чорного моря, - ОК "Південь"
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20.06.2022 17:21 Відповісти
. .Солдаты Великой Ukraine, быдлонасекомыши с болот мацковии должны быть уничтожены,только так Вы спасете страну от захвата и обстрелов...
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20.06.2022 17:35 Відповісти
Жмурикам не терпится...
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20.06.2022 17:40 Відповісти
Топить нужно по одному кораблю и корабли очень скоро закончатся у ********* ...
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20.06.2022 18:09 Відповісти
Чем дальше , тем более странная у него аналитика,все больше самолюбования и пиара. Если раньше иногда слушал, то сейчас даже от голоса ( шепота гомика) подташнивает как то.
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21.06.2022 07:58 Відповісти
 
 