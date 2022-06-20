Війна РФ проти України торкнулась мільйонів африканських родин через зростання цін на продовольство, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що дефіцит продовольства в світі пов'язаний із війною Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час звернення до країн - учасниць Африканського Союзу.

"Ця війна може здаватись декому дуже далекою від вас та ваших країн. Але ціни на продовольство, які зростають катастрофічно, вже занесли її додому до мільйонів африканських родин. Так само, як і до багатьох сімей в країнах Азії, Європи, Латинської Америки.

На всіх континентах болісно відчувається несправдливий і спровокований російською війною рівень продовольчих цін. Але саме для ваших країн це, на жаль, може стати особливою проблемою. Маємо врахувати різні фактори: зростання кількості населення на африканському континенті, триваюче економічне відновлення після пандемії, нестачу внутрішніх фінансових запасів у багатьох держав, щоб купувати продовольство за значно вищими цінами", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, ще 23 лютого проблеми із постачанням продовольства не існувало.

"Криза почалась саме 24 лютого, коли російський флот заблокував українські порти на Чорному та Азовському морях. Морський шлях є основним для аграрного сектору нашої держави. ... За експортними підрахунками, від експорту нашого продовольства залежать життя близько 400 млн людей в різних країнах світу. Якби не російська війна проти України - не було б жодного дефіциту на продовольчому ринку. Наші фермери та аграрні компанії змогли б забезпечити в цьому році рекордний врожай. Люди в Африці та Азії, будь-де у світі не страждали б від катастрофічного зростання цін на продукти", - додав президент.

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