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Війна РФ проти України торкнулась мільйонів африканських родин через зростання цін на продовольство, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що дефіцит продовольства в світі пов'язаний із війною Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час звернення до країн - учасниць Африканського Союзу.

"Ця війна може здаватись декому дуже далекою від вас та ваших країн. Але ціни на продовольство, які зростають катастрофічно, вже занесли її додому до мільйонів африканських родин. Так само, як і до багатьох сімей в країнах Азії, Європи, Латинської Америки. 

На всіх континентах болісно відчувається несправдливий і спровокований російською війною рівень продовольчих цін. Але саме для ваших країн це, на жаль, може стати особливою проблемою. Маємо врахувати різні фактори: зростання кількості населення на африканському континенті, триваюче економічне відновлення після пандемії, нестачу внутрішніх фінансових запасів у багатьох держав, щоб купувати продовольство за значно вищими цінами", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, ще 23 лютого проблеми із постачанням продовольства не існувало.

"Криза почалась саме 24 лютого, коли російський флот заблокував українські порти на Чорному та Азовському морях. Морський шлях є основним для аграрного сектору нашої держави. ... За експортними підрахунками, від експорту нашого продовольства залежать життя близько 400 млн людей в різних країнах світу. Якби не російська війна проти України - не було б жодного дефіциту на продовольчому ринку. Наші фермери та аграрні компанії змогли б забезпечити в цьому році рекордний врожай. Люди в Африці та Азії, будь-де у світі не страждали б від катастрофічного зростання цін на продукти", - додав президент.

Також читайте: ​Україна щодня недоотримує ​​​​$170 млн надходжень через заблоковані РФ порти, - представниця МЗС Трофімцева

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+36
Ласкаво просимо до іноземного легіону України виборювати свою їжу.
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20.06.2022 17:01
+20
Африканцами гнида озаботилась, а азовцами, не?
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20.06.2022 17:02
+17
ми не росисти наш чорний брат, але африканцям потрібно було освоїти землеробство, перш ніж виганяти проклятих білих колонізаторів - ПАР приклад.

- Стільки років у них уже незалежність, а всі просять поїсти
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20.06.2022 17:07
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Ласкаво просимо до іноземного легіону України виборювати свою їжу.
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20.06.2022 17:01 Відповісти
👍
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20.06.2022 17:02 Відповісти
виборювати вони можуть тільки язиком по взуттю і анусу бункерного на килимі в мацкві... їм звичніше кланятися і на колінах стояти перед білою людиною
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20.06.2022 17:05 Відповісти
Шось мені підказує шо з тими воЯками буде більше проблем ніж користі...
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20.06.2022 17:06 Відповісти
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20.06.2022 17:02 Відповісти
Африканцами гнида озаботилась, а азовцами, не?
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20.06.2022 17:02 Відповісти
То ж зерно успішно вивозиться роками! Зе впевнений, що його не продають голодающим Африки, Індії та Сирії?
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20.06.2022 17:02 Відповісти
Вивозиться орками
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20.06.2022 17:04 Відповісти
обьясни мне как из одессы и николаева оно вывозится орками?
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20.06.2022 17:12 Відповісти
Они его вывозят через Крым.
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20.06.2022 17:33 Відповісти
Чекаємо шабаш расистів в коментарях.
Питання чи далеко расисти пішли від рашистів? Мабуть, недалеко, лише на одну літеру.
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20.06.2022 17:02 Відповісти
ми не росисти наш чорний брат, але африканцям потрібно було освоїти землеробство, перш ніж виганяти проклятих білих колонізаторів - ПАР приклад.

- Стільки років у них уже незалежність, а всі просять поїсти
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20.06.2022 17:07 Відповісти
Я прожив в Камеруні 4 роки. Можу сказати, що ви говорите маячню. Там живуть такі ж люди, як і ми, тільки іншого кольору. А ви на чому свої висновки робите
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20.06.2022 17:29 Відповісти
Ви якось странно читали те, що писав пан Володимир - він і не каже, що там живуть якісь інші люди, він їх навіть братами називає - він зауважив, що ців людям було б логічно освоїти землеробство, аби не закликати зараз нас здатися РФії і скасувати санкції проти РФії, бо у них голод буде.
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20.06.2022 17:39 Відповісти
А то, что у них принципиально другой климат - во внимание брать не надо?
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20.06.2022 17:45 Відповісти
Я вам больше скажу - у них и раньше был другой климат - и тем не менее - это им никак не мешало жить и питаться без гуманитарной помощи. Тот же Египет в свое время был житницей всей Римской Империи, было бы желание.
У них и традиционные африканские злаки свои есть - вроде сорго. А на заливных территориях вокруг озера Виктория - шикарно можно было бы выращивать рис, как это делают в южных провинциях Китая. Было бы желание.
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20.06.2022 17:51 Відповісти
Сравнили количество их населения, которое нужно было прокормить во времена Рима и сейчас, когда их там наверное уже 2 млрд.

А Египет себя и сейчас прокормить может, это не отсталое государство. Тем более там арабы, а не негры.
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20.06.2022 18:11 Відповісти
Знають вони і землеробство і багато чого іншого. Наше щастя, що більшість з них дивиться по ТВ (уявіть, там є ТВ) французькі та англійські/американські канали. Більшість простих африканців нам тому симпатизує. Я це знаю не з чуток, а підтримую спілкування з багатьма там. Вони чудово знають що таке «Brave Ukraine». Те, що їх людожерської диктатори часом хочуть дружити з ****** і Китаєм, то не велика біда. Десь наша дипломатія допрацює, десь французи, англійці та американці.
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20.06.2022 17:46 Відповісти
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20.06.2022 17:45 Відповісти
Працювати на білих - западло, а от звинувачувати в расизмі - запросто.
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20.06.2022 17:11 Відповісти
мені довелося працювати в Африці - для них взагалі працювати напружено западло, а ситим неможливо.

Тому вся робота до обіду
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20.06.2022 17:14 Відповісти
Бачте, мені теж довелося. При нормальній мотивації вони пашуть не гірше, ніж білі.
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20.06.2022 17:31 Відповісти
Який расизм?Вони - ледарі.Отримують гуманітарку з 60- 70років.Я не підтримую Варламова, але у нього є цікавий цикл програм про Африку.Особливо вразила програма про ЦАР.Жах.Таке,як у Тульській області.Різниця- клімат.Перегляньте.
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20.06.2022 17:36 Відповісти
А украинское зерно они как гуманитарку получают? Или всё-таки платят за него?
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20.06.2022 17:46 Відповісти
Мені не треба переглядати вашого варламова. Я на власні очі бачив. Але це не означає, що вони якісь інші. Коли вони приходили до мене на роботу, то ставали нормальними людьми через деякий час. Переставали кидати сміття під ноги, працювали старанно і успішно, і самі ж тішилися, що їм вдається працювати не гірше, ніж європейцям.
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20.06.2022 17:52 Відповісти
Если бы только африканских. Цены на продукты взлетели разом с ценой на топливо и электроэнергию. Я не представляю, почём будет хлеб, если солярка больше полутора евро литр...
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20.06.2022 17:04 Відповісти
полтора евро? Шара! У нас 2+
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20.06.2022 17:07 Відповісти
Блд... У нас бунтуют фермеры, требуют освободить их от уплаты акциза на топливо на время уборки урожая. Это не дай Господь, что будет с ценами на хлеб. Куда уж тут за Африку думать..
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20.06.2022 17:14 Відповісти
В нашому регіоні (НЛ, Нім) здається відміняли акциз і після того ціна трохи впала, бо було по 2,5.
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20.06.2022 17:33 Відповісти
З.ЬІ. "у нас" - в Нидерландах. У немцев вроде дешевле...
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20.06.2022 17:09 Відповісти
навскидку
https://www.benzinpreis-aktuell.de/benzinpreise-essen-heute
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20.06.2022 17:23 Відповісти
копіїок на 20 дешевше бєнз. Поїду в суботу затарюватися нормальною жрачкою та повний бак натовчу.
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20.06.2022 17:32 Відповісти
Я всегда неплохо зарабатывал и не очень задумывался о цене. Брал те продукты (в рамках разумного, конечно), которые хотел. но в последнее время я реально жмусь, цены скаканули процентов на 30. Слава богу что деревенский дом и я мудро сохранил печку во время массового психоза с установкой газовых котлов, хоть за отопление не придется зимой платить. Машину не трогаю, пересел на общественный транспорт. Курить почти бросил...
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20.06.2022 17:58 Відповісти
https://www.benzinpreis-aktuell.de/dieselpreise
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20.06.2022 17:25 Відповісти
від експорту нашого продовольства залежать життя близько 400 млн людей в різних країнах світу. Джерело: https://censor.net/ua/n3349082

Україна кормить вісь світ , ТОМУ над українськими землями должна бути закритим небо
чі українці під бомбами мають сіяти та збирати зерно ???

треба світови мозги із дупи вернуть до голови ‼️‼️‼️
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20.06.2022 17:04 Відповісти
как мило... а твоих украинских миллионов она как-то только повеселила???
или нет страждущий, голодающих и бомжующих??? или нет не похороненных и не опознанных?
переживать за весь мир легко... тяжело попасть в урну...
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20.06.2022 17:05 Відповісти
На первом месте в Африке все-таки рис. Его отправляет ООН из других стран - Пакистана, Индии и т.д.
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20.06.2022 17:05 Відповісти
Для чого це *******? Щоб плем'я Тутсі завтра приїхало різати кацапню? Я -за! А вони приїдуть?
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20.06.2022 17:07 Відповісти
Ні, бо вони не навчені в таких умовах вовати! Та й ООН, буде волати про екслуатацію! Нехай реіормують ООН, або закривають, як Лігу Націй, а то вони не виконують свої обов'язки! Ми можемо подбати за виконання обов'язків, але дайте зброю і в порядку наших інтересів будемо робити! Іншим країнам зараз не до Африки в них соціальні проблеми у своїх країнах...
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20.06.2022 17:33 Відповісти
Тутсі не приїде, бо їх вирізали Хуту.
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20.06.2022 17:35 Відповісти
Коли чую слово "тутсі", то перш за все згадую фільм з Дастіном Гофманом

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20.06.2022 17:51 Відповісти
На самом деле это было страшно, что творили хуту
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20.06.2022 18:01 Відповісти
Зеленский - президент мира! Ну, по крайней мере, про африку он переживает.
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20.06.2022 17:10 Відповісти
скорее герцог мира
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20.06.2022 17:14 Відповісти
В смысле peace duke? Полный пи....дюк, согласен
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20.06.2022 17:22 Відповісти
Це почесне звання вже давно заброньоване
https://news.obozrevatel.com/politics/30527-na-marshe-antimajdana-moskvich-zavualirovanno-nazval-putina-peace-duke-fotofakt.htm

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20.06.2022 17:55 Відповісти
Зєля спереживався за африканські родини?
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20.06.2022 17:17 Відповісти
Наскільки я знаю, народам Африки з 60- 70х років надається гумдопомога .Ці народи зовсім розучились працювати.Вони тільки плодяться і жеруть.І розводять СНІД.Нехай підіймуть п'яту точку і працюють.А вимруть з голоду..на все воля Божа.Я буду занепокоєна.
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20.06.2022 17:19 Відповісти
Нічого ви не знаєте. Про нас ті ж американці те ж саме говорять, що ми ледачі тому бідніші. Але це не так. І в Африці такі самі люди як ми. Їм лише не вистачає нормальної освіти і мотивації щось робити. Вони в тому не завжди винні.
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20.06.2022 17:36 Відповісти
Не вистачає мотивації щось робити, навіть коли це пов'язано із тим, щоб не померти від голоду???
Ви це серйозно?? А я так розумію, що підкидаючи їм гуманітарну їжу, цю мотивацію у них ще більше знижують.
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20.06.2022 17:45 Відповісти
За 4 роки в Камеруні жодного разу не бачив роздачі гуманітарної їжі. Люди там тяжко працюють за $200 на місяць. І за ці $200 не так просто прогодувати сім'ю, особливо багатодітну. Інша справа чому вони заводять багато дітей.
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20.06.2022 17:56 Відповісти
Пробле, що в нас скоро не буде за що купувати їсти! І це має більше турбувати президента та уряд воюючої країни! Є ООН нехай придумуть,як розблокувати порти, на який чорт вони створені?! Чи то як Ліга Націй- до дупи...
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20.06.2022 17:24 Відповісти
Ху..ла цікаве тільки велика рассея.
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20.06.2022 17:29 Відповісти
В першу чергу, цього козла повинно хвилювати те, що ця війна торкнулась усіх українців.
Що там буде в Африці, мене не хвилює.
Тим більше, що багато африканських країн не вважають дії росії агрессією!
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20.06.2022 17:41 Відповісти
Зате ціни в Україні можна подумати падають.
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20.06.2022 17:42 Відповісти
То о чем , я постоянно, пишу
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20.06.2022 17:53 Відповісти
Апогей медіа-графоманської творчості зеленого опариша, проголошення глибокого занепокоєння нелегкою долею населення країн третього світу, під впливом твору "Хатина дядька Тома", прочитаним йому в дитинстві мамою Римою. Певне, взяв далекий приціл на місце голови ООН.
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20.06.2022 18:03 Відповісти
Українці, не смійтеся над голодом, бо пам'ять про нього в крові кожного Українця. ***** зараз робить з мільйонами африканців, і не тільки, те саме що робив сралін з мільйонами Українців. Пам'ятати про це необхідно для того щоб стати справжньою Європейською нацією.
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20.06.2022 18:06 Відповісти
пусть лучше думает об УКРАИНЦАХ убитых,раненых,изнасилованных,депортированных в рашку чем о неграх.о них заботится запад!
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20.06.2022 18:08 Відповісти
Судячи по тому як живуть наші селяни - власники нашої української землі - то всі ці 30 років незаленості українці просто дарували це зерно африканцям.
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20.06.2022 21:21 Відповісти
Та якось взагалі пох.. як там африканці. В Україні війна, гинуть українці. От про що презу треба думати в першу чергу
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20.06.2022 23:40 Відповісти
 
 