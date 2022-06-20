Війна РФ проти України торкнулась мільйонів африканських родин через зростання цін на продовольство, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський наголосив, що дефіцит продовольства в світі пов'язаний із війною Росії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час звернення до країн - учасниць Африканського Союзу.
"Ця війна може здаватись декому дуже далекою від вас та ваших країн. Але ціни на продовольство, які зростають катастрофічно, вже занесли її додому до мільйонів африканських родин. Так само, як і до багатьох сімей в країнах Азії, Європи, Латинської Америки.
На всіх континентах болісно відчувається несправдливий і спровокований російською війною рівень продовольчих цін. Але саме для ваших країн це, на жаль, може стати особливою проблемою. Маємо врахувати різні фактори: зростання кількості населення на африканському континенті, триваюче економічне відновлення після пандемії, нестачу внутрішніх фінансових запасів у багатьох держав, щоб купувати продовольство за значно вищими цінами", - наголосив глава держави.
За словами Зеленського, ще 23 лютого проблеми із постачанням продовольства не існувало.
"Криза почалась саме 24 лютого, коли російський флот заблокував українські порти на Чорному та Азовському морях. Морський шлях є основним для аграрного сектору нашої держави. ... За експортними підрахунками, від експорту нашого продовольства залежать життя близько 400 млн людей в різних країнах світу. Якби не російська війна проти України - не було б жодного дефіциту на продовольчому ринку. Наші фермери та аграрні компанії змогли б забезпечити в цьому році рекордний врожай. Люди в Африці та Азії, будь-де у світі не страждали б від катастрофічного зростання цін на продукти", - додав президент.
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Питання чи далеко расисти пішли від рашистів? Мабуть, недалеко, лише на одну літеру.
- Стільки років у них уже незалежність, а всі просять поїсти
У них и традиционные африканские злаки свои есть - вроде сорго. А на заливных территориях вокруг озера Виктория - шикарно можно было бы выращивать рис, как это делают в южных провинциях Китая. Было бы желание.
А Египет себя и сейчас прокормить может, это не отсталое государство. Тем более там арабы, а не негры.
Тому вся робота до обіду
https://www.benzinpreis-aktuell.de/benzinpreise-essen-heute
Україна кормить вісь світ , ТОМУ над українськими землями должна бути закритим небо
чі українці під бомбами мають сіяти та збирати зерно ???
треба світови мозги із дупи вернуть до голови ‼️‼️‼️
твоихукраинских миллионов она как-то только повеселила???
или нет страждущий, голодающих и бомжующих??? или нет не похороненных и не опознанных?
переживать за весь мир легко... тяжело попасть в урну...
https://news.obozrevatel.com/politics/30527-na-marshe-antimajdana-moskvich-zavualirovanno-nazval-putina-peace-duke-fotofakt.htm
Ви це серйозно?? А я так розумію, що підкидаючи їм гуманітарну їжу, цю мотивацію у них ще більше знижують.
Що там буде в Африці, мене не хвилює.
Тим більше, що багато африканських країн не вважають дії росії агрессією!