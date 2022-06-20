"Для мене спорт поза політикою": український боксер Редкач опублікував фото з росіянином Біволом. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Український боксер Іван Редкач опублікував спільне фото з російським чемпіоном Дмитром Біволом та розповів про тяжку працю спортсменів.
Відповідний допис опубліковано в твітері Редкача, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Треба розділяти спорт і політику. Хоча цей принцип і йде в історію і слід визнати, що вони нерозлучні, для мене спорт залишається ПОЗА політикою", - написав він.
Редкач додав, що спортсмени працюють надзвичайно завзято, "потом і кров’ю". "Жоден політик так не працює", - написав він.
Іван Редкач – український боксер з Сумщини, чемпіон світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі.
Дмітрій Бівол – уродженець Киргизстану та російський боксер, чемпіон світу за версією Світової боксерської асоціації (WBA) у напівважкій вазі.
Раніше Бівол коментував повномасштабне вторгнення РФ в Україну, не вживаючи слова "війна" і не називаючи агресора.
Він казав, що має багато друзів і в Україні, і в Росії, тому сподівається, що "це скоро скінчиться".
Будь ласка, зачекайте...
поки його сімя була в Києві, він публічно звинуватив москалів в нападі ще 24 лютого, і зробив це значно раніше за Усика з Ломаченко.
А після того як йому допомогли вивезти родину за кордон - в нього лічно стало все ОК, почав топити за "внє палітікі" . типовий малорос .
РФ поэтому и выгнали из всех соревнований
З огляду на системність подібних проявів у цьому середовищі треба суворо спитати з Міністра за даремну розтрату наших грошей.
Не спіть !
Хотя, обычно, "искусство вне политики", " спорт вне политики" итд говорят именно промокшанцы.
амёба без мозгов
Насколько же люди бывают тупыми имбицылами.
Люди погибают по 100 человек в день а он обнимашки с оккупантом устроил, ещё и трындит что что все что происходит вокруг его мало интересует.
Чтоб тебе прилетело,тупой ублюдок, господи прости.
Почему не на передке...
Обстрел и кровь очень быстро отрезвляют.
Але ж ні - у ЗЄОПи є "харошие рускіє" у вигляді Нєвзорових та Абрамовичей. І ригі при владі під захистом ЗЄ у вигляді Татарових та Подоляков.
""
Ануляція громадянства за таке - треба вводити поправки в Конституцію.