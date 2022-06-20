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"Для мене спорт поза політикою": український боксер Редкач опублікував фото з росіянином Біволом. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Спорт

редкач

Український боксер Іван Редкач опублікував спільне фото з російським чемпіоном Дмитром Біволом та розповів про тяжку працю спортсменів.

Відповідний допис опубліковано в твітері Редкача, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Треба розділяти спорт і політику. Хоча цей принцип і йде в історію і слід визнати, що вони нерозлучні, для мене спорт залишається ПОЗА політикою", - написав він.

Редкач додав, що спортсмени працюють надзвичайно завзято, "потом і кров’ю". "Жоден політик так не працює", - написав він.

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Для мене спорт поза політикою: український боксер Редкач опублікував фото з росіянином Біволом 01

Іван Редкач – український боксер з Сумщини, чемпіон світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі.

Дмітрій Бівол – уродженець Киргизстану та російський боксер, чемпіон світу за версією Світової боксерської асоціації (WBA) у напівважкій вазі.

Раніше Бівол коментував повномасштабне вторгнення РФ в Україну, не вживаючи слова "війна" і не називаючи агресора.

Також читайте: У боях з російськими окупантами загинув дворазовий чемпіон України з боксу Олег Прудкий. ФОТО

Він казав, що має багато друзів і в Україні, і в Росії, тому сподівається, що "це скоро скінчиться".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+93
Позбавити громадянства і питання закрите! Хоть жопу путіна цілуй!
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20.06.2022 17:43
+76
Бо ти гівно собаче по своїй суті і дебіл за рівнем інтеллекту.
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20.06.2022 17:43
+57
Ці скандали зі спортсменами вже дістали! Чим там займається чи не займається Міністерство спорту? Нахрен мені такі вихованці за мій рахунок? Нахрен такі репутаційні втрати за гроші Держбюджету? В годували, вивчили, створили усі умови, але не виховали цього тяжкопрацюючого.
З огляду на системність подібних проявів у цьому середовищі треба суворо спитати з Міністра за даремну розтрату наших грошей.
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20.06.2022 18:47
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Українським спортсменам треба терміново посилити навчання, а не тренування. Таких тупих людей ще треба пошукати. Або набирати в спорт не бидлоту з вулиці, а людей лише після важких іспитів і тестування на інтелект! Бо спорт став огидним непотребом!
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20.06.2022 18:20 Відповісти
дискваліфікувати його від змагань, як всіх московитів
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20.06.2022 18:21 Відповісти
він в штатах живе і тренується.
поки його сімя була в Києві, він публічно звинуватив москалів в нападі ще 24 лютого, і зробив це значно раніше за Усика з Ломаченко.
А після того як йому допомогли вивезти родину за кордон - в нього лічно стало все ОК, почав топити за "внє палітікі" . типовий малорос .
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20.06.2022 18:23 Відповісти
Дибіл відбитий ! Тут вже не політика, а війна.
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20.06.2022 18:23 Відповісти
Спортсмены - люди , среди них тоже бывают недоразвитые , ущербные. ,,Спорт вне политики,,- это там , где не убивают твоих родных и друзей, тетей и женщин. Вне политики , где нет садистов и мародеров , зверолюдей. Хоть я и не очень молод ( за 60) , этому прибору с отбитыми мозгами я перегрыз бы горло. Пусть эту суку близко не подпускают к Украине. Если в Украине , то только на зону , в камеру с очень ,, активными ,, пацанами - будет девочкой - шнырем. Редкий имбецил.
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20.06.2022 18:24 Відповісти
Это не политика, а война
РФ поэтому и выгнали из всех соревнований
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20.06.2022 18:36 Відповісти
Соснув у толіка тІмащукова ?
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20.06.2022 18:37 Відповісти
А що з цього ватного ******* взяти, в нього "лучшій прэзідент віктор фьодорич якубовіч"... - "рузкая парілка" в макітрі. В Штатах "квітне" вся постсовкова уркоганьска бидлота на чолі з кацапськими урками, які "тримають" усі ці "єдіноборства" - ось звідки ця -"какая палітіка".
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20.06.2022 18:39 Відповісти
нам не потрібні такі спортсмени!
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20.06.2022 18:47 Відповісти
Ці скандали зі спортсменами вже дістали! Чим там займається чи не займається Міністерство спорту? Нахрен мені такі вихованці за мій рахунок? Нахрен такі репутаційні втрати за гроші Держбюджету? В годували, вивчили, створили усі умови, але не виховали цього тяжкопрацюючого.
З огляду на системність подібних проявів у цьому середовищі треба суворо спитати з Міністра за даремну розтрату наших грошей.
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20.06.2022 18:47 Відповісти
Жодної системності нема- є поодинокі випадки.
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20.06.2022 18:55 Відповісти
Гнида, це війна на винищення українців, а не політика
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20.06.2022 18:47 Відповісти
Бивол после победы над "лучшим боксером в истории" сейчас очень знаменит. К тому же он желал украинцам мира на каком-то видео.
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20.06.2022 18:49 Відповісти
Як-то по..й
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20.06.2022 20:52 Відповісти
Да они могут хоть пожениться! Одну неделю муж, другую жена
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20.06.2022 18:50 Відповісти
ФБР ваш континент топче можливо завербований кгб півень !

Не спіть !
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20.06.2022 18:53 Відповісти
То ти ще крові не бачило, тупеньке...працює воно!)))
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20.06.2022 18:54 Відповісти
Я НЕ ХОЧУ СВОЇ ГРОШІ ВІДДАВТЬ НА ОЦЕ СВИНОРИЛЬСКЕ ПОДРУЖЖЯ
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20.06.2022 18:57 Відповісти
Тобі пізда!
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20.06.2022 18:57 Відповісти
..увага! працюють дибІли.. "потом і кров"ю"..(
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20.06.2022 18:59 Відповісти
Политика!!!???Мразь ******,у нас война,дегенерат конченный.
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20.06.2022 19:01 Відповісти
Це ж треба і кацапи, які мордували Сумську область, де народився цей тупий малорос, теж казали, що вони внєпалітікі.
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20.06.2022 19:02 Відповісти
Це ж не мер Чернігова, йому можна
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20.06.2022 19:03 Відповісти
адля мене - немає такого українського боксера Івана Редкача....є кацапський хохлячок івашка. Спортивна кар'єра цього хитросракого спортсмена повинна бути закінчена в Україні.
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20.06.2022 19:03 Відповісти
Такі не мають права виступати під українським прапором.
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20.06.2022 19:03 Відповісти
Це потенційний зрадник. Створюємо петицію, щодо прийняття "спортсменського закону". Спортсмени всіх видів спорту, які публічно підтримали вторгнення рашистів, або ті, що розділяють спорт і політику, як цей дибіл, мають бути оштрафовані, виключені з федерації спорту, яка їх представляє, позбавленні всіх звань. За повторне порушення закону, ув'язнення і позбавлення громадянства. Мені здається, що досить з ними гратись.
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20.06.2022 19:04 Відповісти
Какой федерация. Это боксер профессионал живущий в Лос-Анджелесе. То есть абсолютно свободный человек. Надо писать письма Байдену.
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20.06.2022 19:16 Відповісти
Пора вже таких боксерів на передову замість тренувань у Європі ! Чим вони кращі за інших чоловіків що простим сірим війна , а такому "просвітленому " - "спорт поза політикою ". Повоює трішки - тоді знатиме що таке кацап (( а то йому тренуватися важко , його мать (( посидь у окопі під обстрілом - там задишки від спортзалу немає ((
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20.06.2022 19:08 Відповісти
Nu tak on i po jebalu vidno , ne ukrainec , v luchem sluchii hahol....
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20.06.2022 19:11 Відповісти
Он даже выглядит как орк. Не какой он не Украинец.
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20.06.2022 19:15 Відповісти
Назвать геноцид политикой может только последний имбецил.
Хотя, обычно, "искусство вне политики", " спорт вне политики" итд говорят именно промокшанцы.
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20.06.2022 19:16 Відповісти
бивол молдован так то....
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20.06.2022 19:24 Відповісти
палітікі нас пасорілі (С) Дебіл, блд.
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20.06.2022 19:25 Відповісти
А хто з них-хто? Жодного не знаю.
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20.06.2022 19:39 Відповісти
В случае з этим приматом "спорт вне политики", равносильно мозги вне головы.
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20.06.2022 19:47 Відповісти
Туженик ****, а хто тобі прикривае тил щоб ти як ти кажеш трудився заробляя собі бабло. Барига ти а не труженик який всіх продасть за копійку. Ні совісті ні честі ні батькивщини -
амёба без мозгов
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20.06.2022 19:51 Відповісти
На*уй обидва!
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20.06.2022 19:53 Відповісти
*****
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20.06.2022 19:53 Відповісти
Адресу проживання в студію!
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20.06.2022 19:55 Відповісти
Я в шоке!
Насколько же люди бывают тупыми имбицылами.
Люди погибают по 100 человек в день а он обнимашки с оккупантом устроил, ещё и трындит что что все что происходит вокруг его мало интересует.
Чтоб тебе прилетело,тупой ублюдок, господи прости.
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20.06.2022 19:55 Відповісти
Ты перепутало. Перепутал войну с политикой. Сказочный *******.
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20.06.2022 19:56 Відповісти
а Редкач поза Україною....
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20.06.2022 20:02 Відповісти
Позбавити громадянства або відправити на передову, щоб він зрозумів, яка ціна того, що він має можливість тренуватися та змагатися.
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20.06.2022 20:18 Відповісти
Ще не те скажеш, коли мізки відбиті ! Одним словом -- каліка !
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20.06.2022 20:18 Відповісти
А война это политика????? Тебе по морде надо надавать - козел!!!
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20.06.2022 20:19 Відповісти
Та того редкача тільки й чути не за боями на рингу, а всякими гівняними бздиками у соцмережах. Коротше кажучи, людина-гівно.
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20.06.2022 20:22 Відповісти
...людина-гівно!
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20.06.2022 20:26 Відповісти
зовсім відбили мозги.....дебіл
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20.06.2022 20:27 Відповісти
А для мене хто так каже тварюка @обана !
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20.06.2022 20:27 Відповісти
Оно же призывного возраста....
Почему не на передке...
Обстрел и кровь очень быстро отрезвляют.
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20.06.2022 20:34 Відповісти
Вельмишановні форумчани,не треба псувати собі настрій і витрачати енергію на таких,як Дуркач.Саме Дуркач...Його з дитинства били кулаками в голову.Хіба там, в голові, могло щось залишитися?В Україні і серед аматорів і серед професіоналів боксерів найбільше вати і тупоголових.Це професійне.І це починаючи від розрядників і закінчуючи керівниками федерації боксу.Один тільки Продіус чого вартий...
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20.06.2022 20:34 Відповісти
Молодший брат усіка?така ж гнида.
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20.06.2022 20:37 Відповісти
Бачу ця пошесть любити "хороших" руssкіх розповсюджена серед боксерів зазвичай.Це напевно професійне.Багато по голові бьють.
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20.06.2022 20:38 Відповісти
То нехай і валить за мокшанським кораблем....
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20.06.2022 20:43 Відповісти
**********!
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20.06.2022 20:43 Відповісти
ТУПОГОЛОВОЕ ЧМО С ОТБИТІМИ МОЗГАМИ !
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20.06.2022 20:51 Відповісти
А че этот придурок еще не а передовой? Может непригоден к службе по состоянию здоровья или в силу отсутствие мозга?
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20.06.2022 20:51 Відповісти
А може він буддист , а його мантра : "Для мене спорт поза політикою".
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20.06.2022 20:52 Відповісти
Позбавити громаданства і хай за порєбріком з кацапами далі фотається.

Але ж ні - у ЗЄОПи є "харошие рускіє" у вигляді Нєвзорових та Абрамовичей. І ригі при владі під захистом ЗЄ у вигляді Татарових та Подоляков.
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20.06.2022 20:53 Відповісти
Если бы его жену или маму насиловали семеро друзей из Рашки то он бы тоже розделил спорт и политику? Эти твари пол страны разбомбили, каждый день умирают молодые мальчики защищая каждый метер нашей земли а Редкач с рашистами обнимаеться, его на передовую отправить нужно, может поумнеет
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20.06.2022 21:04 Відповісти
Голубки !!!
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20.06.2022 21:05 Відповісти
Ліцо нє отягощьонноє інтєллєктом.)
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20.06.2022 21:07 Відповісти
Покажіть їм це: Моторошний злочин: російські окупанти в Маріуполі вбили юну гімнастку
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20.06.2022 21:08 Відповісти
Негодяй тупой, видно пропускал много-все мозги отбили
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20.06.2022 21:13 Відповісти
Ну а тепер, сподіваюсь, що цей редкач має бути поза спортом
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20.06.2022 21:23 Відповісти
нехай СБУ поверне його в Україну, повістка, сили багато - хай окопи риє!
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20.06.2022 21:28 Відповісти
Походу тільки для тебе...
""
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20.06.2022 21:32 Відповісти
Може він хоче потренуватись в Сєвєродонецьку, чи Маріуполі? На пару з "харошим рускім"
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20.06.2022 21:35 Відповісти
Чувак не понимает разницы между политикой и войной. Отвезти его разок в окопы. Остаток мозга может и заработае
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20.06.2022 21:41 Відповісти
А нужен такой боксер Украине? Украинскому народу? ВСУ? Для любого гражданина защитник Родины должен быть дороже чем какой то боксир, зарабатывающий деньги для себя. Если он помогает этими заработками ВСУ тогда другой вопрос. СЛАВА ВОИНАМ ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.06.2022 21:42 Відповісти
два підара-пітуха..
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20.06.2022 21:48 Відповісти
як би народи не ходили дивитись на ці "змагання" то і не було би стільки дегенератів.
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20.06.2022 21:49 Відповісти
На передовую, в окоп 1-й линии. Он что, освобождён?
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20.06.2022 22:19 Відповісти
да - он не украинец а мексиканец
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21.06.2022 07:10 Відповісти
То массовые разрушения городов, убийства. грабежи, вывоз зерна, с/х техники, золота, депортации, блокада портов и захват территорий и сгон людей с них, это как оказалось просто политика. Тут уже к макрону и шольцу не придерешься. Это ЧМО надо лишить всех украинских регалий и прав, включая право на жизнь.
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20.06.2022 22:25 Відповісти
а кто из них кто?
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20.06.2022 22:27 Відповісти
чорт *******
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20.06.2022 22:34 Відповісти
чмошна істота... краще б ти падло був поза України... десь в Гондурасі.
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20.06.2022 23:09 Відповісти
Ще "КАКАЯ РАЗНІЦА" безмозка.
Ануляція громадянства за таке - треба вводити поправки в Конституцію.
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20.06.2022 23:43 Відповісти
Одним словом, боксер… було чи не було щось у голові зараз вже й неперевіриш
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21.06.2022 00:15 Відповісти
щур недобитий! СБУ має розібратися з цією істотою! Мають бути правові аспекти позбавлення громадянства і всіх регалій для таких спортсменів. Викладачі вузів, вчені, айтішники , люди різних професій йдуть на передову, а це чмо вважає себе чимсь особливим, без народу України, воно пусте місце, покидьок!
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26.08.2022 05:53 Відповісти
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