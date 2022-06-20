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РФ використовує російську мову як привід для агресії проти України, - Рада Європи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рада,європи

У Раді Європи заявляють про неприпустимість використання РФ становища російської мови, як мови меншини, приводом для агресії проти України.

Про це йдеться у заяві Комітету експертів Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, прийнятій на його останньому пленарному засіданні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що Комітет експертів Європейської хартії регіональних мов або мов меншин у своїй заяві найрішучіше засудив агресію Російської Федерації проти України та висловив свою солідарність з усім українським народом.

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"Комітет експертів вважає неприйнятним те, що Російська Федерація продовжує використовувати становище російської мови як мови меншини в Україні, як привід для виправдання цієї агресії", - йдеться у повідомленні.

Комітет експертів вказує, що Росія не ратифікувала Хартію, але підписала її в 2001 році, і, як сторона Хартії, Російська Федерація залишається зобов'язаною не позбавляти договір його об'єкта і мети, як це передбачено Віденською конвенцією про право міжнародних договорів.

Комітет експертів нагадує, що, згідно зі статтею 5 Статуту, ніщо в цьому документі "не має тлумачитися як таке, що передбачає право займатися будь-якою діяльністю або виконувати будь-які дії, що суперечать цілям Статуту Організації Об’єднаних Націй чи інших зобов'язань з міжнародного права, включаючи принцип суверенітету та територіальної цілісності держав".

Також нагадується, що в контексті поточного моніторингу України Комітет експертів здійснив візит до країни в липні 2021 року. Він узяв до уваги зусилля української влади, але також визначив сфери, де необхідні заходи для забезпечення належного захисту всіх мов національних меншин в країні.

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У заяві зазначається, що Комітет і надалі надаватиме свою підтримку українській владі в імплементації Хартії та нагадує, що Рада Європи є відповідним форумом для вирішення будь-яких питань, пов'язаних із захистом та популяризацією мов меншин, шляхом діалогу та співпраці.
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Топ коментарі
+16
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20.06.2022 17:47
+14
Классно выглядит как украинские бойцы на чистом русском языке допрашивают пленного кацапа или бурята с грехом пополам изъясняющемся на государственном языке)
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20.06.2022 17:52
+11
Рашка воює за росіску мову в Україні.
Щоб українці і надалі розмовляли росіскою.
І хто їм у цьому допомагає - зізнавайтесь.
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20.06.2022 17:48
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20.06.2022 17:47 Відповісти
Рашка воює за росіску мову в Україні.
Щоб українці і надалі розмовляли росіскою.
І хто їм у цьому допомагає - зізнавайтесь.
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20.06.2022 17:48 Відповісти
Згідна.
Але і "какая разніца как називаєцца уліца" їм теж добре допомагає.
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20.06.2022 18:00 Відповісти
Классно выглядит как украинские бойцы на чистом русском языке допрашивают пленного кацапа или бурята с грехом пополам изъясняющемся на государственном языке)
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20.06.2022 17:52 Відповісти
от тільки для допитів і можна нею користуватися
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20.06.2022 18:06 Відповісти
Свинособача мова не має бути у нас мовою меншин. Це небезпечна зброя москви. Коли ми це вже зрозуміємо?
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20.06.2022 18:00 Відповісти
"..продолжает использовать положение русского языка как языка меньшинства в Украине, как повод для оправдания этой агрессии.."
А чем отличаются Законы о языке в России и Украине? И там и там государственный язык - один.
В России кто-нибудь запрещает татарам разговаривать на татарском? Они там хоть и меньшинство - государственный язык язык они знать обязаны. Так же и в Украине и в других странах - никто не запрещает меньшинствам разговоривать на своем родном языке, но государственный язык знать они обязаны, в чём проблема?
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20.06.2022 19:51 Відповісти
звичайно забороняє. кацапія багато мовних заборон вводить. наприклад, на московії немає Українських шкіл і бібліотек, так само як і перекос по іншим мовам (учеба у ВУЗах...) і тд і тп
якщо ти в темі не тямиш, то хоча б не ганьбись тупими комментами.
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20.06.2022 21:30 Відповісти
Я говорю о бытовой речи, никто не запрещает разговаривать по-русски в быту, на улице, а государственный язык и там и там - один, понял, тупой?
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21.06.2022 10:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=b66D1Wnmifc

зараз нічого не змінилось
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20.06.2022 21:31 Відповісти
наконец-то там начали прозревать, а нефтерубли стекать с глаз отдельного контингента истеблишмента...
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20.06.2022 18:32 Відповісти
Суки, только теперь "прозрели". Балтийских стран, в частности - Латвию, из-за этих "обиженных русских меньшинств" (понаехавших кацапских совков между 1970-80х) чуть не послали из кандидатов вступления в ЕС. И 3 с лишним лет мурыжили. Постыдились бы сейчас.
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20.06.2022 18:44 Відповісти
.....мова до кацапів прийшла разом з біблією від болгар,їм нічого захищати.
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20.06.2022 19:09 Відповісти
Мова до них прийшла від НАС! Російська мова це "суржик" створений на основі подніпровського діалекту української мови 16 століття спотвореного угрофінською фонетикою та включенням маси тюркських та угрофінських слів Ти хоч раз пробував читать болгарські тексти?
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20.06.2022 19:37 Відповісти
Рашисти постійно плутаються у причинах. То вони начебто російськомовних в Україні захищають, то денацифікують та демілітаризують Україну, то захищають жителів "Дамбаса" від геноциду, то повертають "ісконно руські" території
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20.06.2022 20:13 Відповісти
Найбільш бісить що українець у себе в Україні переходить в розмові з руськоязичним на російську мову !!! Я питав декого , а навіщо так робиш ?
-Так він же по російськи
Ну ***** нема слів далі шось пояснювати
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20.06.2022 23:44 Відповісти
 
 