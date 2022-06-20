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Війська РФ за 3 години запустили по півдню України 14 ракет: били одразу по кількох районах, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Вдень протягом 3 годин ворог наніс по півдню країни масований ракетний удар 14 ракетами.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"В безсилий злобі на успіхи наших військ, рашисти гатили по Очакову, по гирлу Дуная, по Білгород-Дністровському району Одещини і по самій Одесі. В області та в передмісті Очакова пошкоджено сільськогосподарські площі, в Одесі внаслідок влучання ракети вигорів логістичний продовольчий склад. Пожежа на площі понад 300 кв.м оперативно ліквідована рятувальниками. Постраждалих серед цивільного населення нема", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Одесі лунають вибухи: Над містом дим. ФОТО
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Топ коментарі
+22
Видимо крепко кацапья на Змеином зажарили.
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20.06.2022 18:15
+18
за вишки обідились,
красти то норм а назад віддати то всьо
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20.06.2022 18:05
+15
Цн вони "центри прийняття рішень" обстріляли?
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20.06.2022 17:57
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Цн вони "центри прийняття рішень" обстріляли?
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20.06.2022 17:57 Відповісти
за вишки обідились,
красти то норм а назад віддати то всьо
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20.06.2022 18:05 Відповісти
Так крадуть чуже , а віддавати потрібно вже своє
от кацапи - мардери і біснуються !,
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20.06.2022 18:35 Відповісти
А ще москалі і труси покрали..., а наші у відповідь по рашці не стріляють.
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20.06.2022 20:22 Відповісти
знатно у кацев пригорела за сегодня=) русские вышки бойко идут *****, вслед за москвой
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20.06.2022 18:06 Відповісти
Видимо крепко кацапья на Змеином зажарили.
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20.06.2022 18:15 Відповісти
І мабуть зажарили добре не тільки на Зміїнному........
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20.06.2022 20:19 Відповісти
Это ответка за вышки Бойко. Но иначе нельзя, нужно стрелять и по складам в параше. Но друзья-товарщи не разрешают...
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20.06.2022 18:20 Відповісти
Все що можемо...
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20.06.2022 20:20 Відповісти
Вышки Бойко,порты в Крыму,военную базу в Севастополе ,аэродромы Крыма,военные базы Крыма ,крымский мост и т.д.Все эти объекты должны быть уничтожены в ближайшее время.А так пора закупать хорошее ПВО и прикрывать всю нашу страну от ракет фашистов!!!Все в наших руках.Слава Украине!!!
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20.06.2022 21:47 Відповісти
Нужно посылать дрг или нанимать из местного населения РФ и уничтожать в самой РФ склады с гсм и боеприпасами,оружием,НПЗ,эшелоны с военной техникой иит.д.Должна гореть вся РФ.Деньги есть для этого.Русским можно уничтожать наши НПЗ ,а нам нельзя уничтожать их НПЗ...
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20.06.2022 21:49 Відповісти
 
 