Армія РФ провела роботу над помилками й змінила тактику. Ворог сильний, - Маляр
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Російська армія провела роботу над помилками та стала сильнішою, зберігаючи перевагу в кількості зброї й особового складу.
Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За її словами, військове керівництво заявляло про нову тактику російських окупантів ще два місяці тому, коли вони вивели війська з Київської, Чернігівської й Сумської областей унаслідок перемоги Збройних Сил України на першому етапі війни.
"Другий етап війни характеризується тим, що російська армія змінила тактику, проаналізувала помилки та зробила висновки. Війна, на жаль, робить сильнішими всі сторони, що воюють, якщо вони враховують свої помилки. Ніхто не приховує того, що ворог сильний", — сказала Маляр.
Вона зазначила, що російська армія продовжує перевершувати ЗСУ у кількості особового складу й озброєнь.
Також Маляр заявила, що Збройні Сили України готові до можливого вторгнення з боку Білорусі та Придністров'я, опрацьовуючи усі потенційні сценарії.
Російська армія має завдання – повне захоплення Луганської області орієнтовно до 26 червня, сьогодні йдуть вирішальні бої за Сєверодонецьк.
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Це вам не змагання анекдотів на КВН.
Щось я не розумiю.Зеленський казав,що у нас 700 тис. пiд зброю пiдвели.Яка може бути перевага ворога нами,якщо кацапiв максимум 200 тис.?????
Може варто завгоспові організувати окрему передачу на бенямарафоні, де зелені покидьки будуть разом вихваляти орків і співати їм "хвалебні оди". Ху*ло такі старання по збереженню своєї морди оцінить.
"прое@али", "не на часі", "розберемось після"
Знаємо що Рашка сильна у шпіонажі, діверсіях та підкупі.
А зрадників НЕ ЛОВИМО!
А еще они поумнели слушая в ютубах дрыстовичей, ждановых и других экспердов. Которые сливают инфу типа:
"ничего у них не получится, у нас там то и столько то личного состава и арты, пусть только дернутся и мы их....того, в бараний рог"
или такая:
"через пару дней или недель мы получим то или се и сразу начнем освобождать то или это".
А шо вы думали??? За каждым таким пистаболом закреплен КГБэшник и вся инфа сливается в один центр. Поэтому они зачастую и действуют на шаг вперед
Добре, що є сили протидії, які Ви влучно назвали.
Звичайно недооцінювати не можна, але..
віримо в ЗСУ!!!
Наші хитріші.
Втратили через героїчний спротив народу стільки техніки, якої немає у всьому НАТО разом взятих і вони працюють над помилками. Така яка там робота - стягнули все що тільки може пересуватись і стріляти на вузький фронт і за помахом руки вперед. рефреном звучать слова агрохімії в США ми подивимось на хід війни і будем вирішувати про перемовини. Ви й так перемовляєтесь як з рідними братами.
Красномовно звучав комент гайдая про Білогорівку. надивився ЛНР телика, і почалося, все пропало, форсували, вийшли на тили. А там все закінчилось напередодні, бо Генштаб спеціально стопорить інфу на день два. закінчилось ганебно. А Гайдай і на другий день теж саме, лише потім, коли стало зовсім не смішно, почав вибачатись, що його не так зрозуміли. І ця пані теж про те саме. Побійтесь бога, Вам ще жити в Україні.