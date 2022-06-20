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Армія РФ провела роботу над помилками й змінила тактику. Ворог сильний, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маляр,ганна

Російська армія провела роботу над помилками та стала сильнішою, зберігаючи перевагу в кількості зброї й особового складу.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За її словами, військове керівництво заявляло про нову тактику російських окупантів ще два місяці тому, коли вони вивели війська з Київської, Чернігівської й Сумської областей унаслідок перемоги Збройних Сил України на першому етапі війни.

"Другий етап війни характеризується тим, що російська армія змінила тактику, проаналізувала помилки та зробила висновки. Війна, на жаль, робить сильнішими всі сторони, що воюють, якщо вони враховують свої помилки. Ніхто не приховує того, що ворог сильний", — сказала Маляр.

Також читайте: РФ використовує російську мову як привід для агресії проти України, - Рада Європи

Вона зазначила, що російська армія продовжує перевершувати ЗСУ у кількості особового складу й озброєнь.

Також Маляр заявила, що Збройні Сили України готові до можливого вторгнення з боку Білорусі та Придністров'я, опрацьовуючи усі потенційні сценарії.

Читайте: Окупанти знов перенесли приєднання загарбаних територій до РФ, - розвідка

Російська армія має завдання – повне захоплення Луганської області орієнтовно до 26 червня, сьогодні йдуть вирішальні бої за Сєверодонецьк.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+59
До роботи над помилками і пройобами свинособак має пряме відношення Аристович. З перших днів війни він їм розказував про всі їх помилки і вчив як треба воювати з українцями. Не вірите? Продивіться його щоденні репортажі з Фейгіним.
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20.06.2022 17:54
+34
явно готовятся выпустить на арену ару хамию, с идеями "декрета о мире и демилитаризации".
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20.06.2022 17:56
+31
Звісно, сильний і жорстокий.
Це вам не змагання анекдотів на КВН.
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20.06.2022 17:55
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До роботи над помилками і пройобами свинособак має пряме відношення Аристович. З перших днів війни він їм розказував про всі їх помилки і вчив як треба воювати з українцями. Не вірите? Продивіться його щоденні репортажі з Фейгіним.
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20.06.2022 17:54 Відповісти
не преувеличивай. Арестович - еще тот тип, но его передачи с фейгиным к этому отношения не имеют. Другой вопрос, что за кадром. Но это уже другое.
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20.06.2022 18:01 Відповісти
А зачем, для чего Маляру нужно было всё это озвучивать? Кто её просил? С тех сейчас и спрос..
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20.06.2022 20:04 Відповісти
Якби вони слухали Арестовича, то Москва вже була б наша)
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20.06.2022 18:09 Відповісти
А в них закінчилися ті командири, які вміють рахувати, скільки орків, танків, літаків та іншої техніки не повернулося з поля бою та чим їх було знищено ? В них закінчилася агентура, безпілотники на нашій території ? Їхня розвідка отримує дані і керівництво планує військові операції виключно по репортажах Арестовича ?
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20.06.2022 18:17 Відповісти
Любой офицер армии орков не ниже майора сделал определенные выводы из первого этапа войны. Армию орков, несмотря на все их недостатки, нельзя недооценивать и дебилизировать. Там далеко не все дебилы, на войне все учатся быстро и проводят работу над ошибками. , такими как приведения в порядок логистики, движение большими колонами по открытой местности, лобовые атаки без артиллерии и так далее. Так, что не демонизируйте Арестовича, он увидел и рассказал о том, что уже и так стало очевидным для орков.
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20.06.2022 18:17 Відповісти
Ага, так і бачу кацапських генералів алкашів, що передивляються всі випуски з Арестовичем, щоб зрозуміти що не так вони робили все життя...
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20.06.2022 18:51 Відповісти
Думала, що тільки у мене такі думки з'являлись.
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20.06.2022 19:47 Відповісти
Кроме Арестовича ошибки русских освещали военнослужащие ВСУ, журналисты и блогеры.
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21.06.2022 00:35 Відповісти
Як би Баканов це очікувал залишився би за кордоном.
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20.06.2022 17:55 Відповісти
Звісно, сильний і жорстокий.
Це вам не змагання анекдотів на КВН.
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20.06.2022 17:55 Відповісти
Вона зазначила, що російська армія продовжує перевершувати ЗСУ у кількості особового складу й озброєнь.
Щось я не розумiю.Зеленський казав,що у нас 700 тис. пiд зброю пiдвели.Яка може бути перевага ворога нами,якщо кацапiв максимум 200 тис.?????
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20.06.2022 22:28 Відповісти
1 000 000 ВС РФ+ 650 000 РГ+ 2 000 000 ФСБ + х.з. сколько ГУР + вагнеровцы
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21.06.2022 00:38 Відповісти
явно готовятся выпустить на арену ару хамию, с идеями "декрета о мире и демилитаризации".
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20.06.2022 17:56 Відповісти
Демілітарізація це як ? Відвезти зброю НАТО в Московію ?
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20.06.2022 18:04 Відповісти
а як можна було віддати ядерну зброю мацкві? як можна було бути такими кретинами і лошарами
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20.06.2022 18:22 Відповісти
... російська армія змінила тактику, проаналізувала помилки та зробила висновки. Джерело: https://censor.net/ua/n3349097

Може варто завгоспові організувати окрему передачу на бенямарафоні, де зелені покидьки будуть разом вихваляти орків і співати їм "хвалебні оди". Ху*ло такі старання по збереженню своєї морди оцінить.
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20.06.2022 17:59 Відповісти
То скільки їх чисельно? Раніше орків заявляли близько 180 тис, зараз вже стрибнуло до 380 тис. Нашіх заявляли від 500 тис, до 1млн і більше. Знов з арифметикою туго чи брехня повилазила?...
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20.06.2022 18:02 Відповісти
На курсах у Трускавці арифметику не читали?
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20.06.2022 18:06 Відповісти
Как они стали сильнее В первых рядах выставляют наемников чвк и дэбилов с лднр?Это не является наличием ума,а говорит о отцом,что вся это быдломасса очень скоро закончится ....Затем пойдут в бой срочники....Русские Самолёты нет территорией Украины уже не летают ..Вертолеты тоже.Ракеты заканчиваются и через 2-3 месяца у РФ останется только стратегический запас ракет... Танки уже идут снятые с консервации т 62 ...По этому я бы не сказал ,что РФ идёт правильным курсом ...Корабли РФ уже боятся подходить ближе чем на 300 км к берегам Украины ,так как их топят жестоко и безжалостно...Где ум российского руководства и русских генералов ...Украинская армия убивает в день 300-500 орков + 500-600 раненых.Каждый день россия теряет в день до 1000 убитыми и ранеными ...Так скоро в бой пойдут 18 летние русские пацаны )) Чему они плять учатся ???
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20.06.2022 18:06 Відповісти
А ось МИ роботи над помилками НЕ ЗРОБИЛИ!!!
"прое@али", "не на часі", "розберемось після"
Знаємо що Рашка сильна у шпіонажі, діверсіях та підкупі.
А зрадників НЕ ЛОВИМО!
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20.06.2022 18:09 Відповісти
Ми досі не знаемо був Трухін за кермом чи ні, а як мі узнаємо чому артілерію вид Чонгара на 24.02.22 на 100 км відвели ?
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20.06.2022 18:48 Відповісти
Ошибка очередная наша. Не надо ловить. Пусть бежит---на метров 6-8.
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20.06.2022 19:50 Відповісти
Если бы некоторые наши умники (не будем тыкать пальцем в Арестовича и Жданова) меньше бравировали своими военными познаниями, московиты до сих пор чесали бы репы как и прежде. Мы сами указываем им на ошибки, а потом удивляемся . . .
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20.06.2022 18:22 Відповісти
О! Мулярша опять ныть выползла.

А еще они поумнели слушая в ютубах дрыстовичей, ждановых и других экспердов. Которые сливают инфу типа:
"ничего у них не получится, у нас там то и столько то личного состава и арты, пусть только дернутся и мы их....того, в бараний рог"
или такая:
"через пару дней или недель мы получим то или се и сразу начнем освобождать то или это".

А шо вы думали??? За каждым таким пистаболом закреплен КГБэшник и вся инфа сливается в один центр. Поэтому они зачастую и действуют на шаг вперед
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20.06.2022 18:24 Відповісти
Вот меня эта "аналитика" тоже удивляла. На хрена открыто врагу все подсказывать?
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20.06.2022 18:25 Відповісти
Много вумников, которые хотят показать, что они начитанные и все знают во внешнеполитических раскладах.
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20.06.2022 18:31 Відповісти
Это вы так свои проебы в войне оправдываете? "Враг ВНЕЗАПНО стал сильный". А до этого "вторая орда мира" за красивые глаза так называлась?
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20.06.2022 18:24 Відповісти
Та знємо, що армія рашистів сильна. Міняти певні речі в стратегії, тактиці та логістиці і у нас треба. Слава ЗСУ!
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20.06.2022 18:26 Відповісти
Вони зробили висновки а ми7 Треба розробляти нову не традиційну тактику, виходячи із наукового прогресу і нових видів озброїнь. Хто це зробить першим, той і переможе.
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20.06.2022 18:46 Відповісти
смертельно раненый зверь особенно опасен. но, рашистская гадина обречена, и рано или поздно все равно издохнет, потому что мы верим и не сомневаемся в наших Вооруженных Силах!
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20.06.2022 18:41 Відповісти
Я не вижу изменение нашей тактики и работы над ошибками. Все так же стоять под артиллерией - это путь в никуда. Уже английские генералы советуют, кроме чеченцев, сближаться. маневрировать. заходить в тыл....
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20.06.2022 18:42 Відповісти
Вы из Минобороны или вы Маляр?
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20.06.2022 19:04 Відповісти
З бойового дивану, звичайно, видніше, проте треба згадати, що орків взагалі щось там близько 150 мільйонів, а це в декілька разів більше нас. Тому тези про зближення і таке інше-це дуже непросто, м'яко кажучи.
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20.06.2022 22:40 Відповісти
А відколи це зільона шваль почала розбиратись у силах загарбників ? Замість підспівувати кацапам краще б зайнялась чимось корисним.
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20.06.2022 18:46 Відповісти
Як технічно та покроково нас готують к здачі Запорізької, Херсонської області та східа. Спочатку вони це рашці подарували, ой пробачте - прої...али, а тепер розповідають що ворог став таким вумним та сильним. Ось так зненацька. Та я впевнена на 90% що рашка і не збиралась той Київ завойовувати, побряцкалі зброєю, повбивали, жаху навели та самі й ушли звідти. Ціллю Путлєра був саме юг та восток України, що вони і отримали на блюдці с койомочкою від зе-влади.
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20.06.2022 18:48 Відповісти
Якась доля логіки в ваших тезах існує. Довіри до дій влади немає - ...ОП-а президента постійно підкидає нам палок в огонь. Але існує протедія - Українці, ЄС ,США, Великобрітанії. ЗСУ і союзники роблять все щоб ваші тези не сбулись.
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20.06.2022 20:19 Відповісти
Підтримую. Все так і є.
Добре, що є сили протидії, які Ви влучно назвали.
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20.06.2022 20:27 Відповісти
Дама явно не смотрит Арестовича.
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20.06.2022 18:50 Відповісти
Пройшла навчання перемовинам у збройних конфліктах та отримала сертифікат Нідерландського інституту міжнародних відносин «Clingendael».Має більш як 40 наукових праць.Розробила концепцію правової оцінки подій в Криму та на сході України, яка використовується у слідчій та судовій практиці.-займись тим чому навчалась.
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20.06.2022 18:51 Відповісти
На рахунок роботи над помилками... Гм... МОУ видніше. Але одним очевидним недоліком рашистської навали гріх не скористатись - це її зашореність на захопленні решток Луганської і Донецької областей. Туди спрямовані всі сили і засоби. От і треба у тому місці гасити ці хвилі, щоб вони передчасно не кристалізувались, перейшовши в оборону.
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20.06.2022 19:10 Відповісти
Аналітики ,так звані,робили свою роботу на користь москалям.Навіть якщо дибілові кожен день товкти і насміхатися з помилок,то той ,хто стоїть за дИбілом змусить робити дИбіла інакше,навіть якщо перший й не зрозумію чому саме так треба.
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20.06.2022 19:38 Відповісти
Заткніть цю курву!
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20.06.2022 19:52 Відповісти
хто ця жінка?
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20.06.2022 20:12 Відповісти
Мосєйчучка,тільки в профіль.
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20.06.2022 20:27 Відповісти
Ця мадам вже точно заїпала зі своїм проносом
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20.06.2022 20:22 Відповісти
Четвертий місяць війни, досвід набувається.
Звичайно недооцінювати не можна, але..
віримо в ЗСУ!!!
Наші хитріші.
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20.06.2022 20:25 Відповісти
Маляр-йди в дупу.
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20.06.2022 20:26 Відповісти
А ТЫ КТО !!!
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20.06.2022 21:59 Відповісти
Одні стратеги! Снаряди тільки шукати нікому...
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20.06.2022 22:09 Відповісти
Заст. міністра оборони і хвалить противника. Це що, останні директиви із штабу Юстаса. Не зуміли завадити вступу в ЕС, не зуміли зірвати ленд ліз, гуманітарну допомогу, і щоб показати, що в них "еще не все потеряно" почали нахвалювати орків. Робота над помилками ? Однако, завернула то завернула.
Втратили через героїчний спротив народу стільки техніки, якої немає у всьому НАТО разом взятих і вони працюють над помилками. Така яка там робота - стягнули все що тільки може пересуватись і стріляти на вузький фронт і за помахом руки вперед. рефреном звучать слова агрохімії в США ми подивимось на хід війни і будем вирішувати про перемовини. Ви й так перемовляєтесь як з рідними братами.

Красномовно звучав комент гайдая про Білогорівку. надивився ЛНР телика, і почалося, все пропало, форсували, вийшли на тили. А там все закінчилось напередодні, бо Генштаб спеціально стопорить інфу на день два. закінчилось ганебно. А Гайдай і на другий день теж саме, лише потім, коли стало зовсім не смішно, почав вибачатись, що його не так зрозуміли. І ця пані теж про те саме. Побійтесь бога, Вам ще жити в Україні.
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20.06.2022 23:05 Відповісти
То може тепер черга нашого керівництва провести роботу над помилками?
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21.06.2022 01:04 Відповісти
ТОГДА ВЗРЫВАЙТЕ МОСКВУ И ПИТЕР !)
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31.08.2022 20:40 Відповісти
 
 