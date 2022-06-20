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Новини За кордоном
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Калінінград (70) Литва (1542) МЗС РФ (913) Росія (47279) військові навчання (2591)

Росія почала навчання поруч з Литвою: вимагає, щоб та поновила транзит у Калінінград

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

флот,балтійський

МЗС РФ вимагає, щоб Литва поновила транзит санкційних товарів до Калінінграду. А російська армія розпочала навчання на кордоні з Литвою.

Російське МЗС викликало посла Литви у Москві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт міністерства.

Дії Литви у відомстві Лаврова назвали "відкрито ворожою" провокацією та порушенням міжнародно-правових зобов'язань.

"Заявили у зв'язку з цим, що якщо найближчим часом вантажний транзит між Калінінградською областю та рештою території Російської Федерації через Литву не буде відновлено в повному обсязі, то Росія залишає за собою право на дії із захисту своїх національних інтересів", - йдеться у заяві.

Читайте: Голова комісії Радфеду РФ Клімов про блокаду Калінінграда: Якщо ЄС не виправить ситуацію - у РФ будуть розв'язані руки для її вирішення "будь-якими способами"

Тим часом РФ почала військові навчання в Калінінградській області, пише "Європейська правда". Вишколи ракетних та артилерійських підрозділів проводять військовослужбовці Балтійського флоту РФ. У маневрах задіяні близько 1 тисячі військовослужбовців та понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки артилерійських та ракетних частин.

Повідомляється, що артилеристи та ракетники виконають "кілька сотень вогневих завдань" із застосуванням РСЗВ "Град" та "Ураган", великокаліберних гармат "Гіацинт", самохідних артилерійських установок "Мста-С", "Акація" та "Гвоздика".

Також читайте: РФ не має права погрожувати Литві, Москва повинна звинувачувати лише себе, - Кулеба

Нагадаємо, Литва з 18 червня припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу. В Росії ці дії називають "блокадою Калінінграда".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+84
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20.06.2022 18:05
+75
надо потопить пару корыт и "требования" как рукой снимет
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20.06.2022 18:06
+60
Хай вже нато трохи розімнеться чи що,

Маріуполь брати в облогу значить можна, а як москалям те саме зробити то айяйяй це ж больно
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20.06.2022 18:09
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ДЯКУЄМ ЛІТВІ ЗА МУЖНЮ ПІДТРИМКУ
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20.06.2022 18:53 Відповісти
Какие такие международно - правовые обязательства??? Два часа понадобиться что бы расхерачить все это ржавое железо, оккупировать и обьявить референдум о вхождении в состав Германии. Уверен что 99% проголосуют "за". Нехай потом уже Шольц думает, что делать.
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20.06.2022 18:54 Відповісти
vyplatit po 2 štuki evro každomu, čtob te na svoji magadany uexali...
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20.06.2022 22:42 Відповісти
ПОСІЛАЙТЕ ПНХ ГОПНИК В ТЕМЕ ЗАПУГИВАНИЯ
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20.06.2022 18:58 Відповісти
Смело... респект Литуве!!!! Надеюсь обдуманно и с поддержкой. Был я в Литве при союзе, уважаю страну и тогда и сейчас. Молодцы.
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20.06.2022 19:08 Відповісти
1000 орків це литві на годину роботи!!Навіть без нато.Пора вже той анклав в центі європи ліквідувати!
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20.06.2022 19:09 Відповісти
А орки все бубенцями дзвинять. Чим ці одічалиє збираються лякати країну НАТО? Я знала, корупція та крадівництво у расєйський армії нам дуже допомогли, але я не знала, що. Ам коїться у подробицях . Сьогодні подивилась цікаве відео Максима Каца, в якому він зачитував коментарі тих, хто служив у війську олєнєвода. Це не «друга армія світу», а перша по лютому пі*дєцу.

Друзі литовці! Тримаємо стрій!
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20.06.2022 19:11 Відповісти
роіся смачно відсмокче! Cun in mouth,russian!!!
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20.06.2022 19:19 Відповісти
стіралки та мікрохвильовки на росії закінчилися))
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20.06.2022 19:22 Відповісти
Кацапи!
Якщо хочете налякати НАТО, скиньте атомну бомбу на Вороніж.
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20.06.2022 19:24 Відповісти
сьогодні не стало відомого литовського актора Регімантаса Адомайтиса (85 років)

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20.06.2022 19:24 Відповісти
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20.06.2022 20:43 Відповісти
Брати литовці, Україна з вами! Тільки покличте, добровольців буде багато.
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20.06.2022 19:25 Відповісти
давай куйло нарвись на конфликт с НАТО. Посмотрим как ты на два фронта повоюешь. Только с НАТО боевого соприкосновения не будет. Уложат на дно все твои лоханки.
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20.06.2022 19:29 Відповісти
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20.06.2022 19:37 Відповісти
"Сторонники мира и демократии!"
За прочный мир !
це про нас
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20.06.2022 19:52 Відповісти
Тырить зерно и прокат по закону--- а запрещать провозить не по закону!? Пусть литовцы санитарный контроль международный проводят идеально весь. Там капец сразу. Даже брёвнам.
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20.06.2022 19:43 Відповісти
Кацапія має здохнути.
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20.06.2022 19:45 Відповісти
Куйло вполне может нанести локальный удар по одной из стран Балтии. Не потому, что ему нужна их территория, а чтобы показать, что НАТО - это вовсе ни некая неумолимая и непобедимая сила, а еще одна организация, состоящая из тех же самых стран, которые колеблются, демонстрируют нерешительность и очень не хотят воевать. Одна из задач куйла в этой войне - показать Китаю, а также самим странам НАТО, что никакого единства Запада на самом деле нет. Есть интересы и страхи разных стран, групп населения, партий и политиков. В условиях демократии эти интересы и страхи, сталкиваясь между собой, приводят к бездействию. Текст пятой статьи договора НАТО не требует военного вмешательства всех стран-членов, и оставляет помощь подвергшейся нападению стране на усмотрения каждой страны-члена. Что мало отличается от текущейситуации с Украиной.

Вот текст пятой статьи договора НАТО.

The Parties agree that an armed attack against one or more of them . . . shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exer­cise of the right of indi­vidual or collect­ive self-defence recog­nised by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking . . . such action as it deems neces­sary, includ­ing the use of armed force, to restore and main­tain the secur­ity of the North Atlantic area.

This language is relat­ively flex­ible. It permits each NATO member to decide for itself what action should be taken to address an armed attack on a NATO ally. It does not require any member to respond with milit­ary force, although it permits such responses as a matter of inter­na­tional law. A member may decide that instead of respond­ing with force, it will send milit­ary equip­ment to NATO allies or impose sanc­tions on the aggressor.
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20.06.2022 20:10 Відповісти
Путін не піде першим проти НАТО, він сцить.
На рахунок Китаю:
Слухали Токаєва?
Так це путіна так дядько Сі послав через Токаєва.
Ну і кацапські кораблі мають дуже хорошу атріцатєльную живучість.
Пару гарпунчиків навіть з берега і .. нема проблем.
Думаю понти, путін більше ні на що не здатний, а понти заходом вже не сприймаються.
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20.06.2022 20:16 Відповісти
пару Гарпунів і ...... буде музей як біля Зміїнного.
Дякуємо, литовцям, що не сцикуни.
І заразом допомагаєте Україні.
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20.06.2022 20:10 Відповісти
пора визнати рішення Потсдамської конференції 1945 р недійсним! і повернути Кенігсберг та область попереднім власникам!
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20.06.2022 20:23 Відповісти
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20.06.2022 20:24 Відповісти
Писюна вам за шоку орки путіна !
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20.06.2022 20:25 Відповісти
це несправедливо: 200 років Крулевець був польським, 300 років Кенігсберг був німецьким, а раптом відхапала раша у 1945 році і менше 100 років це калінінград. покористувались - і досить!
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20.06.2022 20:26 Відповісти
Prūsija i stolica Karaliaučius (absoliunto baltskoe nazvanie) nikogda nebyla polsjkoj.
Nemcami byla zaxvačena v 13-m veke, poslednee vosstanie prussov, kotoroe dlilosj 14 rokiv, ugaslo v 1270, i do serediny 20-go veka strana byla nemeckoj kolonijei. Prusskij jazyk izčez v 17-18 veke.
Lišj v 1946-om kroxotnyj kusoček nemeckoj "Prussiji" na zapade otošel k Poljše, a ostalnoje zagrabastala orda.
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20.06.2022 22:54 Відповісти
Запретить возить все, молча
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20.06.2022 20:31 Відповісти
Литва очень маленькая страна с очень смелым народом! Уважаю!
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20.06.2022 20:55 Відповісти
які потужні навчання аж 1000 свинособак, такої масовості давно у кацапів не спостерігалось. Але чому тільки у Кенінгсбергській області, давайте ще у Білорусі.
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20.06.2022 21:11 Відповісти
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20.06.2022 21:22 Відповісти
надеюсь Литва знает что делает... у меня доверия к 5ой статье и сы*вым жабоедам с гансами и макаронниками как-то не очень.....
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20.06.2022 21:42 Відповісти
Еще не заблудились на учениях?
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20.06.2022 21:44 Відповісти
Как же РФ будет проводить военную операцию ,если абсолютно все боеспособные войска сейчас воюют в Украине....И Литва - это член НАТО.Путин он тряпка и по боится сейчас нападать на страну НАТО...
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20.06.2022 21:59 Відповісти
Шота каьется, шо кацапам мало не покажется... Давно литовцы маскву не палили дотла.. Забылы масколя как горит их кремль и пердаки...
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20.06.2022 22:00 Відповісти
Не понял , а что в ********* нельзя ввозить санкционные товары , а именно в калининград можно санкционные товары ввозить да и еще через ЛИТВУ ( ЕС )??????. И о какой блокаде идет речь, корабликами возите с петрограда. Или с корабликами проблемы( навигация , карты, оборудование и тд ) ?
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20.06.2022 22:06 Відповісти
и еще : вот Литве удается хоть какую-то блокаду сделать кенингсбергу и орки воют во всю. А вот приднестровью Молдове с Украиной ну никак десятилетиями , хотя все возможности есть???
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20.06.2022 22:24 Відповісти
Злякали Літовського Їожика голой сракой.
поросячий обсосок хоче создать балтійський підводний флот.
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20.06.2022 22:14 Відповісти
пора асвобождать канисберг, росияне забіли вепнуть его, так надо силой забрать и вепнуть в родную гавань
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20.06.2022 22:23 Відповісти
Святе правило:господар може відмовити будь якому клієнту...
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20.06.2022 22:59 Відповісти
короткий екскурс. В 1946 році був створений в СРСР комітет інформації при МІДі, який керував розвідорганами СРСР. Керував цим ділом Молотов, як друга особа. Ці "специ" розрахували, що якщо заблокують сухопутні шляхи в Зах.Берлін буде голод, і Берлін наш остаточно. Так і учудили, однак америкоси стягнули транспортну авіацію, кожен день літали до 1000 літаків. Возили все і вугілля і цукерки. Більше року це тривало, ніяке ООН не помогло. Врешті СРСР відкрило сполучення по землі. І комітет інформації розігнали, а Молотов назавжди вийшов з довіря у Сталіна. Той завжди згадував і пакт та інше. А тепер рузге попали в зеркальну ситуацію. Закрили порти в Одесі, а їм закрили Калінінград, А флоту свого немає, страховикі не хочуть страхувати іноземні судна в Росію і виник цугцванг у царя лаптеногих. Північна клешня міцно затиснута в дверях Європи. Південня клешня атрофована, Болгарію відключили від газу. Залишився тільки ненажерливий рот у Северодонецька
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20.06.2022 23:54 Відповісти
Kacapi mnogo govorit ,nenado obracat vnimanije
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21.06.2022 00:23 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1538801067521200128
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21.06.2022 09:05 Відповісти
Kak raz Litve idut manevri NATO,kak to kacapov nevydno?
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21.06.2022 09:07 Відповісти
Та скільки ще спостерігати це йо**не шапіто???
****ти фосфорними бомбами, касетними ракетами по містах України це типу норм, а заборонити перевезення ОКРЕМИХ груп товарів це порушення міжнародного права?????
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21.06.2022 13:52 Відповісти
Ну, це ж кацапи, їм не треба звикати до такого...
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30.06.2022 21:56 Відповісти
Росія почала нявчати навколо Литви ))).Може її пожаліє Литва?
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11.07.2022 12:50 Відповісти
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