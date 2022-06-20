Росія почала навчання поруч з Литвою: вимагає, щоб та поновила транзит у Калінінград
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
МЗС РФ вимагає, щоб Литва поновила транзит санкційних товарів до Калінінграду. А російська армія розпочала навчання на кордоні з Литвою.
Російське МЗС викликало посла Литви у Москві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт міністерства.
Дії Литви у відомстві Лаврова назвали "відкрито ворожою" провокацією та порушенням міжнародно-правових зобов'язань.
"Заявили у зв'язку з цим, що якщо найближчим часом вантажний транзит між Калінінградською областю та рештою території Російської Федерації через Литву не буде відновлено в повному обсязі, то Росія залишає за собою право на дії із захисту своїх національних інтересів", - йдеться у заяві.
Тим часом РФ почала військові навчання в Калінінградській області, пише "Європейська правда". Вишколи ракетних та артилерійських підрозділів проводять військовослужбовці Балтійського флоту РФ. У маневрах задіяні близько 1 тисячі військовослужбовців та понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки артилерійських та ракетних частин.
Повідомляється, що артилеристи та ракетники виконають "кілька сотень вогневих завдань" із застосуванням РСЗВ "Град" та "Ураган", великокаліберних гармат "Гіацинт", самохідних артилерійських установок "Мста-С", "Акація" та "Гвоздика".
Нагадаємо, Литва з 18 червня припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу. В Росії ці дії називають "блокадою Калінінграда".
Будь ласка, зачекайте...
Друзі литовці! Тримаємо стрій!
Якщо хочете налякати НАТО, скиньте атомну бомбу на Вороніж.
За прочный мир !
це про нас
Вот текст пятой статьи договора НАТО.
The Parties agree that an armed attack against one or more of them . . . shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recognised by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking . . . such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area.
This language is relatively flexible. It permits each NATO member to decide for itself what action should be taken to address an armed attack on a NATO ally. It does not require any member to respond with military force, although it permits such responses as a matter of international law. A member may decide that instead of responding with force, it will send military equipment to NATO allies or impose sanctions on the aggressor.
На рахунок Китаю:
Слухали Токаєва?
Так це путіна так дядько Сі послав через Токаєва.
Ну і кацапські кораблі мають дуже хорошу атріцатєльную живучість.
Пару гарпунчиків навіть з берега і .. нема проблем.
Думаю понти, путін більше ні на що не здатний, а понти заходом вже не сприймаються.
Дякуємо, литовцям, що не сцикуни.
І заразом допомагаєте Україні.
Nemcami byla zaxvačena v 13-m veke, poslednee vosstanie prussov, kotoroe dlilosj 14 rokiv, ugaslo v 1270, i do serediny 20-go veka strana byla nemeckoj kolonijei. Prusskij jazyk izčez v 17-18 veke.
Lišj v 1946-om kroxotnyj kusoček nemeckoj "Prussiji" na zapade otošel k Poljše, a ostalnoje zagrabastala orda.
поросячий обсосок хоче создать балтійський підводний флот.
****ти фосфорними бомбами, касетними ракетами по містах України це типу норм, а заборонити перевезення ОКРЕМИХ груп товарів це порушення міжнародного права?????