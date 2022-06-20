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Пограбування пенсіонерів почались в Маріуполі: Люди зі зброєю забирають отримані від окупантів гроші

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

В окупованому росіянами Маріуполі почались перші пограбування пенсіонерів.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже почались перші пограбування пенсіонерів. Враховуючи, що це сама незахищена частина населення і вже отримала гроші від окупантів - почались розбої. Люди зі зброєю відбирають все отримане. Сказати однозначно хто це - важко. Але "поліція днр" закриває очі і робить вигляд, що нічого не відбулося. І це лише початок", - наголосив він.

За словами Андрющенко, це частина сценарію контролю населення не через репресивну машину, а саме через банди.

"Ватажків яких будуть контролювати росіяни (зокрема кадирівці, які базуються в Новоазовську). Окрім пограбувань на вулиці вже відкрито вийшли мародери з продажем прикрас, награбованих по магазинах. Основні покупці - росіяни мчсники та інша російсько-донецька сволота. Так само тут діють імпровізовані ломбарди, де маріупольці за безцінь віддають ювелірні прикраси. "Кришує" безспосередньо пан Фтіц, який очолює Жовтневу (Центральну) райадміністрацію окупантів. Він узгоджує "патенти", не без міської адміністрації. Колаборанти продовжують свій бізнес на кістках", - додав радник мера.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти почали "повільну ексгумацію" в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
Реально дикое плема, а не нация!
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20.06.2022 18:11
+17
Ще подивитесь, цих колаборантів потім після війни перефарбують, понабирають собі в партії і будуть вони барижити вже для депутатів. Суди їх, звісно, виправдають як Нелю Штепу
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20.06.2022 18:15
+17
По Маріуполю гуляють розмови, що якби не опір Азовців, то місто ніхто б не руйнував. Тихенько б перейшли під рашку і жили б собі. Ну от, перейшли, живіть... радійте... Чи знову Україна винна?
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20.06.2022 18:43
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Реально дикое плема, а не нация!
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20.06.2022 18:11 Відповісти
ось так як у москалів кажуть дєди воєвалі, щоб такі фашисти виросли
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20.06.2022 18:12 Відповісти
Ще подивитесь, цих колаборантів потім після війни перефарбують, понабирають собі в партії і будуть вони барижити вже для депутатів. Суди їх, звісно, виправдають як Нелю Штепу
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20.06.2022 18:15 Відповісти
Атріцатєльная видача пєнсій
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20.06.2022 18:18 Відповісти
Не дивно, за "освобождєніе" цапи "стригтимуть" до кінця життя...
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20.06.2022 18:24 Відповісти
Кому война, а кому бабло .....
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20.06.2022 18:25 Відповісти
более того уверен что =полицаи= Дыры и робингуды из одной конторы. чепчик на макушке перевернул назад и уже вылитый бандюк без всякой маскировки под представителя квазигосударства...
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20.06.2022 18:31 Відповісти
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20.06.2022 18:38 Відповісти
По Маріуполю гуляють розмови, що якби не опір Азовців, то місто ніхто б не руйнував. Тихенько б перейшли під рашку і жили б собі. Ну от, перейшли, живіть... радійте... Чи знову Україна винна?
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20.06.2022 18:43 Відповісти
Вони й до нас тут приїхали, і те саме говорять. Вони не проти лягти під русню, русня їм не винувата, що розбомбила їх домівки, все у них Азов винуатий. То може ми вже перестанемо платити пенсії донецькій ваті?
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20.06.2022 19:16 Відповісти
Перепрошую: ще винні ми, галичани, бо в 2013 розпочали майдан. Чув особисто.
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20.06.2022 19:48 Відповісти
а я бидлу пояснюю, що винувате саме воно... причому, ще з 2004-го...
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20.06.2022 22:45 Відповісти
"поліція днр" ?-звучить як поліція Марсу або Юпітера
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20.06.2022 18:43 Відповісти
Местная полиция почти в полном составе перешла на сторону оккупантов - ментов бывших не бывает - всегда были подонками.
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20.06.2022 18:50 Відповісти
Зверніть увагу на новину - Росія почала платити їм пенсії. Ось чому вата хоче до русні - бо хоче по три пенсії отримувати, дивиться на Диндиру і заздрить. То може спонсорувати сепаратизм? Може хватить платити їм пенсії та іншу соціалку з нашого карману?
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20.06.2022 19:19 Відповісти
Боже, хіба в цієї сволоти батьків нема? Нащо ображати чужих батьків? Нехристи...
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20.06.2022 19:49 Відповісти
Наверняка военный РФ отбирают пенсии в Мариуполе, больше некому.
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20.06.2022 19:49 Відповісти
Може я и плохой, но мне их не жалко, никакого сочувствия....
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20.06.2022 19:56 Відповісти
Це тільки початок знущань. Далі буде.

Саме цікаве, що кацапня у таке не вірить, вони кажуть, що раіся всім допомагає, особливо у Херсоні.
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20.06.2022 20:04 Відповісти
А шо? В луганде можно, а здесь нет?
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20.06.2022 20:32 Відповісти
путін ввьол вайска, даждалісь. Жріть.
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20.06.2022 20:34 Відповісти
 
 