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Україна може постати з попелу, а держава-агресор так і залишиться - тільки з втратами й деградацією, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що міграційна криза у Європі, викликана російською війною, має стати останньою такою кризою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час виступу на відкритті Форуму глобальної політики Інституту міжнародних політичних студій.

"Ми маємо зробити абсолютно все, щоб після нашої перемоги - я в ній не сумніваюся - ми могли б не просто відновити нормальні умови для життя там, де російські окупанти намагалися залишити тільки обгорілі уламки, а побудувати життя настільки сучасне, настільки безпечне, щоб і це було ударом по агресору.

Тобто не тільки санкції, не тільки фізичні втрати російської армії на полі бою, а й сам факт відновлення життя в Україні. Саме життя - пріоритет.

Сам факт того, що ми можемо постати з попелу. А держава-агресор так і залишиться - тільки з втратами й деградацією", - сказав президент.

За словами Зеленського, міграційна криза у Європі, викликана російською війною, має стати останньою такою кризою.

"Щоб будь-якому іншому агресору навіть не спало на думку, що за допомогою війни вдасться зруйнувати життя будь-якої європейської країни", - додав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом запрацює спеціальний представник України в справах Африки, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Щось боневтіка пробило на "апоговоріть"
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20.06.2022 18:40
+10
І не забути про зарплати 4000 доларів)) будь ласка ))) о і дерева, що дихалося легко, це обов'язково … агресор буде в шоці
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20.06.2022 18:39
+8
Что ж ты устроил Украине 1941 год.... Не смотрел в детстве фильмы про войну? Какого хера поперся в Главнокомандующие? Думал перетер и Патрушевым и все ОК? Хорошо хоть понял, что он бы тебя убрал, что бы лишнего не болтал....
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20.06.2022 18:45
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Да лучше бы вообще она исчезла.
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20.06.2022 18:28 Відповісти
Україна обов'язково витримає та відновиться а расєя впєрдє-била єсть і будєт всєгда...
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20.06.2022 18:30 Відповісти
Пане Президенте України! Повстаючи з попелу, обтрушуйте, будь ласка, ОПівську жужелицю з Фенікса. Слава Україні!
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20.06.2022 18:36 Відповісти
До чого це ?
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20.06.2022 18:39 Відповісти
Він і сам не знає, що йому написали , те і прочитав)
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20.06.2022 19:34 Відповісти
І не забути про зарплати 4000 доларів)) будь ласка ))) о і дерева, що дихалося легко, це обов'язково … агресор буде в шоці
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20.06.2022 18:39 Відповісти
Щось боневтіка пробило на "апоговоріть"
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20.06.2022 18:40 Відповісти
ну так мабуть трошки нюхнув..
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20.06.2022 19:00 Відповісти
Та да, сейчас всех победит и опять в Оман отдыхать.
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20.06.2022 19:13 Відповісти
мабудь галоперідол закінчився, а кокс почався
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20.06.2022 19:42 Відповісти
Говорить одне, а робить інше.
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20.06.2022 18:41 Відповісти
По справах їхніх впізнаєте їх.
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20.06.2022 18:53 Відповісти
якщо ще б воздалося по справах..
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20.06.2022 19:43 Відповісти
Реформи роби. А то повстанеш.. Фенікс
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20.06.2022 18:43 Відповісти
Він і робить реформи, сьогодні законодавство про конвенцію гендер(астів) ратифікував - це ж важливіше, ніж призначення прокурора САП і судова реформа)
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20.06.2022 18:53 Відповісти
Что ж ты устроил Украине 1941 год.... Не смотрел в детстве фильмы про войну? Какого хера поперся в Главнокомандующие? Думал перетер и Патрушевым и все ОК? Хорошо хоть понял, что он бы тебя убрал, что бы лишнего не болтал....
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20.06.2022 18:45 Відповісти
оно зато прятатся умеет. от повесток и от войны. но это дурацкое ВСУ заякорило и вопросы будут заданы
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20.06.2022 18:59 Відповісти
Слы деградат!Зеленский Зелень ***********!Ану каламойше суажи чтоб посмоктал у тебя!слабо сам смокчиш!и ты типа презерватив!да это точно!!!ржу не могу ка такого дыбила поставили ****** ГОДА!!!Прикол в том чтотот В.В.ПУТИН и В.А.ЗЕЛЕНСКИЙ!!!!БИБА И БОБА!!!ДВА КАРЛИКА ********!!!!!!!!!!!
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20.06.2022 18:51 Відповісти
Марченко отримав нагороду, все норм. Кіма вони вже самі змістили з медіа - рейтинг сильно в нього виріс
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20.06.2022 21:20 Відповісти
Аби щось балаболити.
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20.06.2022 19:00 Відповісти
Кловун просрал страну, потому что кловун.
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20.06.2022 19:22 Відповісти
то він її для себе просрав.
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20.06.2022 19:46 Відповісти
Перед виборами він і не таку лапшу вішав наріду) А що з того вийшло, вже побачили
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20.06.2022 19:37 Відповісти
ой, не гоніть про 73%.
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20.06.2022 19:47 Відповісти
Тобто все йде до попелу, Маріуполь, Харків тому приклад.
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20.06.2022 19:42 Відповісти
Договорился, клован?
https://www.youtube.com/watch?v=dE8fUyS4Dd8
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20.06.2022 20:16 Відповісти
Так. Постане на ново. Так, з руїн і смертей людських, бо вони ,ті люди смертю своєю смерть України попрали. Не те,що ти,виродок...Тебе навіть твої співплеменники цураються.
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20.06.2022 20:19 Відповісти
Начался вечерний мудозвон
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20.06.2022 20:23 Відповісти
Я думаю зі сто мільярдами нафто-газових надходжень вона скоро не зачахне.А ось ми країна зі зруйнованою економікою і невзїбенною корупцією ой довго будемо барахтатися на кінцевих позиціях в серйозних економічних рейтингах де почесні місця займають ненабагато епічніші країни Африканського континенту.
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20.06.2022 20:35 Відповісти
Шановний пане Президенте, в пепле мы благодаря Вам, Вашей ежедневной тяжёлой работе в
течение 3х лет. И как бы нам не помогали благодетели и партнёры,всё будет насмарку, пока Вы не очистите свой офис от предателей и недолуг, Ваша партия якобы слуг народа является удавкой
на шее народа, собрана из людей недостойных и малообразованных, которых Вы привели к власти. Куда Вы дели боевого генерала Марченко, который действительно защищал Николаев,
под суд(?), а вместо него наградили номенклатурного работника Кима за виды разрушенного Николаева?! Ордена политы кровью, а не слащавыми речами пiдлабузникiв и баблодателей.
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20.06.2022 22:46 Відповісти
 
 