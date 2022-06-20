Ексмеру Києва Черновецькому, який закликав визнати кордони "ДНР" та "ЛНР", повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора

Ексмеру Києва Леоніду Черновецькому, який закликав визнати кордони "ДНР" та "ЛНР", повідомлено про підозру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, на наступний день після початку військової агресії РФ проти України ексмер столиці на власній сторінці у соціальній мережі Facebook розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів терористичних організацій – незаконних утворень "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка". Згідно з висновками судової лінгвістичної експертизи ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишньому міському голові Києва повідомлено про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України (ч. 1 ст. 110 КК України).

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Досудове розслідування за вказаним фактом здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.