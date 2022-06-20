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Черновецький (726) Офіс Генпрокурора (2351)

Ексмеру Києва Черновецькому, який закликав визнати кордони "ДНР" та "ЛНР", повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

черновецкий

Ексмеру Києва Леоніду Черновецькому, який закликав визнати кордони "ДНР" та "ЛНР", повідомлено про підозру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, на наступний день після початку військової агресії РФ проти України ексмер столиці на власній сторінці у соціальній мережі Facebook розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів терористичних організацій – незаконних утворень "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка". Згідно з висновками судової лінгвістичної експертизи ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишньому міському голові Києва повідомлено про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України (ч. 1 ст. 110 КК України).

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Досудове розслідування за вказаним фактом здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+46
Це ще чмо!
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20.06.2022 18:59
+40
Этого урода еще в 90е нужно было застрелить
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20.06.2022 19:02
+29
Можна і в 2022-му. Трохи запізно, але краще ніж ніколи...
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20.06.2022 19:06
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Це ще чмо!
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20.06.2022 18:59 Відповісти
Чому й досі всі фсбшні казнокради не оголошені у міжнародний розшук а їх майно не конфісковано на користь держави???
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20.06.2022 19:15 Відповісти
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20.06.2022 19:18 Відповісти
космос курва ще та
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20.06.2022 19:01 Відповісти
чим зеля відрізняється який хоче кордон до 24 лютого,на мою думку він не набагато кращий
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20.06.2022 19:17 Відповісти
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20.06.2022 19:27 Відповісти
Этого урода еще в 90е нужно было застрелить
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20.06.2022 19:02 Відповісти
Можна і в 2022-му. Трохи запізно, але краще ніж ніколи...
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20.06.2022 19:06 Відповісти
І синочка з виплодком! Нефуй жити за рахунок обкрадених киян! Суди продажні? Так є ж суд Лінча! Все чим це падло володіє в Україні має бути конфісковано. І дочки "цеховика" Айвазова також!
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20.06.2022 19:12 Відповісти
Ну да, хоча б Порше його забрали...
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21.06.2022 00:16 Відповісти
і кільчицьку...і лесика довгого.
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20.06.2022 20:48 Відповісти
Його ніззя- то такий самий нарк. Теж має зір 150% і перебуває х.з. в якій нірвані. Як і міхо. Наші кайфогурмани давно вже раді були вирвати тих кончених до себе, але ж те ,що світ їх і в цьому теж не зрозуміє, то те їх тільки і гальмує.
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20.06.2022 19:12 Відповісти
Йому пох, він евентуально в Грузії. А влада там то ще ТА шалава.
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20.06.2022 19:02 Відповісти
дядя давно в жидостані , не маєте чим занятися на території? вчіть географію. вони сидять по фейсбуках, работніки зекостану
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20.06.2022 19:03 Відповісти
Цей дядя в Грузії живе.
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21.06.2022 00:10 Відповісти
Льоня!!!
Тепер ти "просрав" ВСЕ, що мав!!!
І увійдеш в НОВУ ІСТОРІЮ УКРАЇНИ як
льоня-ПОЦ!!!
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20.06.2022 19:03 Відповісти
... ні льоня-хуйло!
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20.06.2022 19:15 Відповісти
льоня просерун
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20.06.2022 20:50 Відповісти
Сколько же прокацапских гандонов было во власти в Украине...
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20.06.2022 19:05 Відповісти
Осталось еще много: больше чем было.
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20.06.2022 19:11 Відповісти
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20.06.2022 19:05 Відповісти
Ета нє наші...
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20.06.2022 19:18 Відповісти
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20.06.2022 19:44 Відповісти
ахахахаха
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20.06.2022 19:08 Відповісти
У него справка с дурдома ему покуй
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20.06.2022 19:10 Відповісти
Два, ***** раза мэр Киева.. **** удивляться теперь войне?🤷🤦
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20.06.2022 19:20 Відповісти
Я помню, как в нашем коллективе за него агитировали, дескать, такой хозяйственник, Киев при нем расцветет, даст дорогу молодому бизнесу и т.д. А на поверку - ******* наркоманский прокацапский оказался.
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20.06.2022 20:48 Відповісти
оооо... шо ж так далеко замахнулись... поищите тварей по близости - рядом... только клешенку протянуть ... но нельзя... на сами х бы не выйти (или дружбанов квартальских)..
тамженашилюди... перестатьстрилять... атвестивайска....сайтисьпасередине...
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20.06.2022 19:12 Відповісти
Льоня-космос **********. Сподіваюсь, що Бог відміряв йому достатньо років, щоб встигнути сісти на лаву підсудних у нашому гуманному суді.
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20.06.2022 19:12 Відповісти
Вспомнили о лене-космонавте!!!! Да он уже десятую галактику облетает, но обещал вернуться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.06.2022 19:14 Відповісти
Ну хто може пояснити, як такий безглуздий непотріб з впертою періодичністю потрапляє у нас у владу? Коли припинеться цей цирк.
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20.06.2022 19:14 Відповісти
Він певно неосудний, тому нічого йому не буде.
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20.06.2022 19:14 Відповісти
Йому підозра а синок землі київські дерибанить...
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20.06.2022 19:16 Відповісти
Авжеж, "патріотичні" звинувачення тепер додають політичних балів... А слабо копнУти його діяльність на посту мера Києва?
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20.06.2022 19:16 Відповісти
Слабо, бо деякі його посіпаки всплили в зе-команді...
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21.06.2022 00:20 Відповісти
этого уруда еще 90е нужно было застрелить
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20.06.2022 19:17 Відповісти
Ця #банута істота давно казки розповідає...з Грузії. Накрав грошей по горло...можна сидіти та пи#діти. Треш.
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20.06.2022 19:17 Відповісти
Леня, как там в космосе?
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20.06.2022 19:17 Відповісти
Сто раз напоминал и давно---эта харьковская ментяра мелкаЯ, гнусак невероятный, все его выхватки косить под божьего хлопчика, дешёвый поет для совков замшелых! Только на палю этот биомусор!
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20.06.2022 19:18 Відповісти
ґрєшно смєятся над больньімі людьмі
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20.06.2022 19:19 Відповісти
Казали ж заховай бабусін паспорт, спаси Київ. Лохи не дослухались.
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20.06.2022 19:23 Відповісти
Стамбул город контрастов.
Так и Киев.
Папа вор.
Сын в доле при покупке Большевика..
Все при деле.
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20.06.2022 19:31 Відповісти
Черновецкий и его "мальчики с девочками -иреночками" должны ответить за киевскую землю и ее дерибан!!!
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20.06.2022 19:36 Відповісти
Воно ще живе?? Конфіскувати все за держзраду! Кошти - на забезпечення військових ЗСУ та їх родин
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20.06.2022 19:37 Відповісти
Льоня наркоман і кончений дибіл , але бабла вкрав в столиці немало , а дуже багато !!

Будинок збудував в Грузії , але переховується в Ізраїлі !!
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20.06.2022 19:40 Відповісти
Хто це в нас вибрав мером столиці цього космонавта?
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20.06.2022 19:45 Відповісти
Як можна було обирати такого?
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20.06.2022 19:46 Відповісти
Я знаю одну таку вівцю, яка за нього голосувала, потім за Зе, а 24 лютого одна з перших втікла у Польщу.
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20.06.2022 19:54 Відповісти
Один раз, то таке, кіт у мішку. Але як можна було обрати його вдруге?!
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20.06.2022 19:57 Відповісти
Так само як і януковощей, the, балицьких, т.п.
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01.11.2022 18:55 Відповісти
Пітарас недорозвинутий. Цей ***** ще у Грузії. Його і владу цієї країни на йух
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20.06.2022 19:50 Відповісти
Та йому пофік, він, як завжди, у нірвані.
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20.06.2022 19:52 Відповісти
Не так давно спорил со своими знакомыми (тоже киевлянами), которые восхищались его "предприимчивостью". Не понимаю, как можно восхищаться "предприимчивостью" чувака, который тебя обокрал.
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20.06.2022 19:56 Відповісти
НЕ пройшло і 120 днів,як хтось заглянув,а що ж пише Черновецький?І є ж багато "вумників",що повірять і повірили в "священний" ну як тепловізор-при спробі замаху на життя Матіоса...Як на клавіатурі зробити експертизу почерку? "Бред сивой кобылы",чи ще не дуже сивої з генпрокуратури?"Сколько живу,столько удивляюсь..."-А.Райкин,мініатюра.
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20.06.2022 19:56 Відповісти
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20.06.2022 19:58 Відповісти
Льоня-космом поїде на космос , надовго
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20.06.2022 20:07 Відповісти
Он же типа юрист (в смысле профессии, а не этники) -
должен бы понимать ...
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20.06.2022 20:10 Відповісти
З одної сторони це правильно!
А з іншої сторони...
Так можно декільком сотням мільйонів людей висунути підозру!
І не тільки пересічним громадянам, а й вищім чиновникам та керівникам деяких держав.
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20.06.2022 20:20 Відповісти
пракацапська підстилка і прокацапський підлабузник
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20.06.2022 20:20 Відповісти
Про Кучмо ще згадайте....
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20.06.2022 20:25 Відповісти
А як стосовно його сина який вважається серйозним забудовником міста Києва?Адже паралелі самі собою напрошуються.Батько мер і син забудовник який навіть і після звільнення батька залишається впливовою людиною столиці.
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20.06.2022 20:30 Відповісти
Земля в ілюмінаторі
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20.06.2022 20:36 Відповісти
так этот же пи дюк сидит в Израиле и воняет
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20.06.2022 20:38 Відповісти
эти уроды даже майорами стали
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20.06.2022 20:59 Відповісти
Этот урод ....иовский давно должен быть на нарах за разворовывание земель Киева. Но видно хорошо поделился...
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20.06.2022 20:55 Відповісти
Давно втік в Грузію. Навіть політикою там занявся.
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21.06.2022 00:16 Відповісти
Негайно конфіскувати все що можна!
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20.06.2022 21:17 Відповісти
Я не хочу нікого захищати, але, доки його провина не буде доказана відповідно до законодавства, людина не вважається винною, а доказати що написав саме він майже неможливо, як мінімум потрібен пристрій з якого опубліковано та свідки. Підозра висосана з пальця... хоч можливо і вірна.
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20.06.2022 21:28 Відповісти
Опять обкурился.
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20.06.2022 21:45 Відповісти
може пора прикрити і бізнес в Україні, цієї істоти наркотної!(
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20.06.2022 21:54 Відповісти
Он сейчас в Израиле живёт припеваючи, на вилле в Кессарии, на натыренные миллионы, и чхать хотел на все пидозры
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20.06.2022 22:15 Відповісти
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20.06.2022 22:20 Відповісти
Через три місяці війни?
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20.06.2022 22:21 Відповісти
Хлібозаводи концерну КиївХліб, це карман пана черновецького. Може розглянути тему....
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20.06.2022 22:58 Відповісти
Просто показуха, і піар що хтось щось робить. А можливо хочуть віджати в Черновецького якийсь бізнес. Експертизи, порушення справи - це все гроші платників податків. Чому ? Тому що Черновецький скаже що він це не писав, що його фейсбук взломали і т д. Думаю з такими доказами в Європейському суді справа програшна.
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20.06.2022 23:40 Відповісти
Він брехун
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21.06.2022 00:04 Відповісти
Нєє, його адвокати ссилатимуться, що він був під кайфом, а тому проситимуть визнати його недієздатним))
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21.06.2022 00:29 Відповісти
ось вам і любі друзі…А червоненко, той що теж з них, зараз ходить у військовій формі й каже, що воно майор… медведчуківські найманці за гроші народ та країну зрадили…
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21.06.2022 00:03 Відповісти
Наркоман й...аний!
Йому ж ніби всі ці роки було пох і на москалів, і на даунбас, і взагалі пох на все, як і всім наркоманам... Чи може просто йому москалі аргентинський кокс підганяють??
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21.06.2022 00:33 Відповісти
Цікаво, а де поділася «маладая *******» накармана Льоні? Так столицю ще ніхто не грабував, як ці молоді ********.
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21.06.2022 01:09 Відповісти
Вот этоу гниду нужно в камеру на пожизненное.
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21.06.2022 13:10 Відповісти
Леня - скафандр штопанный! 🖕
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21.06.2022 13:10 Відповісти
Вот ещё одно бэкало-кашмэкало. Очередной позор Харькова. Лицемерие невероятной величины. А как рукоплескали? Рты раззявив, гречку хрумкая, сгущёнку трамбуя к зиме!
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15.09.2022 19:22 Відповісти
 
 