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Угорщина (1334) Україна (5215) членство в ЄС (935) Віктор Орбан (274)

Премʼєр Угорщини Орбан підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

орбан

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує рекомендацію Європейської комісії щодо статусу кандидата на вступ в ЄС для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Budapest Times.  

Під час відеоконференції у межах підготовки до саміту ЄС 23-24 червня Орбан погодився з пропозицією надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС. Водночас, за його словами, Грузія та Боснія і Герцеговина також мають отримати статус у такому ж темпі.

У відеоконференції, яку провів президент Європейської ради Шарль Мішель, також узяли участь прем'єр-міністри Бельгії, Болгарії, Естонії, Люксембургу та Мальти.

Читайте також: Усі країни ЄС підтримують статус кандидата для України, - Стефанішина
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Топ коментарі
+15
На ходу переобуваемся или что-то замышляет втихаря *****?
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20.06.2022 19:22
+12
Злякався путініст, що їх самих, як посібників тероризму викинуть з ЄС .
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20.06.2022 19:23
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На ходу переобуваемся или что-то замышляет втихаря *****?
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20.06.2022 19:22 Відповісти
*автономію і особливий статус Закарпаття* він замишляє
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20.06.2022 19:24 Відповісти
С вступлением Украины в ЕС и Шенгенскую зону вопрос Закарпатья будет уже как то пофигу.
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20.06.2022 19:30 Відповісти
"Яйця защемили" у Брюсселі ! Адже Угорщина "сидить на дотаціях" ЕС до цих пір!
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20.06.2022 19:40 Відповісти
Злякався путініст, що їх самих, як посібників тероризму викинуть з ЄС .
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20.06.2022 19:23 Відповісти
Т-му Орбану просто пояснили,що *терки* з Україною,по мадярському анклаву,буде легше пропихати коли вона буде в ЄС,чим один на один,та й ще після перемоги України.
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20.06.2022 20:34 Відповісти
В Шенгенской зоне внутренних границ нет и мадьяры сможет валить туда-сюда к своей родне без оформления визы. Что собственно снимает значительную часть напряжения в Закарпатье. Это и Орбану внятно объяснили.
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20.06.2022 21:33 Відповісти
Понты кончились или сцарь зашатался а---мадьяр мамалыжный?
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20.06.2022 19:26 Відповісти
Мамалыга - блюдо румынской, молдавской и русинской кухни. Американский вариант мамалыги - corn bread(кукурузный хлеб). К мадьярам не относится аж нiяк.
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20.06.2022 19:31 Відповісти
Таки да, гуляшный он)
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20.06.2022 19:32 Відповісти
Макс! А болгари і країни колишньої Югославії не їдять "кукурудзяного хліба"? І що тоді собою представляє італійська "полента"?
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20.06.2022 19:47 Відповісти
Полента, банош, такое... А кукурузный хлеб в нашей семье очень популярен, я его делаю сладким, к десерту.
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20.06.2022 19:50 Відповісти
А я роблю "чіпетке" і "тархоню" з суміші пшеничного та кукурудзяного борошна Мене цьому навчили угорці І мамалигу вони готують Особливо ті, що живуть поряд з Румунією, Болгарією та колишнью Югославією
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20.06.2022 19:56 Відповісти
Поруч із колишньою Югославією ніхто не живе, бо її не існує.
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20.06.2022 23:25 Відповісти
А шо случилось?
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20.06.2022 19:26 Відповісти
ничесе... а шо такое сталось?
(или толика малая с этой затеи не такая уж малая ? )
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20.06.2022 19:27 Відповісти
Просто так ничего не происходит. Мы не знаем - какие там терки и торги.
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20.06.2022 19:30 Відповісти
Может, сначала надо вступить в НАТО, потом все будут не против? 🙄
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20.06.2022 19:28 Відповісти
бубочка проти, йому треба хороша расія, для всього СНД будуть будувати хорошу расію, Україна це ширма, невже ти не бачиш по його діям
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20.06.2022 19:35 Відповісти
Це не він "спілкується з президентом" Це "президент спілкується з ним" через телевізор А дії "***********" прекрасно видно!
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20.06.2022 20:36 Відповісти
та уже вчора десь єрмак напи*дів, що НАТО це добре. так шо вже знов помінялася "політика партії".
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20.06.2022 19:56 Відповісти
Ти вже "розсмішив"! Угорщина втратила незалежність ще в 15 столітті Повернула її після 1918 року Польща втратила незалежність на початку 18 століття Повернула її разом з Угорщиною Про які 700 років "союзництва" ти мелеш?
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20.06.2022 19:51 Відповісти
Відчуло жопоіндикатором що комизитись небезпечно. ЄС перестав виділяти Угорщині гроші на критичну підтримку штанців, а російске бла-бла нічого не варте.
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20.06.2022 19:31 Відповісти
А зараз все серйозно: або ти на боці цивілізованих країн,або на боці рашистів + талібів....
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20.06.2022 19:32 Відповісти
А шо так,цуйка скінчилась,швабрики не ті?
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20.06.2022 19:32 Відповісти
там от кандидата до реального членства в ес еще время сколько пройти должно
успеют еще палки в калеса вставить
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20.06.2022 19:32 Відповісти
Насовали наверное по самые помидоры, иначе бы не согласился!
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20.06.2022 19:39 Відповісти
Фуййяссе !!!
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20.06.2022 19:46 Відповісти
Та вы шо, не может быть.
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20.06.2022 19:50 Відповісти
Мене іноді бентежить сітуація деяких членів ЄС, вони нещодавно були у соцлагєрі, а зараз повчають інших, блокують деякі рішення, начебто вони заснували сам ЄС але з самих пре дух совка. Потім, ці нікчемні країни з бюджетом двух областей України, блокують рішення ЄС, в мене є пропозиція, у кожної країни ЄС має бути свій коефіцієнт голосування за ступенем фінансових внесків до бюджету ЄС, а то якась Хорватія чи Угорщина блокує рішення всього ЄС. Наприклад Франція, Німечинна, Польща-1,5, Угорщина, Болгарія, аж Північна Македонія-0,5, Чехії і Словачинні я б дав - 1.
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20.06.2022 19:50 Відповісти
Цеь вже не демократія, тому, така річ не припустима.
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20.06.2022 20:16 Відповісти
Демократія, це внутрішній державний устрій, він не має ніякого відношення до міждержавних стосунків.
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20.06.2022 23:27 Відповісти
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20.06.2022 19:52 Відповісти
Выгладит смешно. Но в этот раз не особенно понял о чём они там.
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20.06.2022 21:36 Відповісти
Гарного пістрона йому вставили мабуть
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20.06.2022 19:54 Відповісти
Timeo Danaos et dona ferentes (бойтесь данайцев, дары приносящих)(с
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20.06.2022 19:56 Відповісти
Жодного коменту. Від повії вірності сподіватися марно- спалиш надармо час,,нерви , гроші і здоров'я. Це що до мадярів.
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20.06.2022 19:58 Відповісти
Точно ***** Здохло...
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20.06.2022 20:03 Відповісти
А шо ж такое случилося?
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20.06.2022 20:06 Відповісти
А нам глубоко пох. Орбану веры нет.
Пусть нюхает чемоданы кремля.
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20.06.2022 20:08 Відповісти
Це було б занадто очевидно,як би Угорщина виступила проти.Орбан не такий примітивний як інколи здається.
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20.06.2022 20:08 Відповісти
******* кто-то лещей отвесил?
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20.06.2022 20:14 Відповісти
Це треба ж. Сам Орбан. Мовчав мовчав і вирішив підтримати.
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20.06.2022 20:32 Відповісти
Он и против нашего вступления а ЕС вроде не особо был против. У него главная задача НАТО зарубать. А остальное уже побочное
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20.06.2022 21:02 Відповісти
Буде вийоббікуватися - подзвонимо друзям, вони його знов нагнуть.
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20.06.2022 23:29 Відповісти
Яке щастя!)))
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20.06.2022 21:18 Відповісти
Оо, подличился таки
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20.06.2022 21:19 Відповісти
Вам теперь следующее задание. Сделать Орбана украинцем 😀
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20.06.2022 21:37 Відповісти
я этому ******** не верю!
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20.06.2022 21:38 Відповісти
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20.06.2022 21:56 Відповісти
вот что животворящая ********* делает=) но и тут путинская шлюха умудрилась в позу стать, привязав Грузию и БиГ. Надеяться, падла, таким образом усложнить и заиграть =) Видно, одной ********* недостаточно!
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20.06.2022 22:47 Відповісти
Щось у лісі здохло… ти диви, воно почало думати
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20.06.2022 23:56 Відповісти
в ес политику определяют немцы.как они скажут.так он и будет делать.
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21.06.2022 01:50 Відповісти
******* дійшло що труба нафтопроводу "Дружба" стара-іржава і може репнути випадково звичайно.
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21.06.2022 09:49 Відповісти
 
 