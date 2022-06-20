Премʼєр Угорщини Орбан підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує рекомендацію Європейської комісії щодо статусу кандидата на вступ в ЄС для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Budapest Times.

Під час відеоконференції у межах підготовки до саміту ЄС 23-24 червня Орбан погодився з пропозицією надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС. Водночас, за його словами, Грузія та Боснія і Герцеговина також мають отримати статус у такому ж темпі.

У відеоконференції, яку провів президент Європейської ради Шарль Мішель, також узяли участь прем'єр-міністри Бельгії, Болгарії, Естонії, Люксембургу та Мальти.

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