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Премʼєр Угорщини Орбан підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС
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Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує рекомендацію Європейської комісії щодо статусу кандидата на вступ в ЄС для України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Budapest Times.
Під час відеоконференції у межах підготовки до саміту ЄС 23-24 червня Орбан погодився з пропозицією надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС. Водночас, за його словами, Грузія та Боснія і Герцеговина також мають отримати статус у такому ж темпі.
У відеоконференції, яку провів президент Європейської ради Шарль Мішель, також узяли участь прем'єр-міністри Бельгії, Болгарії, Естонії, Люксембургу та Мальти.
Топ коментарі
+15 1sarmat
показати весь коментар20.06.2022 19:22
+12 irenka ko
показати весь коментар20.06.2022 19:23
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Будь ласка, зачекайте...
(или толика малая с этой затеи не такая уж малая ? )
успеют еще палки в калеса вставить
Пусть нюхает чемоданы кремля.