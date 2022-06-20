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Глава МЗС Польщі Рау про статус кандидата в ЄС для України: "Схоже, справа вже вирішена"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив, що на засіданні Ради ЄС не було противників надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Відбулася дискусія щодо статусу кандидата для України, і в результаті зараз важко припустити, що Україні цього статусу не нададуть. Щодо цього дійсно булла згода. Схоже, справа вже вирішена", - сказав Рау.

Як зазначається, вперше існує така чітка позиція країн-членів ЄС щодо надання Україні статусу кандидата. Минулого тижня Франція та Німеччина погодилися на статус кандидата, але, наприклад, у Нідерландів були певні сумніви, але у понеділок в ім’я єдності ЄС вони перестала висувати будь-які заперечення. Це стосується і інших-країн, які раніше висловлювали певний скепсис з цього питання.

Як очікується, в четвер ввечері глави держав і урядів, які зустрінуться на саміті в Брюсселі, офіційно одностайно заявлять, що Україна отримує статус кандидата на вступ в ЄС.

Також читайте: Усі країни ЄС підтримують статус кандидата для України, - Стефанішина

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
По факту цей статус нічого не дає. Проста формальність. Якщо українська влада не розпочне дійсно працювати на державу, то цей статус так і буде жестом підтримки у війні і не більше. Європейці показують, що ці всі зміни потрібні не Брюселю, а виключно українцям. І все залежить не від Шольців, Макронів, орбанів і так далі, а лише від бажання української влади і громадян України.
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20.06.2022 20:20
+3
Есть варианты - лишить права голоса, как в Латвии.
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20.06.2022 21:21
+2
Vot i xoroso.Kak kandidat uze Ukraina budet s ES polucat dengi na reformi.Taze Turcija kotoruju vriatli primet ES,kak kandidat polucajet dengi 3.5 miarda evro.,Serbija kak kandidat 1.5 miliarda evro.Budet na asfalt,nenado budet s armiji brat
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20.06.2022 20:28
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не кажи гоп... от наприклад чмеркель..
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20.06.2022 20:01 Відповісти
та майте терпіння... не наврочте !!!
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20.06.2022 20:05 Відповісти
По факту цей статус нічого не дає. Проста формальність. Якщо українська влада не розпочне дійсно працювати на державу, то цей статус так і буде жестом підтримки у війні і не більше. Європейці показують, що ці всі зміни потрібні не Брюселю, а виключно українцям. І все залежить не від Шольців, Макронів, орбанів і так далі, а лише від бажання української влади і громадян України.
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20.06.2022 20:20 Відповісти
Есть варианты - лишить права голоса, как в Латвии.
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20.06.2022 21:21 Відповісти
Я вот также, договорился про секс. А он сорвался. Счастье было так близко.
Европа ветренная девица.

Прочтя эти книги, вам откроется одно : воздержание...
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20.06.2022 20:22 Відповісти
В статусі кандидата, можна перебувати десятиріччями, як Турція
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20.06.2022 20:26 Відповісти
Україна не Турція)
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20.06.2022 20:33 Відповісти
не Туреччина ))
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21.06.2022 02:23 Відповісти
Vot i xoroso.Kak kandidat uze Ukraina budet s ES polucat dengi na reformi.Taze Turcija kotoruju vriatli primet ES,kak kandidat polucajet dengi 3.5 miarda evro.,Serbija kak kandidat 1.5 miliarda evro.Budet na asfalt,nenado budet s armiji brat
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20.06.2022 20:28 Відповісти
 
 