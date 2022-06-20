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Зеленський про переговори щодо розблокування портів: Немає гарантій, що Росія не атакує з моря

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Україна веде складні переговори для розблокування портів, що дозволить налагодити експорт, але прогресу поки що немає.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час звернення до країн – учасниць Африканського союзу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він поінформував, що наразі триває робота над побудовою нової логістики постачання. За його словами, наразі на українських елеваторах зберігаються понад 25 млн тонн зерна.

Зеленський розповів про спроби налагодити експорт залізницею та через порти сусідніх країн, щоб торішній і цьогорічний врожаї змогли потрапити до споживачів. Однак, констатував він, за новими маршрутами вдається направляти значно менший обсяг та впродовж тривалішого часу, що в підсумку робить постачання дорожчим.

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"Ми ведемо складні багаторівневі переговори, щоб розблокувати наші українські порти. Але ви бачите – прогресу поки що немає. Бо поки не знайдений реальний інструмент, щоб гарантувати, що Росія не атакує їх (порти - ред.) знову", - додав глава Української держави.

Окрім того, Зеленський зауважив, що Україна була одним з основних європейських виробників добрив. Він повідомив, що нині виробництво фактично зупинилося через війну.

"У частини виробників немає сировини й можливості навіть працювати – через загрозу російських ракетних ударів та інші наслідки воєнних дій. Частина підприємств уже перебуває в зонах бойових дій і просто розгромлена російськими військами", - розповів Президент.

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Зеленський наголосив, що продовольча криза у світі зберігатиметься, поки триває колонізаторська війна Російської Федерації проти України, поки заблоковані українські порти.
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Топ коментарі
+10
Дуже цікаво про зерно, що миші з'їли.
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20.06.2022 20:44
+8
Даже есть гарантия, что нападёт.
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20.06.2022 20:45
+6
Спочатку треба закрити Чорне море кацапським кораблям, не дивлячись військовий він чи ні. Топити кацапів в Чорному морі без жалю.
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20.06.2022 20:45
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Дуже цікаво про зерно, що миші з'їли.
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20.06.2022 20:44 Відповісти
Даже есть гарантия, что нападёт.
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20.06.2022 20:45 Відповісти
Спочатку треба закрити Чорне море кацапським кораблям, не дивлячись військовий він чи ні. Топити кацапів в Чорному морі без жалю.
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20.06.2022 20:45 Відповісти
т.е. отдавать наших АЗОВцев (не одного, не 10 и даже не 100) под непонятные гарантии не пойми кому - ума хватило и доверия как бы тоже....
ну так может доверься тем кто и там прогарантировал ??? или таки кинули??? шо с АЗОВами?? а???
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20.06.2022 20:50 Відповісти
Там просто здавали в полон без жодних гарантій. Але назвали це евакуацією.
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20.06.2022 21:26 Відповісти
Обов'язково атакує! В людей зі здоровим глуздом та тверезим розумом,навіть сумнівів немає.
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20.06.2022 20:52 Відповісти
Задовбало твоє риготиння кумарне, ні зернини здорового глузду ніколи не чутно. ПРЕЗ, і все.
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20.06.2022 21:14 Відповісти
Немає гарантій, що Росія не атакує з моря Джерело: https://censor.net/ua/n3349136

Найліпшою гарантією - буде прискорення знищення основних кораблів Чорноморського флоту РФ !!!
А початок уже є ! І непоганий !!!
Потрібне продовження - там не так багато суттєвого і залишилося
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20.06.2022 21:15 Відповісти
Хіба це не було зрозуміло з самого початку?
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20.06.2022 21:22 Відповісти
кацапам доверять нельзя ни при каких обостоятельствах
нужно быть дважды дураком чтобы повторять ошибки Иловайска
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20.06.2022 21:55 Відповісти
Надо затребовать выведения Черноморского флота в Соедиземное море, после чего сразу разминируем и открываем порты. От такой наглости кого-то из окружения бункерного упыря карачун схватит
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20.06.2022 23:17 Відповісти
 
 