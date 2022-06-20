Зеленський про переговори щодо розблокування портів: Немає гарантій, що Росія не атакує з моря

Україна веде складні переговори для розблокування портів, що дозволить налагодити експорт, але прогресу поки що немає.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час звернення до країн – учасниць Африканського союзу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він поінформував, що наразі триває робота над побудовою нової логістики постачання. За його словами, наразі на українських елеваторах зберігаються понад 25 млн тонн зерна.

Зеленський розповів про спроби налагодити експорт залізницею та через порти сусідніх країн, щоб торішній і цьогорічний врожаї змогли потрапити до споживачів. Однак, констатував він, за новими маршрутами вдається направляти значно менший обсяг та впродовж тривалішого часу, що в підсумку робить постачання дорожчим.

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"Ми ведемо складні багаторівневі переговори, щоб розблокувати наші українські порти. Але ви бачите – прогресу поки що немає. Бо поки не знайдений реальний інструмент, щоб гарантувати, що Росія не атакує їх (порти - ред.) знову", - додав глава Української держави.

Окрім того, Зеленський зауважив, що Україна була одним з основних європейських виробників добрив. Він повідомив, що нині виробництво фактично зупинилося через війну.

"У частини виробників немає сировини й можливості навіть працювати – через загрозу російських ракетних ударів та інші наслідки воєнних дій. Частина підприємств уже перебуває в зонах бойових дій і просто розгромлена російськими військами", - розповів Президент.

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Зеленський наголосив, що продовольча криза у світі зберігатиметься, поки триває колонізаторська війна Російської Федерації проти України, поки заблоковані українські порти.