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Рашисти нервують, що стали відомі українській розвідці: "П#здец как стремно теперь. Не знаю, доживу ли до свадьбы", - перехоплення ГУР. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти разом з родичами і знайомими нервують через перехоплення їх розмов із зізнанням у воєнних злочинах, яки скоєні в Україні.

Про це свідчить чергове перехоплення ГУР, інформує Цензор.НЕТ.

Окупант свариться з нареченою, що вона випитала у нього інформацію про вбивство українських військовослужбовців і дану розмову було перехоплено.  "ты зачем вот эти вот вопросы, ты видишь разговоры перехватывают".

Дівчина нервує, що стали відомі її особисті дані та переживає чи доживе вона до весілля: "меня всю трясет! … не знаю, выживу ли я до свадьбы своей здесь".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Сказали, что никто медали не получит, только деньгами": окупант похвалився дівчині про винагороду за убивство українців. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+65
Не, утырок, 100% не доживешь. И ублюдков типа тебя твоя дегенеративная ***** не нарожает.
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20.06.2022 20:52
+43
Чмо якесь, сам язик розпустив ще й лаптєногу свою звинувачує...
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20.06.2022 20:55
+40
Хай нервують, їм тільки на користь! Ближче до інфаркту,або інсульту. Чи справедливої української кулі...
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20.06.2022 20:50
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Хай нервують, їм тільки на користь! Ближче до інфаркту,або інсульту. Чи справедливої української кулі...
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20.06.2022 20:50 Відповісти
Не, утырок, 100% не доживешь. И ублюдков типа тебя твоя дегенеративная ***** не нарожает.
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20.06.2022 20:52 Відповісти
нет. у свинособак нет свадеб.
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20.06.2022 20:53 Відповісти
Кавказские и среднеазиатские кобели устроят самке свинособачью свадьбу.
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20.06.2022 21:38 Відповісти
Кацапська свайба

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20.06.2022 22:33 Відповісти
хватило мозгов свести и снимать...кто из них то кобель?
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20.06.2022 23:06 Відповісти
Раша и Дырляша!
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21.06.2022 13:36 Відповісти
"ты зачем вот эти вот вопросы, ты видишь разговоры перехватывают"
Так це через їхніх же ботів які майже під усіма відео кричать в три горла "ето фєйк", а потім дивуються що все насправді.
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20.06.2022 20:53 Відповісти
ТібЄ пізДа
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20.06.2022 20:54 Відповісти
Чмо якесь, сам язик розпустив ще й лаптєногу свою звинувачує...
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20.06.2022 20:55 Відповісти
Че делать-че делать? Муравью член приделать. Печеньки вам в клеточку лаптеногие
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20.06.2022 20:59 Відповісти
Здохніть обидві ці істоти!
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20.06.2022 21:00 Відповісти
Піпець ідіот!

Ну добре - дівчина молода, вона не розбирається, задає питання... Якого ТИ САМ язиком мелеш?

А потім ще і дівчину звинувачуєш? Хто тобі доктор, якщо в тебе язик дурний, як і ти сам?
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20.06.2022 21:01 Відповісти
Дівчині Ашот,засаджуючи ззаду підказав,як отримати 5 лямів рублів.👍
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20.06.2022 21:14 Відповісти
Кровожадная она, с первых уст услышать подробности расстрела ! подруга рассказала как-то сухо без подробностей!
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20.06.2022 21:27 Відповісти
Він мрець.
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20.06.2022 21:01 Відповісти
Підар, у тебе є шанс один, дожити до землі
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20.06.2022 21:01 Відповісти
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20.06.2022 21:03 Відповісти
"Чо..чя...че...афигеть...чи...чу... " Тьфу *****, зомбилэнд таёжный.
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20.06.2022 21:12 Відповісти
Та ти не переживай : ' До свадьби заживе' 😁
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20.06.2022 21:13 Відповісти
А они что думают на Рашке они в безопасности? Выродков рашистских будем находить и через 10 лет по их норам
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20.06.2022 21:18 Відповісти
Я так понимаю, что в плену это будет самый удобный товарищ. Не надо будет ни зачитывать про "Сказанное вами может...", "Не свидетельствовать против себя"...

Достаточно пригласить медсестру, которая его спросит "Зай, ну давай рассказывай!"
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20.06.2022 21:21 Відповісти
треба її там трошки пощекотати і здоров'я поліпшити. все ж відомо. щоб безплідною ***** була.
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20.06.2022 21:21 Відповісти
баба то очень тупая...
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20.06.2022 21:25 Відповісти
Але вона набагато розумніше цього ублюдка!
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20.06.2022 23:12 Відповісти
Пущай непириживаит, када иго сабаки сажрут и высрут гамно сабачие ей дастаницца.
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20.06.2022 21:27 Відповісти
"у нас записали весь разговор 2 минуты"
а теперь записали на 10 минут)))
гении

все обвиняет "женушку" будущую
а сам же все это говорил, молчал бы
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20.06.2022 21:29 Відповісти
здається найшов цю суку:
https://vk.com/id153614557

https://www.facebook.com/profile.php?id=100017825285654

"привітався" і сказав багато чого.

зміст - український Мосад формується
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20.06.2022 21:36 Відповісти
Поки до Мосада,необхідно створити психологічну службу(колектори чим тепер зайняті),яка буде в тилу противника тиснути на рідних орків- смс типу *связались с местными урками,тебя оценили в 900$,оплата произведена*.
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20.06.2022 22:18 Відповісти
До похорон может и доживет.
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20.06.2022 21:36 Відповісти
вынудила "мусчинку" секретики поведать! Кака стерва! Такое впечатление, по тону разговора, что дивчина на приколе )) Уже ждет компенсацию.. Не удивлюсь, если рядом под одеялом **..рь угорает, "друг семьи" т. с. )
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20.06.2022 21:39 Відповісти
Любовная лирика козломордых может привести к трагедии. Надо было предохранятся по сексу, чтобы не плодить себе подобных и в эфире, чтобы СБУ не застукало.
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20.06.2022 22:15 Відповісти
кацапы - брехливые, вороватые, кровожадные, сцыкливые животные.. даже не животные, а существа, аморфные андрофаги
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20.06.2022 22:59 Відповісти
Как-то пох, доживёт он до свадьбы или настрогает байстрюков.
С нашим новым оружием московитские бабы по-любому замахаются рожать.
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20.06.2022 23:06 Відповісти
Перехватывают разговоры, значит, знают координаты, откуда идет вызов - ну ******* туда чемто, чтобы мокрого места не осталось)
Дождались, что Россия сконцентрировала огромное количество БТГ и артиллерии на территории луганской области и естественно ведет наступление или прессинг - бл@дь, ну хоть както помешать этому можно было? Заминировать их железные дороги, подорвать базы с оружием и боеприпасами, уничтожать аэродромы, выводить из строя военные заводы.
Это ж, с@ка, не инопланетяне на нас напали, а такие же как и мы раздолбаи - никого специально вербовать ненадо, как например немцам в ВоВ, чтобы добыть инфу и осуществить диверсию, граница ж, *******, открыта, прошел и стреляй, куда глаза глядят.
**** наши военные стратеги ничего не сделали, чтобы поломать планы Путина?
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20.06.2022 23:25 Відповісти
Ха-ха-ха. Ми вже йдемо до вас. Ми вже близько...
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21.06.2022 00:01 Відповісти
Как насиловать детей и убивать безоружных - они "герои". А как самим отвечать, то "страшно". Отбросы!
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21.06.2022 00:21 Відповісти
баба то до свадьбі доживет. Но не с тобой, а с Ашотом.
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21.06.2022 00:31 Відповісти
Ти ба, весілля захотів. Ти мерзото здохнеш в Україні а подружку твою будуть трахати довго і нудно.
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21.06.2022 00:31 Відповісти
"Зая" скоро получит вымпел и грамоту от майора Чернобаева.
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21.06.2022 00:39 Відповісти
 
 