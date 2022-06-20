МЗС України закликало міжнародні організації допомогти українцям, примусово переміщеним на територію РФ
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Міністерство закордонних справ України у понеділок з нагоди Всесвітнього дня біженців звернулося до міжнародних організацій з проханням допомогти українцям, переміщеним до Росії проти їхньої волі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі МЗС України з нагоди Всесвітнього дня біженців.
У відомстві повідомили, що 20 червня відзначається Всесвітній день біженців, проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН для привернення уваги до становища біженців та внутрішньо переміщених осіб.
"У 2022 році світ був шокований безпрецедентною гуманітарною катастрофою, спричиненою повномасштабної війною Росії проти України. Майже третина наших громадян була змушена залишити свої домівки. Рятуючись від війни, 7,5 млн осіб перетнули міжнародний кордон України. Ще 7,1 млн українців стали вимушеними переселенцями в межах країни. Кожна третя дитина була позбавлена можливості лягати спати у своєму ліжку", - сказано в коментарі.
У МЗС висловили вдячність Офісу Координаторки системи ООН в Україні, Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців, Управлінню ООН з координації гуманітарних питань, Програмі розвитку ООН, ЮНІСЕФ, Фонду ООН у галузі народонаселення та іншим міжнародним організаціям та агенціям за незмінну гуманітарну підтримку та допомогу українським переселенцям.
"Особливо важливою є діяльність Управління ООН у справах біженців в Україні та за кордоном, спрямована на полегшення долі українців, які були вимушені полишити свої домівки через російські бомбардування, а також за залучення послів доброї волі для посилення уваги міжнародної спільноти до гуманітарних потреб нашої держави", - сказано в повідомленні.
У МЗС також звернулися зі словами вдячності до всіх донорів, які вже здійснюють вкрай необхідний внесок до гуманітарних програм ООН для України, зокрема, Екстреного звернення та Регіонального плану реагування для допомоги біженцям. "Сподіваємося на продовження залучення коштів до цих програм, оскільки держава-агресор не полишає своїх намірів зі знищення Української держави та її народу. Глибоко цінуємо гостинність та теплоту, з якою мільйони наших громадян зустріли у Польщі, Молдові, країнах Балтії, Румунії, Словаччині, Угорщині та багатьох інших країнах", - наголосили у відомстві.
Українські дипломати закликали міжнародні гуманітарні та правозахисні організації приділити особливу увагу долі сотень тисяч громадян України та українських дітей, які були примусово переміщені на територію держави-агресора всупереч міжнародному гуманітарному праву: "Наші громадяни не повинні ставати заручниками агресора, а їхні законні права та інтереси мають бути надійно захищені".
"Українська держава продовжуватиме захищати інтереси українських громадян за кордоном, у тому числі тих, яких Російська Федерація незаконно вивезла на свою територію", - зазначено в коментарі.
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Правительство Великобритании не стало ждать, когда Украина и ЕС введут санкции против гражданина РФ Владимира Гундяева, работающего патриархом московским и всея Руси, и сделало это 16 июня. Одновременно ввело санкции и против гражданки РФ Марии Львовой-Беловой, исполняющей там обязанности детского омбудсмена. Причина - первый один из идеологов рашизма и вдохновитель войны, вторая осуществляет массовое похищение из Украины детей росгвардией и своими подчинёнными.
Следует поблагодарить за это весь Кабинет министров Великобритании и его премьер-министра Бориса Джонсона, но возникает резонный вопрос: почему британцы опережают в борьбе с рашизмом не только ЕС, но и правительство Украины? Если с Евросоюзом понятно, санкции против Гундяева В.М. заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, то в отношении правительства Украины ничего не понятно, притом, что идея таких санкций была впервые озвучена именно в Украине.
Инициатива санкций против руководства РПЦ, прямо причастного к войне, принадлежала Ярославу Железняку депутату Верховной Рады от партии "Голос" уроженцу Мариуполя. Он в мае внёс законопроект о введении санкций против четырёх деятелей РПЦ - её патриарха, митрополита Иллариона Волоколамского как руководителя отдела внешних связей РПЦ, его заместителя протоиерея Николая Балашова и митрополита Тихона Псковско-Прохоровского, десантники из паствы которого зверствовали в Киевской области. Логично, что духовный отец в ответе за своих чад-дегенератов.
Верховная Рада предложение депутата Железняка не только рассмотрела и одобрила 292 голосами, но и дополнила ещё четырьмя деятелями РПЦ - Питиримом, архиепископом Сыктывкарским и Коми-Зырянским, а также тремя просто церковными пропагандистами рашизма - протоиереями Владимировым А.В. и Ткачёвым А.Ю., и доктором богословия Осиповым А.И.
За это решение в Верховной Раде голосовала даже какая-то часть депутатов фракции "Платформа за жизнь и мир", называвших себя до 24 февраля "Оппозиционной платформой за жизнь".
Поскольку "Слуги народа" после 24 февраля засекретили все заседания Верховной Рады, то мало что достоверно известно об участии других партий, кроме "Голоса", в выработке и принятии данного решения. В принципе, заседания Верховной Рады давно пора рассекретить как минимум по трём причинам.
Во-первых, в ней не обсуждают план освобождения Изюма или Херсона, а если решат обсудить, то можно сделать исключение и провести закрытое заседание, как это делали в 2014 и 2015 гг. Во-вторых, агенты спецслужб РФ и латентные коллаборанты всё равно ходят на её заседания и имеют возможность получать информацию из более надёжных источников чем парламентские комитеты. В-третьих, снятие секретности с заседаний Верховной Рады - это не только первоочередное и нормальное условие демократии, но и шаг, показывающий всем, что главный институт государственности Украины действует в нормальном режиме и капитулировать не собирается. Рассекреченные заседания Верховной Рады такое же знаковое событие, как и открытие метро в Киеве.
Верховная Рада своё решение о введении Украиной санкций против восьми указанных деятелей РПЦ направила ещё 31 мая в РНБО в качестве рекомендации рассмотреть и принять к исполнению. Верховная Рада как высший и законодательный орган государства вправе сама принять такое решение, но по установившейся с 2021 г. практике предоставила возможность сделать это РНБО. Практика не очень хорошая, так как РНБО всё больше трансформируется в Политбюро ЦК КПСС, а заседания Верховной Рады начинают напоминать его пленумы, на которые собирали всех членов ЦК, а не только членов Политбюро.
Особо совковые "Слуги народа" норовят и РНБО подменить некой "ставкой президента", копируя слуг Сталина, и недоумевают, почему у Шольца, Макрона и других лидеров ЕС есть вопросы по принятию в него Украины. Понять Шольца, Макрона и других можно, зачем им ещё одна Венгрия Орбана в ЕС. У них и без этого проблем хватает, почему Шольц во время визита в Киев вместе с лидерами Италии, Румынии и Франции неожиданно заявил, что на саммите ЕС по предоставлению статуса кандидата Украине поднимет тему реформирования ЕС. Шольцу, как и многим, очень не нравится принцип "либертум вето" в ЕС, делающий его всё больше похожим на Речь Посполитую в её худшие годы. Со стороны Шольца, и не только его, это будет логичный шаг, поскольку сложно добиться успеха без изменения практики, когда одна страна в ЕС может поступиться его общими принципами и требовать исключить главу РПЦ из-под санкций.
Затяжка в три недели в РНБО с санкциями против гражданина Гундяева В.М. и компании после того, как к нему с таким предложением обратилась Верховная Рада, вызывает минимум удивление. Притом, что после введения Зеленским 9 июня персональных санкций против путина, шойгу, лаврова и ещё 32 кремлёвских персонажей, ощущается явный некомплект в этом списке Гундяева В.М. Он однозначно их заработал, и это санкции не против должности "патриарх РПЦ" как таковой, а против конкретного гражданина РФ, занимающего её. По наследству к следующему главе РПЦ они не переходят. Надо заметить, что Верховная Рада вполне справедливо указала, нельзя ограничиваться лишь гражданином Гундяевым В.М. и обделять вниманием других заслуженных деятелей рашизма в рясах. О тех певцах рашизма, которые не в рясах, тоже следует позаботиться, тем более, что сайт "Миротворец" для этого всё подготовил.
Одновременно с Верховной Радой 26 мая с просьбой наложить церковные санкций на патриарха РПЦ Кирилла обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею и архиерейский Собор Православной Церкви Украины. Озвучил решение Собора митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Собор просит Вселенского патриарха лишить указанного Кирилла сана и патриаршего престола за ряд совершённых им злодеяний, в числе которых пропаганда еретического этнофилетического учения о "русском мире".
Этнофилизм, утверждающий религиозную избранность и превосходство одного народа или племени перед другими, был ещё в 1872 г. осуждён как ересь на Константинопольском соборе. По сути, этнофилизм - это расизм и нацизм в религиозной оболочке. Идеология и практика учения о "русском мире" полностью соответствуют этому определению.
То, что патриарх Варфоломей не спешит с вынесением решения, во многом упирается в его обиду на тех, кто называл Томос термосом и думал, что это смешно. Из-за этой обиды Вселенский патриарх и менее активен в моральной поддержке Украины, чем Папа Римский, притом, что следовало бы ожидать обратного. Но некоторые советники Офиса президента умудрились уже и с Папой Римским подпортить отношения.
В результате раньше всех санкции против гражданина патриарха Гундяева В.М. ввела Великобритания. Её премьер-министр Джонсон уже второй раз с апреля внезапно появляется в Киеве как добрая фея и что-то поправляет в процессе. Его приезд 17 июня после визита лидеров Германии, Италии, Румынии и Франции явно был вызван желанием устранить те шероховатости и недопонимания, которые могли остаться у Банковой по вопросу статуса кандидата для Украины. Удивляет, что Зеленский при своих явно дружеских отношениях с Джонсоном всё ещё не предоставил ему почётного гражданства Украины. Он однозначно больше заслуживает на это, чем мутный старый "крот" московских спецслужб Невзоров.
Можно и нужно обижаться на Шольца, что он тормозит передачу гаубиц, на Орбана, что он против включения Гундяева в санкционный список, но что мешает РНБО самому ввести санкции против него? Тем более, что это не требует отдельного финансирования, как пишут нардепы под своими законопроектами. Британцы, ЕС и США не могут сделать всю работу за правительство Украины, даже если очень захотят. Введение санкций против гражданина Гундяева В.М. также облегчит проблему выбора и для украинского филиала московского патриарха, который после собора 27 мая "завис" на полпути.
Сергей Климовский
За словами Безлера таке мовчання пов'язане із персоною того, кого обміняли на Тайру.
Це син чеченського кримінального авторитета Мурада Саїдова , який формально займає посаду заступника представника глави Чеченської республіки у окупованих Севастополі та Криму Іси Хачукаєва.
Сам Мурад Саїдов до 2012 року жив в Україні, у Мелітополі, звідки був депортований.
«Цей обмін реально показав, що синок кримінального авторитета, що треться біля Іси Хачукаєва, який жодного дня не воював, важливіший за будь-якого російського льотчика, артилериста, танкіста або мотострільця, що перебуває в полоні», - бідкається бойовик.