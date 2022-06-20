Пастернак, Достоєвський і Толстой у шкільній програмі: Шкарлет каже, що рішення МОН ще немає

Рішення щодо виключення із навчальних програм таких російських авторів, як Борис Пастернак, Лев Толстой і Федір Достоєвський, ще не прийнято.

Про це міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив у ефірі українських телеканалів, відповідаючи на питання щодо того, чи ці автори вже точно у минулому, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Рішення ще не прийнято стосовно (них. – Ред.). Нам тільки у п’ятницю надійшов проєкт експертної групи, і ми його офіційно ще не вивчали. Але найближчим часом ми його оприлюднимо і приймемо рішення", - поінформував Шкарлет.

Він нагадав, що наразі щодо змін до навчальної програми працює відповідна робоча група.

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"Вона (ця робоча група. – Ред.) - дуже така щільна і наповнена великою кількістю фахівців, різного роду і ґатунку експертів. При цьому над оновленням змісту цієї програми працювали вже достатньо довго, на початку війни. Наразі маємо певний результат роботи робочої групи. Але при цьому варто зазначити, що зміни внесені, і не всі вони однозначні", - заявив посадовець.

За його словами, МОН збиратиме не тільки робочу групу щодо цього питання, а й інших представників Міносвіти, і вже потім буде прийнято остаточне рішення щодо цього, - спільно з Інститутом модернізації змісту освіти, з Академією педагогічних наук, з Українським інститутом розвитку освіти тощо щодо змісту навчальних предметів, особливо зарубіжної літератури.

"Окремо у програмі МОН підсилює національно-патріотичне виховання, окремо у програму додає протимінну діяльність тощо. Це ті речі, які наразі вкрай необхідні для набуття певних знань", - сказав Шкарлет.