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Пастернак, Достоєвський і Толстой у шкільній програмі: Шкарлет каже, що рішення МОН ще немає

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Рішення щодо виключення із навчальних програм таких російських авторів, як Борис Пастернак, Лев Толстой і Федір Достоєвський, ще не прийнято.

Про це міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив у ефірі українських телеканалів, відповідаючи на питання щодо того, чи ці автори вже точно у минулому, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Рішення ще не прийнято стосовно (них. – Ред.). Нам тільки у п’ятницю надійшов проєкт експертної групи, і ми його офіційно ще не вивчали. Але найближчим часом ми його оприлюднимо і приймемо рішення", - поінформував Шкарлет.

Він нагадав, що наразі щодо змін до навчальної програми працює відповідна робоча група.

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"Вона (ця робоча група. – Ред.) - дуже така щільна і наповнена великою кількістю фахівців, різного роду і ґатунку експертів. При цьому над оновленням змісту цієї програми працювали вже достатньо довго, на початку війни. Наразі маємо певний результат роботи робочої групи. Але при цьому варто зазначити, що зміни внесені, і не всі вони однозначні", - заявив посадовець.

За його словами, МОН збиратиме не тільки робочу групу щодо цього питання, а й інших представників Міносвіти, і вже потім буде прийнято остаточне рішення щодо цього, - спільно з Інститутом модернізації змісту освіти, з Академією педагогічних наук, з Українським інститутом розвитку освіти тощо щодо змісту навчальних предметів, особливо зарубіжної літератури.

"Окремо у програмі МОН підсилює національно-патріотичне виховання, окремо у програму додає протимінну діяльність тощо. Це ті речі, які наразі вкрай необхідні для набуття певних знань", - сказав Шкарлет.
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Топ коментарі
+23
Так в том и дело, что в украинских учебниках сплошные достоевские-пастернаки. А гете и канта - ноль. Русских писателей изучают больше, чем всех еврпейских вместе взятых.
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20.06.2022 21:29
+21
Нехай наші дітлахи краще Теодора Драйзера читають та Оруела. Особливо його "Скотний двір". Там є про що подумати.
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20.06.2022 21:33
+18
Имхо, сам Шкарлет порождение брехливого совка, так где ГУМ сват брат и блат.
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20.06.2022 21:26
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До бісової матері!
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20.06.2022 21:22 Відповісти
****... Хто там в школі іх читає... Така нудня. Викинути, ніхто й не згадає
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20.06.2022 21:24 Відповісти
Пихуй Толстой, Достоевский тут причем? Гете, Канта не помню чтобы запрещали во всем мире после 45го.
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20.06.2022 21:24 Відповісти
Так в том и дело, что в украинских учебниках сплошные достоевские-пастернаки. А гете и канта - ноль. Русских писателей изучают больше, чем всех еврпейских вместе взятых.
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20.06.2022 21:29 Відповісти
Я не проти Льва толстого, але завчати напам'ять уривок про якийсь дуб, то була жесть. Реально маразм. Хоч я вчилась вже після проголошення незалежності. А глибокий зміст злочину і кари Достоєвського так і не зрозуміла. Взагалі, то не для шкільного віку твір.
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20.06.2022 21:48 Відповісти
Завчати напам'ять якісь прозові уривки - то для тренування пам'яті, мозок розвиває.
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20.06.2022 22:03 Відповісти
А пам'ять розвивають тільки прохові уривки х твлрів Льва Толстого? Уривки творів некацапськиї писбменників мозок не рохвивають?
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20.06.2022 22:12 Відповісти
Може й так, але, що цікаво, з української літератури ми нічого з прози напам'ять не завчали, зате уривок про розквітлий дуб з роману л. Толстого "війна і мир" на російській мові довелось. Отож той дуб мене і муляє досі. І нині я розцінюю змушування учнів напам'ять завчати уривки з російської прози намаганням русифікувати школярів, щоб ми знали російську мову, краще, ніж свою.
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20.06.2022 22:28 Відповісти
І ще знову ж таки: вірші напам'ять ми завчали виключно українських і російських поетів. Щодо українських, тут зрозуміло, будь-яка країна в першу чергу акцентує увагу на вивченні власної культурної спадщини, але для чого нам було вчити напам'ять російських? Зауважу, що творчість того ж Гейне, Шекспіра, Байрона і т.д. не завчалась, їхню поезію достатнь було просто прочитати, і то лише окремі уривки у критиці, а не запам'ятовувати і декламувати назубок коло дошки. Тоді я не аналізувала даний освітній підхід, мала була, а зараз бачу, що програма адаптована і акцентована на пропаганді російської культури, так, ніби ми якась з республік РФ. І це 90-2000 роки, а 80 чи 60, україномовний регіон. Довелось навіть "бородіно" напам'ять вчити! Але навіщо мені те бородіно, яке воно відношення до української культури, щоб йому було аж стільки уваги?
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21.06.2022 15:05 Відповісти
Заучувати на пам'ять уривки - то не тренування мозку, то тяжка спадщина середньовічної системи освіти, коли головною якістю для здобуття "освіти" була здатність учня відтворювати (усно або письмово) великі уривки зі Святого Письма та творів "авторитетів" (у пізньому середньовіччі - не тільки церкви).
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20.06.2022 23:45 Відповісти
Лев Толстой - "Севастопольські оповідання", "Казаки", "Кавказький полонений". Це має залишитися. "Війна і мир" 4(!) тома - знущання над дітьми. Достоєвський - це для вивчення спеціалістами з психології і навіть психіатрії, політикам і політтехнологам теж має бути цікаво, але це не для шкільної програми. Пастернак теж не для шкільної програми.
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20.06.2022 22:19 Відповісти
І "Хаджи-Мурат" неодмінно залишити - там про те, що кацапи роблять там, куди заходять зі зброєю, дуже навіть...
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20.06.2022 22:38 Відповісти
Думаю, это индивидуально. Война и мир в школьные годы зашла на ура. Если не учитывать того, что четвертый том тогда я не осилил совсем, а связь сего произведения с историческими событиями оценил лет так через десять после прочтения... Достоевский был одним из любимых авторов.
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20.06.2022 23:37 Відповісти
Кант не письменник, а філософ. Його філософію зможе прочитати не кожна доросла людина, зрозуміти - й поготів.
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20.06.2022 21:59 Відповісти
А східних письменників ?
Омара Хайяма
Нізамі
Рабіндранат Тагор
Рамаяна
Упанішади
і т.п. , і т.д.

Накінець , можна і Камасутру - для 10-х класів

А то це усе читають своїм бажанням мінімум студенти ...

А такі речі , як «Злочин і покарання», «Ідіот», «Біси» і «Брати Карамазови»
Можна навязати і учням середньої школи
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20.06.2022 22:11 Відповісти
А кто запрещает? Не изучать в школах - это не есть запрет. Это из другой оперы. Совсем из другой. Давно пора это все прибрать уже официально из школ.
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20.06.2022 21:42 Відповісти
"Вся наша освіта - це насправді чужа пропаганда". - https://www.youtube.com/watch?v=Z5dgteSIyAU&ab_channel=hromadske
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20.06.2022 22:09 Відповісти
Це точно. Бо в дітей змалечку формується враження, що вся зарубіжна література - це виключно творсість мокшандії. Ну ще там Шекспір з Байроном щось писали і від греків Одісея залишилась(
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20.06.2022 22:18 Відповісти
Ви вчили в школі твори Канта і Гете, Лаур? Як по мені і Достоєвський і Пастернак не для дітей.
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20.06.2022 22:05 Відповісти
Дякую, що Кафку не згадали, друже.
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20.06.2022 23:19 Відповісти
Имхо, сам Шкарлет порождение брехливого совка, так где ГУМ сват брат и блат.
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20.06.2022 21:26 Відповісти
Хтось тут ще пам'ятає хто такий Шкарлет?
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20.06.2022 21:26 Відповісти
Шулер і плагіатор
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20.06.2022 21:39 Відповісти
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20.06.2022 21:33 Відповісти
Нехай наші дітлахи краще Теодора Драйзера читають та Оруела. Особливо його "Скотний двір". Там є про що подумати.
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20.06.2022 21:33 Відповісти
За Орвела згоден - обома руками. Драйзер... - загравав з комуняками, сумнівно. А от Салтикова-Щедріна я б цільово залишив - історія міста Глупова - чудовий образ життя раші, ніц ся не змінило.
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20.06.2022 22:02 Відповісти
Оруэлла читать нужно. Но есть два момента: 1) читать нужно не детям, 2) читать нужно тем, кто в курсе исторических событий 20-го века. В противном случае это просто не зайдет. Вы реально считаете, что поколению Тик-тока будет интересно, что пытался донести автор?
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20.06.2022 23:46 Відповісти
не только росияне путают патриотизм с идиотизмом. дебилизация детей. Толстой с Кантом и Драйзером ну никак не совместимы. зато руский мат у нас не то что неискореним, а еще и активно насаждают в новостях.
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20.06.2022 21:44 Відповісти
гаряче підтримую: боротися з засиллям російського безкультур'я треба не тільки міняючи акценти в в шкільних програмах. у багатьох українців руський мір в головах через дурну звичку матюкатися замість рідної мови. Кацапня принижуючи матюками своїх батьків, органи і процеси зачаття і народження по суті проклинають себе, свій рід і своє походження. І розповсюджуючи ту свою духовну мерзоту на весь світ тим самим втягують весь світ до власного прокляття.
Звичайно ж протистояти російській агресії - головне завдання нашого народу. але треба не забувати й про оту духовну агресію, що навіть небезпечніша за військову. Бо за військову цивілізований світ накладає такі-сякі санкції і присилає немалу допомогу. А от із духовною агресією, яку підтримує значна 5 колона, нам приходиться боротися самостійно.
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20.06.2022 22:15 Відповісти
із кацапського треба залишити лише "Архипилаг Гулаг" Салженіцена
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20.06.2022 21:46 Відповісти
навіть згадки ніде не має залишитись.
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20.06.2022 21:49 Відповісти
Прибрать этот мотлох из школ нужно официально. Неофициально все-равно уже все это прибрано и давно это никто не читает. И это не беда. А беда в том, что и Шевченко тоже не читают. Вот это трагедия, которую мы сейчас переживаем. Квартальные уродцы пришли на смену Кобзарю. Последствия этого очевидн.
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20.06.2022 21:50 Відповісти
власне рішення немає, бо злодій шкарлет, який як мінімум вкрав чужу дисертацію, на посаді міністра освіти!((
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20.06.2022 21:52 Відповісти
Зелена погань ще не второпала. Щось вирішувати, це не працю інших красти
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20.06.2022 22:01 Відповісти
Ідіот, чи що?

З якого дива протимінна програма стала національною, та ще й патріотичною? Це безпекова програма, якщо ти не знав!

Дивно, що педагог настільки недолугий, що плутає ці формулювання!

А чи дійсно він настільки добре розуміє предмет своєї роботи?
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20.06.2022 22:01 Відповісти
Відносно російської культури взагалі і літератури зокрема: треба вчити юних правильно читати і розуміти тексти. От є така москальська поговорка: мацква слєзам нє веріт. І фільм вони зняли з такою назвою. Де токарь "золоті руки" - безнадійний бухарь і в нього *********** аж сама директор фабрики. І якщо правильно розставляти акценти, здирати з цієї культури масхалати, то всім стане видно, що король - голий. Вдумайтесь: мацква сльозам не вірить. Це означає, що її не турбують взагалі плач і скрегіт зубовний людей, яких вона мучить і вбиває. Вони самі признаються у своєму звірстві.
чи взяти будь-якого із расєйських пісатєлєй - там завжди можна знайти підтвердження російській ницості і бездуховності. той же Салтиков-Щедрін, Лєсков та хоч і Гоголь.
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20.06.2022 22:02 Відповісти
Володимир Павлович
Гоголя не рухай - то наш письменник і його твори просякнуті українським духом !!!
Москалі і Шевченка хотіли прив"язати "до своїх" - як борця з кріпацтвом
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20.06.2022 22:18 Відповісти
Салтиков-Щедрін - мій улюблений російський письменник, я би включила його в шкільну програму. А Гоголь, Лєскові Чехов - письменники українські, хоч і були всмоктані російською культурою.
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20.06.2022 22:27 Відповісти
ПпстернАка не читал... и нах не собираюсь, есть более достойные авторы - Гете, Шиллер и тот же Марк Твен....
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20.06.2022 22:03 Відповісти
У рамках сьогоднішньої лівацької політики "кансел калчер" у США вже викидають книги Марка Твена зі шкільних бібліотек. Американський класик "винен" у тому, що використовував у своїх творах заборонені нині слова, такі як "нігер", що було звичним для того часу.

Приключениям вокруг романа Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна», похоже, нет конца. Последний по времени скандал разыгрался в этом году (2011) после того, как издатели книг по курсу американской литературы для школьников решили убрать звучащее из уст героя слово «ниггер», оскорбительное для афроамериканцев. Ревнители классики считают такое вмешательство в авторский текст кощунством.

Чтобы сделать книгу более приемлемой для современного читателя, исследователь творчества Марка Твена из Обернского университета Алан Гриббен при подготовке переработанного издания, включающего также «Приключения Тома Сойера», заменил слово «ниггер» на слово «раб». По словам Гриббена, учителя не дают школьникам читать книгу в оригинале, считая ее язык неполиткорректным.

Барбара Джонс возглавляет Офис интеллектуальной свободы при Американской библиотечной ассоциации, отслеживающий запреты на книги в библиотеках. По ее мнению, замена оскорбительных слов не только сведет на нет все усилия Твена, но и создаст прецедент для вмешательства цензуры в другие произведения:

«Мы считаем, что меняя тексты в соответствии с текущим политическим дискурсом, мы встаем на весьма скользкий путь и в конце концов начнем менять историю. Книги должны оставаться в первозданном виде, чтобы люди - учителя, библиотекари, родители - могли объяснить их значение следующим поколениям».
https://www.golosameriki.com/a/mark-twain-controversy-2011-01-30-114898014/192792.html
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20.06.2022 22:57 Відповісти
Постколоніальна влада вона така , тож друзі готуємось на виборах викинути їх на смітник і надати забуттю і ганьбі це лайно
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20.06.2022 22:15 Відповісти
Щодо закликів "скасувати російську армію, а не російські книги".

Якби не російська армія - російські книги мало кому у світі були б потрібні.

Українці читали б "руською мовою" (бо назву "Русь" ніхто б не вкрав). Казахи - казахською. Литовці - литовською, латиши - латишською, естонці - естонською. Молдавани - румунською, таджики - на фарсі. Вірмени й азербайджанці - кожен своєю. Білоруси, врешті-решт, - білоруською.

А що там напишуть представники воді, мордви й мері - цікавило б світ не більше, аніж література Ботсвани чи Парагваю (з усією до них повагою).

Не було б у провідних світових університетах кафедр "русистики" (хіба що славістики в цілому). Культурне середовище захоплювалося б видатним українським композитором Петром Чайковським та його польским колегою Михайлом Глінкою. Ніхто б не намагався зрозуміти "загадкову російську душу" - хіба що в загальній черзі, одразу після загадкової мадьярської та не менш загадкової хорватської.

Те, що називають "високою російською культурою", - суто імперський продукт, який ніколи б не з'явився, якби не триста років зовнішньої експансії (читай: збройної агресії). І так: в Пушкіні та Толстому, власне, нічого поганого немає. Окрім одного: їх завжди приносять завойованим народам на багнетах
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20.06.2022 22:24 Відповісти
Пастернак и сельдерей, что ни овощ - то еврей (С)
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20.06.2022 22:26 Відповісти
Труханов, шкарлєт, вілкул, і т.д. і т.п. , пан Зеленський, ви хочете щоб Україна перемогла і потім відродилася, з такими пі до расами це неможливо , думайТЕ !
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20.06.2022 22:41 Відповісти
За відміну ЗНО мудак Шкарлет будет висіти
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20.06.2022 22:42 Відповісти
шкарлєт-підорас.
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20.06.2022 22:48 Відповісти
Наших рідних українських класиків і поетів треба досконально вивчати і знати!
А той непотріб про матушку русь і її п'яне бидло хто хоче, той хай в інеті шукає і читає.
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20.06.2022 23:10 Відповісти
Скільки вже можна ходити по колу? Викиньте, відійдіть, відсуньте ногою смердячий труп недоімперії івсе що з ним зв'язане!!!
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20.06.2022 23:12 Відповісти
спробую за пунктами:

1. шкарлет піdарас в обох смислах: і хорошому, і поганому
2.шкарлет призначений на свою посаду навіть не піdарасами, а звичайнісінькими зрадниками мимохіть, які просто силою випадку у 2019 року опинилися на теренах Батьківщини з украпїнськими пашпортами (та й то, підозрюю, не всі), а 73% недоробків, наслухавшися ге+ге та колгоспної шльондри масійчук, стадно побігли й обрали зеленого дебільониша
3. то чого ви очикуєте ви від цього пєdіка шкарлупа?... з таким самим успіхом на його місці могли опинитися хламідія, цьотка безмозгла та й будь який перший-ліпший уйоbок, яикй вчасно б приєднався до цієї "партії" пройдисвітів та піdарасів...

ps уваги порохоботів та інщих зацікавлених й не дуже осіб - за "криголама" "лєнінская кузня" я теж не голосував.
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20.06.2022 23:16 Відповісти
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты
Лайно!
Трактор в полi дир дир дир, ми за мир, ми за мир (Тичина)
Генiально.))))
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20.06.2022 23:18 Відповісти
Недавно тихим вечерком
Пришел гулять я в рощу нашу
И там у речки под дубком
Увидел спящую Наташу.
Вы знаете, мои друзья,
К Наташе вдруг подкравшись, я
Поцеловал два раза смело,
Спокойно девица моя
Во сне вздохнула, покраснела;
Я дал и третий поцелуй,
Она проснуться не желала,
Тогда я ей засунул *** -
И тут уже затрепетала.

Ай да Пушкін! Ай да сукін син!

Накажи, святой угодник,
Капитана Борозду,
Разлюбил он, греховодник,
Нашу матушку *****.

Хєніально, чо.
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21.06.2022 00:15 Відповісти
Окончание у данного произведения пушкина сильнее, чем начало: "так дай вам бог, любимой быть другим". Но я бы рекомендовала изучать это произведение в контексте того, кому оно было написано и какой целью, а далее почитать откровения Пушкина о Анне керн в личных дневниках поэта. Сразу видно, какой он был двуличной личностью, и как за красивыми словами прячутся некрасивые поступки. Относительно Павла тичины, он известен не только своим "дир-дир-дир". Так что не вытягивать отдельные произведения и заниматься манипуляциями. И, как знать, может это его "дир-дир-дир" було завуалированным стебом, тем немногим, что он мог себе позволить?
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21.06.2022 00:16 Відповісти
Хоча, заради справедливості, Тичина теж непогано влаштувався у житті і славив партію, як лише міг. А для тодішнього керівництва і дир дир дир зійде, навіщо зайвий раз напружуватися ? Додати пару матюків і взагалі буде просте, близьке і зрозуміле.
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21.06.2022 00:31 Відповісти
Олег тим, если ты считаешь, что знатно постебался, то я тебя огорчу - такой стеб давно здесь вызывает зевоту. Просто потому что существует целый пласт качественной украинской литературы, совершенно неведомой таким кацапам как ты.
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21.06.2022 01:41 Відповісти
Шо Толстой, шо Достоєвскій - якщо чесно, не зміг утнути їх цілком у школі. "Анна Карєніна" заглохла на другому томі, а "Прєступлєніє і наказаніє" ще десь на першій половині. Нічого діти не втратять, якщо цього не буде в шкільній програмі.
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20.06.2022 23:22 Відповісти
Коментарі безграмотних дебілів. Читати гидко. Що вам завинив Толстой з Достоєвським. Це світова класика. Той, хто не любить читати, тому нічого не треба. Оно і видно по тому, як безграмотно викладаються думки у горе-читак.
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20.06.2022 23:27 Відповісти
Слухай, Наталья А., а не пашла би ти са сваей міравой класікой" вслєд за "рускім карабльом"?
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20.06.2022 23:58 Відповісти
А ще можна порєкомєндовать любітєлям кацапской словєсності послєдовать совєту мсьє Пушкіна в отношенії Толстого (ну, хай не того самого, бо їх там цілий виводок).
А Пушкін шутнік, однако.

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21.06.2022 00:25 Відповісти
Я не бачила тут у шкільній програмі ні цих авторів, ні їхніх творів.
В яких країнах їх вивчають ?
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21.06.2022 02:00 Відповісти
От саме про це я і пишу - зі шкоди втокмачено, що мокшанські письменники це хірки світової літератури, авмі інші то так, випадково поряд пробігали.
А поьім починається - пам'ятники задишай, твори обов'яхково вивчай... І найбридкіше - цідклм щиро.
Викорчовувати ще це виховання і викорчовувати.
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21.06.2022 09:34 Відповісти
Не удивлюсь если этот плагиатор Шкарпет освободившиеся часы отдаст на факультативно-принудительный просмотр сериала "Скоты".
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20.06.2022 23:33 Відповісти
Граф Лєв Толстой... https://youtu.be/qjP0b_QfDEk
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20.06.2022 23:35 Відповісти
Якщо хто дуже хоче навчати своїх дітей "вілікаму рюськаму ""культурнаму""💩паслєдію"(рюзьгємірних виродків навіть зараз ше вистачає) - хай воно робить те в індивідуальному порядку, за власні кошти! А українські діти мають вивчати шедеври класиків (і не тільки) світової літеретури, і окрім українського переводу, бажано (при можливості) - вивчати їх мовою оригіналу.
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21.06.2022 00:12 Відповісти
З кацапської літератури я б дозволив вивчати у школах лише В.Войновіча "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" і С. Довлатова "Зона. Записки надзиратєля". Довлатова - у старших класах.
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21.06.2022 00:21 Відповісти
давно пора повикидати все це зі шкільної програми.
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21.06.2022 01:02 Відповісти
Я отношу себя к русскоязычным украинцам, поскольку с рождения со мной общались на русском. Но после того, что сотворили рашисты в Украине, я поддерживаю не просто исключение русскоязычной литературы из школьных программ, а и введение на уровне Конституции Украины стратегии, направленной на тотальную дерусификацию страны. Рашисты должны почувствовать разницу - как было в 2014-м, и как стало с 2022-го. Путлер сделал то, что не получилось у самых радикальных украинских националистов за 30 лет независимости Украины - он максимально объединил украинцев против всего русского.
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21.06.2022 01:37 Відповісти
Я не любила москальську літературу зовсім.
З усіх, кого нам втокмачували, сприймала лише Лермонтова.

Чи лишила б якісь твори запоребрикових зараз ?
Можливо, щось для ілюстрації їхньої мерзенної сутності. Щоб наші діти знали, яка погань поки що живе на східному кордоні.
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21.06.2022 02:10 Відповісти
Мені здається не треба плутати Гітлера і Гете Пушкіна і Путіна .це світова культура.
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21.06.2022 05:55 Відповісти
Без Пушкіна не було би Путіна
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21.06.2022 07:19 Відповісти
Мир намного больше России. Но как бы у нас его не изучают. Учат только Россию.
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21.06.2022 08:41 Відповісти
А Шкарлета більше цікавить навчальна програма у Ізраїлі, аніж в Україні.
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21.06.2022 06:01 Відповісти
Из всех "русских" класиков в моей школьной юности "зашел" лишь НЕМЕЦ Чехов, Л. Толстой - переоцененная посредственость, деревенщина и плагиатор. Достоевский - псих и ымперская сволочь, еврея Пастернака особо не читал (возможно и талантив, но точно не русский)!
И вообще, литеретура (любая) в школьной программе должна быть только как факультатив (по желанию)!
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21.06.2022 08:39 Відповісти
Вся русская литература написана во время империи. Она славит империю, является её отображением. Часто она отцензурирована. Не забудем что в России существовала строгая цензура печатанья. Иначе тот же Пушкин писал бы похабные стишки как в своих записках и был бы намного резче. Так что даже "русское всё" Пушкин не русская культура, а культура цензуры. Короче, не настоящая. Не искренняя.

Оттого русскую литературу и надо запретить. Она напрямую связана с пропагандой и её управлялась. Есть, конечно, исключение. Мое исключение это роман Замятина "Мы", но это лично мое мнение.
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21.06.2022 08:47 Відповісти
Ой!
Кто-нибудь может назвать хоть ОДНО произведение школьной литературы, которое он прочитал ДОБРОВОЛЬНО?
Я вот НЕ могу.
То ли дело Майн Рид, Конан Дойль и библиотека приключений...
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21.06.2022 12:16 Відповісти
 
 