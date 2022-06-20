Бої вже йдуть у Сєверодонецькій промзоні, рашисти наступають уздовж траси "Лисичанськ-Бахмут", - Гайдай
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Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку чиновника у фейсбуці.
"Вкрай важка ситуація по всій лінії Луганського фронту. Констатуємо, що орки розпочинають широкомасштабний наступ в нашій області, вони накопичили достатню кількість резервів і сьогодні у вогні всі вільні населені пункти області
У Сєвєродонецьку бої тривають вже у промзоні, українські війська контролюють лише територію заводу "Азот". Рашисти наступають уздовж траси "Лисичанськ-Бахмут", ближні до неї населені пункти під постійними обстрілами
Цілий день потерпає від масованих російських обстрілів Лисичанськ. Кількість жертв встановити наразі неможливо", - йдеться у дописі.
Гайдай наголосив, що українські захисники не знаходяться в оточенні, більш того - наносять суттєвих втрат ворогу. "Лікарні та морги на окупованих територіях переповнені рашистами", - підкреслив він.
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Вчасно нам Гарпуни поставили. Ой вчасно.
Взагалі то гірькін іноді таке меле , шо - вуха в'януть ..
добряче вам в очі сцуть, 73% концентрованим
Недолугий підліток, дебіл чи палкий прихильник зебілів?
Пам'ять коротенька або свідомо брешеш?
Крим не віддали, а захищати було нічим, 5,5 тис. боездатних підрозділів було, а в Криму біля 25 тис. парашистів + зрадники-крисчани,
Порошенко став президентом 7 червня 2014, меньше ніж за 3 місяці звільнили 2/3 теріторії окупованного Донбасу, були вже на східних околиця Луганська,
забуло, чи не знало, еХсперД?
А в 2014 году еще арсеналы не успели спалить "миротворцы" и танки с хранения не все продали.
Скажи просто - забздело руководство, т.к. еще надеялись разрулить-договориться. *****, не првительства у нас в Украине, а сплошные решалы!
8 років русню дійсно вважали другою армією світу і боялись . Але виявилось що кацапня зовсім не термінатори , і дохнуть як мухи , і накладають в штанці у разі небезпеки і все інше .. Звичайні люди яким теж страшно ( хоча - які вони нах -люди ) .
А те що зброї в них набагато більше ніж у нас , хоча і старої ще - совдепівської , секретом і не було ніколи .
А вот насчет оружия, то да - сейчас орки тупо превращают численное преимущество в результат.
А нам нужно оружие, т.к. свое просрали и продали успешные керманичі-корчмарі!
Дать могут друзья, но их нужно было завести, а не поиметь и ласково сосать.
Теперь им нужно присмотреться и поверить... И похоже, что дают они оружие сейчас армии, зажав нос и поморщивщись от присутствия при этом Зеленых Слуг Урода...
Чи Дебальцево з Іловайськом ?
В Луганську всі морги забиті орками , аж до стелі ,
І уявіть собі , наразі трупи орків складають біля моргу , при температурі більше 30- и градусів тепла !!