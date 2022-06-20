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20 червня знищено 106 рашистів, 20 одиниць техніки і 2 склади боєприпасів окупантів, – ОТУ "Схід"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти 20 червня втратили 106 осіб особового складу, 20 одиниць техніки і два склади боєприпасів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Сьогодні, 20 червня, втрати ворога склали: особового складу – 106, танків – 1, БТР – 1, МТЛБ – 2, артилерійських систем – 2, мінометів – 5, АТТ – 7, БПЛА – 2, склад з б/п – 2", - йдеться у повідомленні.
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