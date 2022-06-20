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20 червня знищено 106 рашистів, 20 одиниць техніки і 2 склади боєприпасів окупантів, – ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Російські окупанти 20 червня втратили 106 осіб особового складу, 20 одиниць техніки і два склади боєприпасів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Сьогодні, 20 червня, втрати ворога склали: особового складу – 106, танків – 1, БТР – 1, МТЛБ – 2, артилерійських систем – 2, мінометів – 5, АТТ – 7, БПЛА – 2, склад з б/п – 2", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Повітряні Сили ЗСУ знищили ротно-тактичну групу та опорний пункт російських окупантів

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
ВІРИМО в ЗСУ !!!
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20.06.2022 22:36
+14
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20.06.2022 22:38
+10
Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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20.06.2022 22:32
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Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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20.06.2022 22:32 Відповісти
Наступающая сторона должна больше терять.
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20.06.2022 22:32 Відповісти
Ну так це якщо оборона підготовлена і адекватне керівництво у підрозділах.
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20.06.2022 22:53 Відповісти
ВІРИМО в ЗСУ !!!
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20.06.2022 22:36 Відповісти
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20.06.2022 22:38 Відповісти
награвся? передай іншому!
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20.06.2022 22:47 Відповісти
Всі кацапи , які прийдуть на нашу землю, будуть знищені 😠
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20.06.2022 22:39 Відповісти
Сегодня на Харьковщине, как я понимаю, успехи. Молния пишет, что 200 орков после поражения разбежалось по Изюмскому лесу
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20.06.2022 22:41 Відповісти
"Отака х...ня, малята." (с) Дід Панас.
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20.06.2022 22:42 Відповісти
якщо хтось поклав око на твою землю, це око зайве...
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20.06.2022 22:46 Відповісти
и молодая не узнает, каков у орка был конец...
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20.06.2022 22:55 Відповісти
Инфа неточная...поскольку на острове Змеиный подохло от 10 до 100 крыс путлера...плюс обслуга вышек Бойко...которые этот негодяй скомуниздил при Индюковиче за счёт Госбюджета...
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20.06.2022 23:00 Відповісти
Потери на острове Змеином и на вышках это к командованию "Юг", а не "Восток"
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20.06.2022 23:13 Відповісти
Но если так, то завтра-послезавтра может быть не +150-250 орков, а 400 в общих сводках Генштаба
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20.06.2022 23:14 Відповісти
 
 