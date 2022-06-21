Росія - це зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою, - Зеленський. ВIДЕО
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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 117-го дня війни з Росією.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Крок за кроком ідемо надважливим тижнем і щодня робимо все, щоб ні в кого не було сумнівів, що Україна заслуговує на кандидатство. Щодня доводимо, що ми вже є частиною об'єднаного європейського ціннісного простору.
Я вдячний усім народним депутатам, які підтримали нашу євроінтеграцію. Хочу відзначити голосування за Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Це зобов'язання захищати від насильства й різних форм дискримінації.
Хочу також подякувати депутатам, які підтримали закон "Про управління відходами". Це важливий екологічний документ. Ухвалена й Антикорупційна стратегія – це важливо.
Сподіваюся, що Верховна Рада й надалі працюватиме з таким же вагомим результатом", - сказав Зеленський.
Президент також розповів про ситуацію на фронті.
"Як я і передбачав, росія дуже нервово сприймає нашу активність. Знову обстріли Харкова, Одеси, знову спроби жорстоких наступальних дій на Донбасі. Це – зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою. Захищаємо Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Увесь цей регіон – найбільш складний, там найважчі бої. Але там наші міцні хлопці та дівчата. Окупанти отримують відповіді на свої дії проти нас. Вдячний армії і розвідці, які це забезпечують.
Ввечері підписав черговий указ про нагородження наших захисників і захисниць. 220 учасників бойових дій відзначені державними нагородами. 27 з них посмертно", - повідомив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Чи вважаєте, що зміг викрасти правдиві результати сцянини в пробірочку?
Але говорить як "по писаному" (що так і є). Відосікі це його спеціальність, але ... за два останні дні зроблено те на що не спромоглися за 8 років війни (камінь в сторону Пєті!) - 1) заборона кацапської попси в суспільному просторі і 2) атака на вишки Бойко які забезпечують газом Крим...
Зеленський - ввів візовий режим.
Візи отримайте в Арестовича, Єрмака, Арахамії 😠
ОПЗЖ заборонили, Бойко перестав бути депутатом? На наступних виборах за нього не проголосують? Так хто отримав страйк?!!!
2. Вдарили бо нарешті є чим, але дібілу і цього не зрозуміти.
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Але краше так… але хто зна завтра як…
Державу ніяк не готував. Ігнорував велику загрозу.
Провалився як президент абсолютно.
Ідеально щоб цей осередок припинив існування як драмтеатр у Маріуполі...