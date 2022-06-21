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На полонених в Україні громадян США дія положень Женевських конвенцій не поширюється, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

полонені,друк,хюїн

Захоплені в полон під час бойових дій в Україні громадяни США не мають відношення до ЗСУ, тому Женевські конвенції на них не поширюються.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Пєсков назвав полонених громадян США "солдатами удачі", які брали участь у незаконних операціях на території України.

"Вони брали участь в обстрілах наших військових, вони загрожували їхньому життю, і вони повинні понести відповідальність за скоєні злочини", - зазначив прессекретар Путіна

Пєсков заявив, що ці американці не мають відношення до української армії, і тому на них не поширюється дія положень Женевських конвенцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдепу відомо про трьох добровольців, громадян США, які зникли на території України, - Прайс

Як повідомлялось раніше, двоє колишніх американських військових - 39-річний Олександр Друке та 27-річний Енді Хюїн потрапили в полон під час бойових дій з російськими агресорами в Україні. Вважається, що вони перші американські військовослужбовці, які стали російськими військовополоненими. Окрім того, речник Державного департаменту Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати мають інформацію про трьох американських добровольців, які зникли під час бойових дій в Україні.

Він додав, що відомство перебуває на зв’язку з рідними двох американців, про зникнення яких в Україні стало відомо раніше – 39 -річного Александра Дрюке і 27-річного Енді Г’юна.

До цього російськими військами були захоплені у полон іноземні військові-добровольці, що приїхали боронити Україну, серед них троє британців - Ейден Аслін, Шон Піннер та Ендрю Хілл.

Британець Ейден Аслін переїхав до Україну у 2018 році до дівчини, пише ВВС. Невдовзі він отримав друге громадянство - України - та став морпіхом ЗСУ. На початку квітня він мав одружитися з коханою, але не потрапив на власне весілля, бо обороняв Маріуполь.

Шон Піннер переїхав до України разом із дружиною та уклав зі Збройними силами контракт, що спливав наприкінці 2022 року. Псля цього він збирався займатися гуманітарною роботою.

Марокканець Саадун Брагім переїхав до України у 2019 році, бо не зміг знайти роботи на батьківщині. Він вступив до КПІ, але не закінчив навчання. У 2021 році він підписав трирічний контракт та вирушив служити разом з Ейденом, з яким познайомився у соцмережах.

Як повідомлялося, так званий "суд" у Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця та двох британців. Йдеться про Ейдена Ейсліна, Шона Піннера та Брагіма Саадуна.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+64
Ипанутая кацапская "логика" - оказывается - обстреливать незаконно вторгшихся на территорию Украины российских солдат - это "преступление"...песков совсем долбанулся?
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21.06.2022 00:27
+44
А на полонених в Україні громадян *********?
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21.06.2022 00:26
+43
А на дочку Пескова?
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21.06.2022 00:30
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А на полонених в Україні громадян *********?
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21.06.2022 00:26 Відповісти
І на цих недогромадян не поширюється. Хіба ж вони війну комусь об'являли? У них спецоперація, якщо не помиляюсь.
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21.06.2022 01:53 Відповісти
Ипанутая кацапская "логика" - оказывается - обстреливать незаконно вторгшихся на территорию Украины российских солдат - это "преступление"...песков совсем долбанулся?
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21.06.2022 00:27 Відповісти
Вони не контрактники, вони військовополонені і на них поширюються дії Женевської конференції. Вони не підписували контрактів. Вже сил немає слухати цю вусату гидоту Писькова.
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21.06.2022 07:44 Відповісти
А на дочку Пескова?
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21.06.2022 00:30 Відповісти
Малу курву під замок.Та й інших кацапських виб₴ядків зібрати .
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21.06.2022 08:52 Відповісти
Ну... На вагнерівців, білорусів, сирійців, африканців вона теж НЕ ДІЄ!!!
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21.06.2022 00:30 Відповісти
Мені от цікаво - ніби люди з бойовим досвідом (інших до іноземного легіону не беруть), але примудрилися так швидко потрапити в полон. Як таке могло статися?
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21.06.2022 00:31 Відповісти
швидко? ти чи *****те чи прикидаєшся?
убл*док, візьми в руки зброю і побачимо, як "швидко" ти обіср*шся
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21.06.2022 00:43 Відповісти
вы, бл*ди зашли на чужую землю и вы берете участь в обстрілах наших військових, загрожуете їхньому життю, и вы, будьте вы прокляты е*чие кацапы! Это имеено вы повинні понести відповідальність за скоєні злочини!!!! что вы с*ки вонючие забыли на нашей земле!? горите в аду! все!
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21.06.2022 00:32 Відповісти
Візьміть в полон його пвськунів в всі проблеми вирішаться з ним
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21.06.2022 00:33 Відповісти
типу цей підар виконує якісь конвенції
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21.06.2022 00:34 Відповісти
Песьков , тварюка ти йоршата , а що роблять ваші орки на украінській
землі?

Тобто вам , клятим варварам і вбивцям можна нас вбивати , а захищати
нас не мають права люди з інших краін?

Будьте ви прокляті , москалі , навіки і ваші виродки також😡
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21.06.2022 00:36 Відповісти
Якщо що, на лугандонівців Женевська конвенція не поширюється (вони ж громадяни України формально) і на кадирівців - бо вони не є членами кацапської армії, а відносяться до ментів і росгвардєйцев!
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21.06.2022 00:37 Відповісти
А придурок кадирка казав, що вони - =пєхотінци= х**ла.
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21.06.2022 01:47 Відповісти
Т.е., русского пилота-наемника, недавно взятого в плен, смело можно судить за терроризм. На него уж точно никакие конвенции не распространяются.
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21.06.2022 00:38 Відповісти
відрізати кууху і скати , що таким і знайшли
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21.06.2022 00:42 Відповісти
а до ********* цієї потвори закони відносяться?
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21.06.2022 00:40 Відповісти
Складається враження, що піськов та лавров між собою змагаються, хто у їхній секті путіністів більш іпанутий.
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21.06.2022 00:42 Відповісти
які брали участь у незаконних операціях на території України
Цікаво, а в яких законних операціях в Україні беруть участь кацапськи підораси? У ціх свіней що ***** скаже - то для них вже закон.
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21.06.2022 00:47 Відповісти
Значит признать рашку страной террористом, а русских террористами - на тех тоже женевская конвенция не распространяется.
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21.06.2022 00:47 Відповісти
Країна терористом не можна визнати інакше всі європейські країни, які ще купують у них газ зараз будуть автоматично країнами прихильниками тероризму. А ось країною прихильником тероризму визнати їх можна і давним-давно на часi.
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21.06.2022 07:48 Відповісти
Стесняюсь спросить, а разве на спецоператоров эти положения распространяются?
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21.06.2022 00:47 Відповісти
Добровольческий батальон входит в состав ВСУ - Письков шизофреник.
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21.06.2022 00:48 Відповісти
От придурок... В нього ж син -- громадянин США. І у цього йолопа, Мєдвєдіка теж... Хтось, сподіваюсь, допиз*иться рівно до того, щоб обох їх нащадків випхали з США до так любого їх батькам кацапстану...
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21.06.2022 00:51 Відповісти
А Мєдвєдкіна лічинка вже теж під санкціями. Десь нещодавно були про нього новини.
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21.06.2022 00:56 Відповісти
Нє, не випхають. Не можуть, бо родичі Мєдвєдіка мають недоторканість, як і він сам. Допоки.
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21.06.2022 01:00 Відповісти
Так медведу меншому уже скасували візу і грін-кард (він не громадянин США, мав лише право на споживання)... І після цього медведа особливо сильно понесло - почав таку маячню нести!
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21.06.2022 01:05 Відповісти
Господи, Цензор, що за огидна реклама у вас знизу сайта в районі коментарів? Невже такий шановний ресурс не може відмовитись від цього клікбейтного гівна? Чи для того, щоб ви відмовились від цього кацапського гівна, треба створити петицію на сайті президента?
...
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21.06.2022 00:55 Відповісти
на сина піськова обміняють
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21.06.2022 01:08 Відповісти
Кто сильней тот и прав. Надо становиться сильными и тогда качать права.
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21.06.2022 01:09 Відповісти
Щоб врятувати пасіку, вулик з зараженими невиліковним гнильцем бджолами, спалюють. З засрашею треба зробити так само. Людство повинно вижити.
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21.06.2022 01:12 Відповісти
Набивает цену на обмне каким-нибудь очередным родственникам друзей личных овец кадырова.
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21.06.2022 01:23 Відповісти
До сепаратистів "ДНР" і "ЛНР" женевська конвенція точно не застосовується. Всі вони терористи і злочинці. А ми їх "нянчимо"...
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21.06.2022 01:37 Відповісти
Обьясните писькову, что на вагнеровцев и прочих мобиков тоже женевская конвенция не распространяется.. тут недавно такого пилота су-25 приземлили... можно эту тварь в африку продать... а кабаева еще нарожает..
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21.06.2022 01:40 Відповісти
Вона і на членів вс рф не поширюється так як війна оголошена не була. З ними можна робити взагалі що завгодно.
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21.06.2022 01:47 Відповісти
На полонених в Україні членів вс рф дія положень Женевських конвенцій не поширюється так як війна оголошена не була, а тому можна їх забивати з максимальними муками на м'ясо і розбирати живих в свідомості на органи.
Росія перша нас спровокувала. Тепер опущений Пєсков має бути покараний через переробку солдат вс рф на так потрібні людству органи.
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21.06.2022 01:46 Відповісти
На росийских террористов и террористов ОРДЛО так же Женевская Конвенция не распространяется. Рашка же официально войну нам не обявила. Значит росийские солдаты- террористы и наемники.
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21.06.2022 01:53 Відповісти
Якщо не тямиш - не "фантазуй" Агресивні дії Росії на території України згідно з міжнародним законодавством є війною "по факту" незалежно від того - оголошувала вона війну офіційно чи ні
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21.06.2022 02:17 Відповісти
Дії Росії - гірше, ніж війна: це міжнародний тероризм.
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21.06.2022 06:01 Відповісти
а що заважає громадянину штатів увійти до лав ЗСУ?
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21.06.2022 03:24 Відповісти
Песков має бути у піску. Два метри вглиб.
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21.06.2022 03:43 Відповісти
Песков сам военный преступник, призывавший к войне, что повлекло многотысячные жертвы.
По любому законодательству ему уже натикало.
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21.06.2022 04:43 Відповісти
Во как военные преступники, виновные в подготовке и развязыванию агрессивной, захватнической войны,по которым и спец. органы создаются,для привлечения к ответственности, выворачиваются, типа "жертва, жертвы, сами во фсём сама виновата(ы)"!
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21.06.2022 06:11 Відповісти
письков-недоживотное...оно должно быть уничтожено!!!!
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21.06.2022 06:15 Відповісти
На полонених в Україні громадян США дія положень Женевських конвенцій не поширюється, - Пєсков кацап то є рогате копитне смердюче створіння і ніякі конвенції на кацапських покидьків не поширюються
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21.06.2022 06:42 Відповісти
О какой конвенции мычит это ершик? рашка давно отозвала свою подпись под этой конвенцией.
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21.06.2022 07:20 Відповісти
И тем не менее надо всегда по всем извлекать выгоду. А именно оформлять всех добровольцев юридически грамотно. За убитого кацапа сразу давать гражданство (тем, кто был кацапом, нужно хотя бы 2 уничтоженных цели, людей или техники) и принимать на службу мгновенно. Надо быть умным, быстро соображать, иметь здравое видение ситуации. Зеленский тут просто противоположность. Уже по ковиду это было видно. Такие дебильные решения, вообще все притом. Вместо чёткой и слаженной работы, благо вакцины быстро сделали западные ученые, а так бы конец нам был с таким лидером.
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21.06.2022 08:07 Відповісти
так операторы спецоперации вообще - никто, "вода в канаве", и хйло со свитой - обычные террористы.. а с ними переговоров не ведут
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21.06.2022 08:54 Відповісти
Ну так и на кацапских свинособак тогда никакие конвенции не распотраняются.
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21.06.2022 08:55 Відповісти
Росія офіційно не об'явила війну України. Тобто на усіх полонених росіян не розповсюджується женевська конвенція. Так як їх там нєт.
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21.06.2022 08:57 Відповісти
Так на луГандонов тоже не распространяется или как?
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21.06.2022 09:03 Відповісти
паРашка - бандитский анклав, поэтому никакие нормы и правила к нем не должны применяться (только грубая сила)!
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21.06.2022 09:05 Відповісти
Ребята воевали в составе украинской армии и давали присягу на верность Украине, и никаких международных законов не нарушили, но по Пескову : " Не имеют отношения к украинской армии" и "Они участвовали в обстрелах наших военных", а кто из ВСУ не участвовал?

Вывод - Песков редкий дебил, но боюсь,что наши импотентные руководители это проглотят.
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21.06.2022 09:10 Відповісти
Пескова судить заочно и объявить в розыск. По крайней мере, носа ему за границу будет не высунуть
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21.06.2022 09:11 Відповісти
проводячи "спец операцію в Україні" ,рашист тим самим поставив всю рашистську армію в список "буряти удачі", і ніякі перемовини про обмін полоненими з рашистами ,згідно положень Женевських конвенцій не поширюється на цей обмін,
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21.06.2022 09:21 Відповісти
Все то делов посадить лизочку на электрический стул и я посмотрю как этот урод защебечет что нуно обменять
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21.06.2022 09:28 Відповісти
Піськов не думає про "бумеранг"? на жодне рашкинське чмо не діє конвенція - будемо різати яйця і пхати в горлянки
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21.06.2022 10:40 Відповісти
А на касапов которые даже не воюют и некоторых даже тутнет
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21.06.2022 12:54 Відповісти
 
 