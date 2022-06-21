На полонених в Україні громадян США дія положень Женевських конвенцій не поширюється, - Пєсков

Захоплені в полон під час бойових дій в Україні громадяни США не мають відношення до ЗСУ, тому Женевські конвенції на них не поширюються.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Пєсков назвав полонених громадян США "солдатами удачі", які брали участь у незаконних операціях на території України.

"Вони брали участь в обстрілах наших військових, вони загрожували їхньому життю, і вони повинні понести відповідальність за скоєні злочини", - зазначив прессекретар Путіна

Пєсков заявив, що ці американці не мають відношення до української армії, і тому на них не поширюється дія положень Женевських конвенцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдепу відомо про трьох добровольців, громадян США, які зникли на території України, - Прайс

Як повідомлялось раніше, двоє колишніх американських військових - 39-річний Олександр Друке та 27-річний Енді Хюїн потрапили в полон під час бойових дій з російськими агресорами в Україні. Вважається, що вони перші американські військовослужбовці, які стали російськими військовополоненими. Окрім того, речник Державного департаменту Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати мають інформацію про трьох американських добровольців, які зникли під час бойових дій в Україні.

Він додав, що відомство перебуває на зв’язку з рідними двох американців, про зникнення яких в Україні стало відомо раніше – 39 -річного Александра Дрюке і 27-річного Енді Г’юна.

До цього російськими військами були захоплені у полон іноземні військові-добровольці, що приїхали боронити Україну, серед них троє британців - Ейден Аслін, Шон Піннер та Ендрю Хілл.

Британець Ейден Аслін переїхав до Україну у 2018 році до дівчини, пише ВВС. Невдовзі він отримав друге громадянство - України - та став морпіхом ЗСУ. На початку квітня він мав одружитися з коханою, але не потрапив на власне весілля, бо обороняв Маріуполь.

Шон Піннер переїхав до України разом із дружиною та уклав зі Збройними силами контракт, що спливав наприкінці 2022 року. Псля цього він збирався займатися гуманітарною роботою.

Марокканець Саадун Брагім переїхав до України у 2019 році, бо не зміг знайти роботи на батьківщині. Він вступив до КПІ, але не закінчив навчання. У 2021 році він підписав трирічний контракт та вирушив служити разом з Ейденом, з яким познайомився у соцмережах.

Як повідомлялося, так званий "суд" у Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця та двох британців. Йдеться про Ейдена Ейсліна, Шона Піннера та Брагіма Саадуна.